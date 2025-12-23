Pré-ouverture Wall Street vue en stable avant la Fed, l'Europe portée par les banques

publié le 30/12/2025

par Claude Chendjou

PARIS, 30 décembre (Reuters) - Wall Street est attendue pratiquement stable mardi à l'ouverture avant les "minutes" de la Réserve fédérale américaine (Fed), tandis que les Bourses européennes sont légèrement dans le vert à la mi-séance, portées par les banques et les ressources de base. Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture de Wall Street en ?baisse de 0,02% pour le Dow Jones, de 0,03% pour le Standard & Poor's 500 et de 0,04% pour le Nasdaq au lendemain d'un repli lié à des prises de bénéfice dans le compartiment technologique.

À Paris, le CAC 40 gagne 0,54% à 8.155,57 points vers 13h00 GMT. À Francfort, le Dax avance de 0,59% et à Londres, le FTSE prend 0,47%.

L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 progresse de 0,57% et l'EuroStoxx 50 ?de la zone euro de 0,83%. Le Stoxx 600 avance de 0,58%, se rapprochant du seuil des 600 points.

La Fed doit publier à 19h00 GMT le compte rendu de sa réunion de politique monétaire des 9 et 10 décembre et celui-ci pourrait apporter un éclairage supplémentaire sur la trajectoire des taux directeurs pour 2026 alors qu'une seule baisse est pour le moment prévue ?par l'institution contre deux à trois réductions par les marchés financiers.

Comme dans la séance de lundi, les volumes d'échanges ce mardi devraient rester faibles à Wall Street, une demi-session étant prévue ?mercredi, tandis que jeudi sera chômé pour le Nouvel An. Il en sera de même dans les échanges sur Euronext.

En Europe, la tendance positive du jour est soutenue par le secteur des banques, qui avance de 1,30%, tandis que celui de l'aérospatiale et de la défense s'adjuge 0,76%. Les ressources de base sont également bien ?orientées (+1,66%), tout comme le pétrole (+0,47%) alors que le cours de l'argent a touché ?lundi un record à 83,62 dollars l'once.

Le contexte géopolitique avec les dirigeants européens qui se sont entretenus ce mardi sur la situation en ?Ukraine et les négociations de paix avec la Russie incite à une certaine prudence alors que Moscou a accusé Kyiv lundi d'avoir mené une attaque contre une des résidences officielles du président russe Vladimir Poutine.

Côté bilan annuel, à l'approche de la fin de 2025, l'indice Stoxx 600 est en passe de réaliser sa meilleure performance depuis 2021, soutenu notamment par la baisse des taux directeurs, le programme d'investissement allemand et ?la volonté des investisseurs de diversifier leur allocation d'actifs en s'éloignant quelque peu des actions technologiques américaines jugées surévaluées.

"Le sentiment actuel sur le marché est très favorable aux actions européennes, et nous prévoyons que cette forte performance se poursuive en 2026, notamment pour les valeurs de la défense et les banques européennes", indique Kathleen Brooks, directrice d'études chez XTB.

"Le traditionnel rebond des marchés boursiers après Noël a été plus ?modéré cette année, mais uniquement parce que nous avions de toute façon enregistré de très fortes hausses en 2025", a-t-elle ajouté.

LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET

META a annoncé ?lundi son intention d'acquérir la startup d'intelligence artificielle Manus, fondée en Chine, pour un montant non dévoilé. Selon une source, Manus est valorisé entre ?deux et trois milliards de dollars.

VALEURS EN EUROPE

A Paris, ?les valeurs bancaires comme Société générale (+1,79%), BNP Paribas (+1,32%) et Crédit Agricole (+1,14%) sont en tête du CAC 40.

Ailleurs en Europe, Fresnillo bondit de 5,82%, les analystes de Citi ayant relevé leur objectif de cours sur ?la valeur tout en maintenant leur recommandation à "acheter".

TAUX

Le rendement du Bund allemand à dix ans monte de 2,7 points ?de base, à 2,854%, après un creux de trois semaines touché lundi dans des échanges ténus en raison des fêtes de fin d'année. Il avait grimpé la semaine dernière à un pic de neuf mois, à 2,917%. Les marchés prévoient un statu quo dans la politique monétaire de la Banque centrale européenne (BCE) en 2026.

Le rendement des bons du Trésor américain à dix ans prend 2,3 points de base, à 4,1395%, avant les "minutes" de la Fed.

"Nous nous attendons à ce que le compte rendu de la réunion de décembre fasse état de désaccords persistants entre les membres du FOMC quant à la politique monétaire appropriée à court terme", écrivent ?les économistes de Goldman Sachs dans une note.

CHANGES

Le dollar est stable face à un panier de devises internationales avant le compte rendu de la dernière réunion de la Fed. Le billet vert est en passe de réaliser sa pire performance depuis 2017 avec un repli à ce stade de près de 10%.

L'euro recule de 0,10%, à 1,1760 dollar, mais devrait afficher un gain annuel de près de 14%.

La livre sterling s'échange à 1,3498 dollar (-0,10%) et pourrait enregistrer une hausse d'environ 8% sur 2025.

PÉTROLE

Le marché pétrolier monte mardi sur fond de pessimisme quant à un accord de paix entre la Russie et l'Ukraine et de tensions géopolitiques croissantes au Moyen-Orient autour du Yémen.

Le Brent progresse de 0,34% à 62,15 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) de 0,45% à 58,33 dollars.

PAS D'INDICATEURS ÉCONOMIQUES À ?L'AGENDA DU 30 DÉCEMBRE

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Zhifan Liu)