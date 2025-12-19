Pré-ouverture Wall Street vue en hausse, l'Europe recule à l'entame de la semaine de Noël

publié le 22/12/2025

par Diana Mandia

22 décembre (Reuters) - Wall Street est attendue en petite hausse et les Bourses reculent légèrement lundi à mi-séance, les investisseurs attendant la publication d'une série d'indicateurs clés sur l'économie américaine à l'entame d'une semaine écourtée par les fêtes de Noël.

Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture en hausse de ?0,03% pour le Dow Jones, de 0,36% pour le Standard & Poor's-500 et de 0,56% pour le Nasdaq, aidés également par un regain d'enthousiasme pour l'intelligence artificielle (IA) après les récentes craintes sur le secteur.

À Paris, le CAC 40 recule de 0,47% à 8.113,47 points vers 12h00 GMT. À Francfort, le Dax est stable (+0,04%) et à Londres, le FTSE cède 0,44%.

L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 perd 0,17%, l'EuroStoxx 50 ?de la zone euro 0,14% et le Stoxx 600, qui a pris plus de 1% sur la semaine dernière, abandonne 0,19%.

Les Bourses sont plutôt moroses en ce début de semaine de Noël, une période de fêtes qui réduit généralement les échanges, tandis que les investisseurs attendent de nouvelles données dans l'espoir qu'elles confirment leurs attentes quant à une nouvelle ?baisse des taux d'intérêt par la Réserve fédérale américaine (Fed) l'année prochaine.

Les chiffres de la production industrielle pour le mois d'octobre et l'estimation du produit intérieur brut (PIB) américain au troisième ?trimestre sont attendus mardi, tout comme l'indice de la confiance du consommateur de décembre du Conference Board.

Ces indicateurs seront publiés dans un contexte plutôt optimiste en matière de politique monétaire américaine, le ralentissement des prix à la consommation en novembre ayant renforcé les anticipations d'une baisse supplémentaire des coûts d'emprunt de la ?Réserve fédérale (Fed) en 2026 après trois réductions consécutives.

Stephen Miran, gouverneur de la ?banque centrale américaine, a réaffirmé vendredi sa position selon laquelle que l'institution devrait baisser encore ses taux, l'inflation s'étant ralentie et la politique ?monétaire devant compenser les risques pesant sur le marché de l'emploi.

Preuve des anticipations d'une Fed plus accommodante, l'or, qui devient plus attractif pour les investisseurs dans un contexte de taux bas car il ne verse pas d'intérêts, a dépassé pour la première fois lundi la barre des 4.400 dollars l'once.

Dans la zone euro, où la semaine s'annonce tranquille en termes de données macroéconomiques, la Banque centrale ?européenne (BCE) semble en revanche plutôt encline à maintenir ses taux d'intérêt inchangés pendant longtemps, car l'économie du bloc reste solide et a mieux résisté que prévu à l'impact de la politique commerciale américaine.

Le STOXX 600 est en passe d'enregistrer sa meilleure performance annuelle depuis 2021, bénéficiant des récentes baisses des taux d'intérêt et de la diversification des portefeuilles des investisseurs mondiaux, qui préfèrent faire preuve ?de prudence face au risque de surévaluation du secteur technologique américain.

En France, sous le regard des investisseurs et des agences de notation, le Premier ministre Sébastien Lecornu mène ?de nouvelles consultations politiques après que la commission mixte paritaire (CMP) a acté vendredi l'impossibilité de trouver un compromis sur le budget pour ?2026, ouvrant la voie à une "loi spéciale" permettant ?de prélever les impôts et de faire fonctionner les administrations sur la base du budget de l'année précédente.

En Grande-Bretagne, la croissance de l'économie est ressortie conforme à la première estimation au troisième ?trimestre par rapport aux trois mois précédents, selon les chiffres publiés lundi par l'Office national de la statistique (ONS).

VALEURS EN EUROPE

A Paris, Abivax bondit de 11% après la publication de nouvelles informations de presse indiquant un intérêt du géant américain Eli Lilly pour le groupe pharmaceutique français.

Les valeurs liées aux matières premières emportent 0,48% lundi grâce à la hausse du prix de l'or et du cuivre.

TAUX

Les rendements restent en hausse lundi, les investisseurs étant convaincus que la BCE maintiendra ses taux inchangés en 2026 et estimant à environ 50% la probabilité d'une première hausse vers avril 2027.

Le rendement du Bund allemand à dix ans gagne 1,3 point de base à 2,9053%.

Les rendements avancent également aux ?Etats-Unis, celui de l'obligation à dix ans gagnant 1,6 point de base à 4,1667%.

Avec seulement deux jours complets de négociation cette semaine pour le marché obligataire, la liquidité devrait être limitée, ce qui pourrait entraîner des fluctuations plus importantes que d'habitude.

CHANGES

Sur le marché des changes, le dollar est quasi inchangé (-0,1%) face à un panier de devises de référence.

L'euro gagne 0,2% à 1,1733 dollar.

PÉTROLE

Les prix du pétrole progressent lundi après que des responsables américains ont déclaré que les États-Unis avaient procédé à l'interpellation et à la saisie d'un navire au large des côtes vénézuéliennes, faisant craindre une perturbation de l'approvisionnement.

Le baril de Brent LCOc1 progresse de 1,95% à 61,65 dollars et celui du brut léger américain (WTI) CLc1 gagne 1,11% à 57,63 dollars.

AUCUN INDICATEUR ÉCONOMIQUE MAJEUR À L'AGENDA DU 22 DÉCEMBRE

(Certaines données peuvent accuser ?un léger décalage)

