Pré-ouverture Wall Street vue dans le rouge avec les doutes sur la Fed, le budget pèse à Londres

publié le 14/11/2025

par Diana Mandia

(Reuters) - Wall Street est attendue dans le rouge et les Bourses européennes sont en nette baisse vendredi à mi-séance, plombées par les doutes croissants quant à une baisse des taux d'intérêt américains en décembre, tandis qu'au Royaume-Uni, les inquiétudes budgétaires refont surface et pèsent sur les actifs britanniques. Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture en baisse de 0,64% pour le Dow Jones, de 0,94% pour le Standard & Poor's-500 et de 1,47% pour le Nasdaq.

À Paris, le CAC 40 perd 1,41% à 8.116,20 points vers 12h50 GMT et, à Francfort, le Dax recule de 1,55%.

À Londres, le FTSE 100 cède 1,75% et en passe d'enregistrer sa plus forte baisse journalière depuis le 9 avril, lorsque l'annonce des droits de douane américains ont secoué les marchés mondiaux.

L'indice EuroStoxx 50 est en baisse de 1,63%, le FTSEurofirst 300 perd 1,67% et le Stoxx 600 abandonne 1,67%.

Les marchés d'actions souffrent ce vendredi de plusieurs facteurs incitant les investisseurs à se détourner du risque.

Des responsables de la Fed, y compris les présidents de la Fed de San Francisco, de Boston et de Saint-Louis, se sont montrés réticents ces derniers sur la question des baisses des taux à venir, poussant les investisseurs à revoir nettement leurs attentes pour le mois de décembre. Le manque de données officielles malgré la levée, jeudi, du "shutdown" de l'administration fédérale contribue également à cette prudence, alors que le brouillard sur le programme des publications à venir ne s'est pas dissipé.

"Le retour à la normale n'est pas instantané, notamment le fonctionnement des agences statistiques. Certaines données sur octobre ne seront sans doute pas publiées, d'autres le seront avec retard et leur qualité sera mise en doute. Un argument pour ceux, décidément très nombreux à la Fed, hostiles à une baisse des taux. La probabilité d'un assouplissement en décembre est tombée à 50%", souligne Bruno Cavalier, chef économiste chez ODDO BHF.

La "tech" américaine continue par ailleurs d'inquiéter en raison des valorisations jugées trop élevées des géants du secteur, qui a de nouveau été mis à mal jeudi à Wall Street, sous l'effet notamment du recul de 3,6% de Nvidia. Les trois principaux indices de la Bourse de New York ont enregistré jeudi leur plus forte baisse quotidienne en pourcentage depuis plus d'un mois.

En Europe, le secteur technologique du Stoxx 600 perd plus de 3% vendredi et évolue à son plus bas niveau en sept semaines.

Les actifs britanniques sont particulièrement pénalisés vendredi, alors que, selon une source, le gouvernement n'inclura pas dans le prochain budget, qu'il doit présenter le 26 novembre prochain, une augmentation de l'impôt sur le revenu.

"De toute évidence, le marché espérait que le gouvernement prendrait des mesures pour combler son déficit budgétaire, ce qui se traduirait par une augmentation de l'impôt sur le revenu", a déclaré Jeremy Stretch, responsable de la stratégie de change du G10 chez CIBC Markets.

Sur le front des données, la deuxième estimation sur le produit intérieur brut (PIB) de la zone euro publiéevendredi montre que l'économie du bloc a continué de croître à un rythme modeste au troisième trimestre, tandis que l'excédent commercial a bondi en septembre grâce à la vigueur des exportations vers les États-Unis.

LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET

VALEURS EN EUROPE

Siemens Energy bondit de plus de 6% après avoir relevé ses prévisions à moyen terme et indiqué que les droits de douane américains auraient un impact moindre en 2026.

Le groupe de luxe suisse Richemont gagne 3,44% après des ventes trimestrielles supérieures aux attentes.

A Paris, Pluxee abandonne 1,82% après un abaissement de recommandation de Deutsche Bank.

TAUX

Le rendement des Gilt britanniques à 10 ans gagne 8,5 points de base à 4,523%, réduisant légèrement ses gains après avoir enregistre sa plus forte hausse en séance depuis début juillet sur fond d'inquiétudes sur le budget de la ministre de Finances Rachel Reeves.

Le rendement du Bund allemand à dix ans est quasi stable à 2,6900%, tandis que celui de l'obligation à deux ans recule légèrement à 2,0221%.

Aux Etats-Unis, les rendements reculent vendredi après les gains enregistrés la veille sur fond de doutes sur la prochaine décision de la Fed. Celui des Treasuries à dix ans recule de 3 points de base à 4,0806%, une baisse similaire à celle de son homologue à deux ans, qui ressort à 3,5578%.

CHANGES

Le billet recule légèrement (-0,04%) face à un panier de devises de référence alors que les investisseurs attendent la publication des données bloquées par le "shutdown" pour se faire une meilleure idée de la santé de la première économie mondiale.

L'euro gagne 0,08% à 1,1640 dollar.

La livre sterling perd 0,17% face au dollar en raison des craintes sur le budget britannique, mais loin de ses plus bas niveaux de la séance.

PÉTROLE

Les cours du pétrole grimpent vendredi après une attaque de drones ukrainiens sur le port russe de Novorossiisk, plateforme stratégique de Moscou sur la mer Noire, dans l'une des ses plus importantes opérations contre les infrastructures russes d'exportation de brut ces derniers mois.

L'attaque a contraint le port à suspendre ses exportations pétrolières selon deux sources industrielles à Reuters.

Le Brent prend 1,32% à 63,84 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) avance de 1,58% à 59,62 dollars.

PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 14 NOVEMBRE:

PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT

USA 13h30 Indice des prix à la octobre n.d. n.d.**

production (PPI)

USA 13h30 Ventes au détail octobre +0,2% n.d.**

- sur un an n.d. n.d.**

**publication incertaine malgré la levée du "shutdown"

(Certaines données peuvent accuser un léger décalage)

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Blandine Hénault)