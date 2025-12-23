Pré-clôture CAC40 : 0,3%, refranchit les 10% annuels, -15% sur l'argent en 12H

publié le 29/12/2025

(Zonebourse.com) - C'est une fin de séance plutôt inattendue avec un CAC40 qui prend résolument le chemin de la hausse et engrange 0,35% vers 8.130 : ce gain lui permet de repasser la barre des 10% à la hausse cette année.

Difficile d'identifier un catalyseur positif et l'étroitesse des volumes favorise peut-être la volatilité vu les faibles volumes d'échanges, en l'absence de nombreux opérateurs. L'indice CAC surperforme l'E-Stoxx50 ( 0,2%) et le DAX40 ( 0,15%) puis les indices US qui semblent partis pour une seconde séance de consolidation (après des -0,05% de vendredi).

En effet, le rouge domine clairement à Wall Street avec -0,5% pour le Dow Jones et le S&P500 et -0,65% pour le Nasdaq qui perd un peu pied dans le sillage des semiconducteurs (-2%) et de Tesla (-2,7%).Cette période d'accalmie entre les fêtes de fin d'année laisse naturellement aux professionnels des marchés le temps de faire le bilan de l'année qui s'achève et de s'interroger sur les perspectives pour celle qui s'annonce.

"Conditions macroéconomiques résilientes, croissance des bénéfices grâce à l'IA et politique monétaire souple ont généré des rendements à deux chiffres sur les marchés développés", résumait Swiss Life Asset Managers il y a quelques jours.SLAM pointait plus largement des "gains solides des actions mondiales en 2025 malgré la volatilité", et même si "les tensions commerciales et risques géopolitiques ont déclenché des corrections intermittentes" en cours d'année.

Selon SLAM, "2026 devrait être la 4e année consécutive de rendements solides". "Solide soutien monétaire et budgétaire et une croissance résiliente du PIB et des bénéfices expliquent la cible 6% à 12% pour les actions mondiales", jugeait-il.En attendant la nouvelle année, la semaine s'annonce d'autant plus calme que les données macroéconomiques se feront rares (rien à l'agenda ce lundi), en tout cas jusqu'à ce vendredi, quand paraitront les indices PMI pour le secteur manufacturier en Europe et aux Etats-Unis.Mais si les indices boursiers entrent dans leur 7ème semaine de stagnation, l'ambiance est tout à fait différente sur les métaux précieux avec un record historique de volatilité sur l'argent, en hausse de 8,5% vendredi, puis de 4% supplémentaires à la hausse entre minuit et 1 heure du matin en Asie, avant une chute record de -15% en ligne droite de 84$ vers 71,3$ en l'espace d'une demi-journée, l'Or reperdant également -4,5% vers 4.

315$, des écarts intraday jamais observé cette année.Il y eu des rumeurs d'incapacité d'une grande banque à faire face aux appels de marge sur ses "shorts", puis l'augmentation des déposits qui touche également les acheteurs, réduisant leur capacité à tirer les cours pour mettre les vendeurs en difficulté, et c'est donc les prises de bénéfices qui l'emportent et l'argent retrouve ses cours du 23 décembre (71,5$).Sur l'obligataire, une embellie se dessine en zone Euro avec -3,5Pts sur les Bunds vers 2,832%, nos OAT effacent -3,7Pts à 3,531%, les BTP -4,3Pts à 3,471%.C'est plus timide outre Atlantique avec des T-Bonds qui se détendent de -0,7Pt sur le "10 ans" à 4,124%, le "2 ans" efface -1,3Pts à 3,47%.Sur le FOREX, calme plat avec un "$-Index" figé à 98,00 (l'Euro grappille 0,05% à 1,1782).Dans l'actualité des valeurs, Alstom a signé un contrat pour la fourniture de 47 trains de voyageurs DMU destinés au Mexique, dont 33 trains longue distance et 14 trains périurbains, un contrat évalué à environ 920 millions d'euros.

Atos Group a conclu un accord engageant pour la cession à Semantix, de ses activités sud-américaines comptant actuellement environ 2800 professionnels au Brésil, en Argentine, au Chili, en Colombie, en Uruguay et au Pérou.Thales a signé un contrat majeur avec la Defence Equipment and Support (DE&S) pour la conception, le développement et la livraison de la prochaine génération de centres de commandement autonomes portables.Ce contrat initial de 10 millions de livres sterling marque la première étape d'un programme qui a une portée pouvant atteindre 100 millions de livres sterling pour fournir des capacités de lutte contre les mines de nouvelle génération à la Royal Navy.Copyright (c) 2025 Zonebourse.com - All rights reserved.