Pré-ouverture Wall Street ouvre stable au lendemain de Noël

publié le 26/12/2025

26 décembre (Reuters) - La Bourse de New York a ouvert sans changement vendredi dans un contexte de faibles volumes d'échanges après Noël, tandis que les investisseurs parient sur de nouvelles baisses de ?taux d'intérêt et de solides résultats d'entreprises pour soutenir les marchés l'année prochaine.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones perd 6,74 points, ou -0,01% à 48.724,42 points et le Standard & Poor's 500, plus large, prend 4,39 points, soit +0,06%, à 6.936,44 ?points.

Le Nasdaq Composite avance de 0,10%, soit +24,20 points à 23.637,51 points.

Les actions ont progressé ces derniers jours après des mois en dents de scie, les entreprises liées à l'IA étant confrontées à des pressions avec la ?flambée des valorisations et des dépenses d'investissement.

Cependant, des signes de résilience de l'économie américaine, la perspective d'un virage ?accommodant sous la direction d'un nouveau président de la Réserve fédérale l'année prochaine et un regain d'intérêt pour les actions liées à l'IA ont alimenté une reprise du marché. Le S&P ?500, le Dow Jones et le Nasdaq ?sont en passe d'enregistrer leur troisième année consécutive de gains.

"L'année 2026 sera probablement décisive ?pour les marchés. Les entreprises doivent démontrer des gains tangibles de productivité et de marge grâce à l'IA et à d'autres investissements", a déclaré Brian Jacobsen, économiste en chef chez Annex Wealth Management.

Selon les données compilées par LSEG, les analystes ?prévoient une hausse de 15,5% des bénéfices des entreprises du S&P 500 en 2026, contre une prévision de croissance de 13,2% pour 2025.

Le S&P 500 a progressé de plus de 17% depuis le début de l'année 2025, porté par ?les géants de la "tech", mais la hausse a récemment ralenti, les investisseurs se tournant massivement vers des ?secteurs cycliques tels que la finance et les matériaux.

Les opérateurs des marchés attendent de ?voir si le "rallye de Noël" ? ?un phénomène saisonnier lors duquel le S&P 500 enregistre des gains sur les cinq dernières séances de l'année et les ?deux premières de janvier ? se reproduira cette année. Cette période ?a débuté mercredi et se poursuivra jusqu'au 5 janvier.

Aux valeurs, le titre Nvidia progresse de 1,48% après que le groupe a accepté d'acquérir une licence pour la technologie de puces de la start-up Groq et d'embaucher son directeur général.

La biotech Biohaven a fait part de résultats décevants lors d'un essai de phase intermédiaire pour son antidépresseur expérimental. L'action n'était pas ouverte ?dans les premiers échanges.

Les actions cotées aux Etats-Unis des sociétés minières telles que First Majestic, Coeur Mining et Endeavour Silver ont progressé de 1,63 à 3,37%, tandis que les cours de l'argent et de l'or ont atteint des records.

(Version française Kate Entringer)