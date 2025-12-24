Mi-séance CAC40: achève l'année loin derrière Francfort et Londres en performance annuelle

publié le 31/12/2025

(Zonebourse.com) - La Bourse de Paris achève cette dernière séance de l'année sur un repli modéré de 0,23% à 8149 points, pénalisée par TotalEnergies (-1,4%), Société Générale (-1%) ou encore Publicis (-0,7%), le tout dans des volumes extrêmement restreints avec moins de 850 MEUR échangés depuis l'ouverture.

Comme chaque année, la dernière séance est en réalité une demi-séance puisque les portes de la Bourse se sont fermées à 14h, tout comme celles de Londres. De leur côté, Francfort, Milan et Zurich sont même restées portes closes.À l'heure de dresser un bilan annuel, c'est finalement Francfort qui aura le mieux négocié cet exercice 2025 marqué (entre autres) par les tensions géopolitiques, les guerres commerciales, le boom de l'IA, les incertitudes sur les taux et le retour de Trump à la Maison Blanche.

L'indice allemand a ainsi progressé de 23% au cours de l'année, faisant un peu mieux que Londres ( 21%) et beaucoup mieux que Paris ( 10%).L'Euro Stoxx 50 s'arroge pour sa part 18,2% sur l'année écoulée. Le Stoxx Europe 600 est à 16,6%, soit peu ou prou la même performance que le MSCI Europe ( 16,4%).Alors que l'engouement pour l'IA a tenu une place centrale dans la bonne santé affichée globalement par les actions cette année, la société Swiss Life Asset Managers estime que cette thématique devrait encore tenir une place importante en 2026.

"Dans un scénario favorable où la dynamique de l'IA et le soutien monétaire persistent, une nouvelle année solide pour le marché actions est possible", estimait-elle. "À l'inverse, une correction dans l'IA pourrait provoquer de larges pertes."Chez UBS, les analystes pronostiquent un S&P 500 à 7500 points en 2026, porté par une croissance des bénéfices de l'ordre de 14% - nourrie pour près de la moitié par les secteurs de la tech.Sur le compartiment obligataire, le Bund à 10 ans évolue ce matin à 2,85%, un rendement en hausse de 21% sur l'année écoulée.

L'OAT de même échéance affiche un rendement de 3,55%, en hausse finalement plus contenue de 11,7% sur l'année, malgré les soubresauts de la vie politique hexagonale.Sur le Forex, l'euro reste stable ce matin face au billet vert, autour des 1,173 USD. Sur l'année écoulée, l'euro s'est apprécié de 13% par rapport au dollar après avoir débuté l'année proche de la parité.Parmi les rares actualités du jour du côté des valeurs à Paris, Maurel & Prom a conclu un accord pour la cession de ses 20,07% au capital de Seplat Energy, l'un des principaux producteurs indépendants d'énergie au Nigéria.

Eurostar a annoncé que les services avaient repris après un problème d'alimentation électrique dans le tunnel sous la Manche survenu hier, ainsi que d'autres problèmes liés à l'infrastructure ferroviaire pendant la nuit.Enfin, Airbus et Air China ont officialisé hier leur accord d'achat d'avions. Il s'agit d'une commande massive portant sur 60 appareils de la famille A320neo, pour un montant estimé à environ 9,53 milliards d'USD (au prix catalogue). Les avions seront livrés par lots entre 2028 et 2032.