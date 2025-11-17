Pré-ouverture Wall Street ouvre en baisse en attendant Nvidia et le retour des données

publié le 17/11/2025

(Reuters) -La Bourse de New York a ouvert en légère baisse lundi, les investisseurs restant prudents avant une série de séances qui s'annoncent intenses avec la publication des résultats de Nvidia et le retour de certaines données officielles après la fin du "shutdown" de l'administration fédérale.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones recule de 116,05 points, soit 0,25%, à 47.031,43 points, et le Standard & Poor's 500, plus large, perd 0,40% à 6.707,11 points.

Le Nasdaq Composite cède quant à lui 0,49%, soit 111,70 points, à 22.788,89 points.

La prudence domine à l'approche des rendez-vous clés de la semaine, qui pourraient être déterminants pour influencer l'opinion des investisseurs sur le secteur de l'IA et la politique monétaire américaine.

Tous les regards sont tournés vers le rapport sur l'emploi du mois de septembre, dont la publication a été reportée à jeudi, et qui devrait confirmer les indicateurs privés précédents montrant un ralentissement du marché du travail.

Cependant, en l'absence de chiffres plus récents - et compte tenu des doutes quant à l'impact que le "shutdown" pourrait avoir sur la qualité des données publiées à partir de cette semaine - les investisseurs restent convaincus que la Réserve fédérale (Fed) marquera une pause dans son cycle d'assouplissement en décembre.

Les anticipations d'une baisse des taux d'intérêt américains le mois prochain sont tombées à moins de 50% après les déclarations de responsables de la banque centrale, préoccupés surtout par l'inflation.

Tout cela dans un contexte où la prudence reste également de mise concernant le secteur technologique, à quelques jours de la publication, mercredi, des résultats financiers de Nvidia.

"Chaque fois qu'un titre très prisé dans le domaine de l'IA baisse, les investisseurs se ruent dessus... et il faut se demander qui sont les véritables adeptes et de combien d'argent ils disposent", a déclaré Kim Forrest, directrice des investissements chez Bokeh Capital Partners.

En attendant, Nvidia recule de 1,88% dans les premiers échanges lundi.

Aux valeurs, Alphabet prend 4,4% après que Berkshire Hathaway a révélé une participation de 4,3 milliards de dollars dans la société mère de Google, marquant ce qui pourrait être l'une des dernières décisions importantes prises par le conglomérat sous la direction de Warren Buffett.

Quantum Computing, qui a fait état d'une progression de son chiffre d'affaires au troisième trimestre, prend 7,3%.

(Rédigé par Diana Mandiá)