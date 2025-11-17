Pré-ouverture Wall Street vue en hausse avant le retour des données US, l'Europe reste prudente

publié le 17/11/2025

par Diana Mandia

(Reuters) -Wall Street est attendue en légère hausse lundi, tandis que les Bourses européennes reculent à mi-séance, la prudence s'imposant avant la reprise attendue de la publication des données officielles américaines, en particulier le rapport sur l'emploi, qui pourrait éclairer sur la santé de la première économie mondiale.

Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture de Wall Street en hausse de 0,02% pour le Dow Jones, de 0,11% pour le Standard & Poor's-500 et de 0,27% pour le Nasdaq, à l'entame d'une semaine chargée qui comprend également la publication des résultats du géant de l'intelligence artificielle (IA) Nvidia. À Paris, le CAC 40 perd 0,49% à 8.129,58 points vers 12h07 GMT. À Francfort, le Dax perd 0,69% et à Londres, le FTSE 100 cède 0,24%.

L'indice EuroStoxx 50 est en baisse de 0,77%, le FTSEurofirst 300 abandonne 0,52% et le Stoxx 600 perd 0,48%.

Les investisseurs restent prudents vis-à-vis du risque après que les craintes d'une politique monétaire plus restrictive que prévu de la part de la Réserve fédérale (Fed) et les inquiétudes concernant les valorisations élevées du secteur technologique ont déclenché une vague de ventes la semaine dernière.

L'appétit pour les actions sera à nouveau mis à l'épreuve dans les prochains jours avec la publication, mercredi, des résultats financiers de Nvidia, leader mondial de l'IA, et jeudi, du rapport sur l'emploi aux États-Unis pour le mois de septembre, qui a été retardé en raison de la fermeture de plus d'un mois de l'administration fédérale.

Les chiffres sur l'emploi pourraient toutefois être trop anciens et de qualité trop médiocre pour être vraiment utiles aux investisseurs et à la banque centrale, d'autant plus qu'une série d'enquêtes privées ont déjà signalé un ralentissement du marché du travail.

"Dans certains cas, les statisticiens devront soit renoncer à publier leurs rapports, soit les estimer sur la base d'information incomplète ou d'imputation. Les résultats seront alors sujets à caution", écrivent les analystes d'ODDO, avertissant que le brouillard statistique pourrait ne pas se lever avant plusieurs semaines ou peut-être plusieurs mois.

Les interventions prévues cette semaine de plusieurs responsables de la Fed, ainsi que la publication du compte rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la banque centrale, qui s'est tenue en plein "shutdown", feront dans ce contexte l'objet d'un suivi attentif.

Sur le front des résultats d'entreprise, ceux de Nvidia, attendus mercredi, devraient être déterminants pour déterminer le moral des investisseurs par rapport au secteur de l'IA alors que les valorisations du secteur ont suscité des parallèles avec la bulle Internet des années 2000.

"Si comparaison n'est pas raison, cela s'entend dans les deux sens. Dans un contexte de meilleure rentabilité des entreprises et d'abondantes liquidités dans le système financier, les valorisations actuelles des marchés actions sont, sans doute, difficilement comparables à celles de la bulle internet", souligne Enguerrand Artaz, stratégiste chez la société de gestions d'actifs LFDE.

"Inversement toutefois, l'absence d'irrationnalité majeure ou de flambée des introductions en bourse ne saurait suffire à balayer le risque de bulle. De plus, cela est à mettre en regard d'une augmentation rapide de l'endettement, y compris venant de la cohorte la plus fragile ? en termes de bilan ? de l'environnement IA", ajoute-t-il.

Dans la zone euro, où l'agenda du jour est plutôt léger, les investisseurs ont pris connaissance des dernières prévisions de la Commission européenne, qui estime que l'économie du bloc connaîtra une une croissance plus marquée que prévu en 2025, à la faveur d'une hausse des exportations au premier semestre de l'année en anticipation des droits de douane américains.

LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET

L'action Alphabet, la société mère de Google, grimpe de 5,5% lundi dans les échanges en avant-Bourse après que Berkshire Hathaway a révélé une participation dans le géant américain de la technologie, marquant ce qui pourrait être l'un des derniers mouvements majeurs du conglomérat sous la direction de Warren Buffett.

VALEURS EN EUROPE

Dassault Aviation prend 7,22% alors que l'Ukraine va acheter jusqu'à 100 Rafale à la France, a annoncé lundi l'Elysée en ouverture d'une visite de Volodimir Zelensky à Paris destinée à renforcer les capacités militaires de Kyiv face à la progression de l'armée russe.

Pluxee cède 1,52% après avoir abaissé ses perspectives financières pour 2026 en raison du changement de cadre réglementaire au Brésil.

Saab, qui a décroché un contrat de 3,1 milliards d'euros avec le gouvernement colombien pour la fourniture de 17 avions de combat Gripen au cours des cinq prochaines années, prend 7,35%.

Le secteur de la défense dans son ensemble progresse de 1,25%.

WPP grimpe de 5,10% après que le Times a rapporté que le groupe britannique était dans le viseur de son concurrent français Havas (-0,89%) et des sociétés de capital-investissement Apollo et KKR pour une entrée à son capital.

TAUX

Les rendements obligataires reculent lundi dans la zone euro, effaçant en partie les gains enregistrés lors de la séance précédente, alors que que les marchés attendent la publication d'une série de données économiques américaines après la fin du "shutdown" la semaine dernière.

Le rendement du Bund allemand à dix ans recule de 1,3 point de base à 2,7037%. Le deux ans cède quant à lui 0,3 point de base à 2,0340%.

Les rendements baissent également aux Etats-Unis, dans un contexte de prudence.

Celui des Treasuries à dix ans recule de 2,9 points de base à 4,1192%. Le deux ans perd 1,6 point de base à 3,5976%.

CHANGES Le dollar gagne 0,09% face à un panier de devises de référence, les traders ajustant leurs positions avant une semaine qui s'annonce chargée, tandis que l'euro recule de 0,16% à 1,1601 dollar.

PÉTROLE

Les prix du pétrole se stabilisent lundi, les chargements de brut ayant repris au terminal stratégique russe de Novorossiysk après deux jours d'interruption due à une attaque ukrainienne.

Le Brent grappille 0,02% à 64,40 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) gagne 0,07% à 60,13 dollars.

Le Kremlin a déclaré lundi que la Russie avait la capacité de faire rapidement face aux conséquences de l'attaque ukrainienne et de reprendre ses activités d'exportation.

AUCUN INDICATEUR ÉCONOMIQUE MAJEUR À L'AGENDA DU 17 NOVEMBRE

(Certaines données peuvent accuser un léger décalage)

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)