Fermeture Wall Street termine en hausse, les données sur l'inflation rassurent

publié le 18/12/2025

par Abigail Summerville et Johann M Cherian

18 décembre (Reuters) - La Bourse de New York a fini en hausse jeudi, les données plus faibles que ?prévu sur l'inflation aux Etats-Unis ayant alimenté les attentes d'une poursuite de la baisse des taux de la Réserve fédérale (Fed) américaine.

L'indice Dow Jones a gagné 0,14%, ou 65,88 points, ?à 47.951,85 points. Le Standard & Poor's 500, plus large, a pris 53,33 points, soit 0,79% à 6.774,76 points. Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 313,04 points, ?soit 1,38% à 23.006,361 points.

Les données publiées jeudi par le département du Travail ?montrent que les prix à la consommation aux Etats-Unis ont augmenté de 2,7% sur un an en novembre, soit beaucoup moins qu'attendu. Les ?économistes interrogés par Reuters tablaient ?sur une augmentation de 3,1%.

"Les données constructives sur l'inflation commence ?à atténuer la pression exercée sur les décideurs politiques, qui pourraient se sentir plus à l'aise pour réduire les taux l'année prochaine", a déclaré Bill Merz, , responsable de la ?recherche sur les marchés financiers chez U.S. Bank Wealth Management.

"Nous voulons voir la suite le mois prochain pour nous assurer que le 'shutdown' n'a pas causé trop de perturbations", a-t-il ?ajouté, faisant référence à la fermeture, 43 jours durant, des administrations fédérales ?ayant empêché la collecte des données en octobre et entraîné l'annulation ?de leurs publication.

Aux ?valeurs Lululemon a progressé après des informations selon lesquelles l'investisseur activiste Elliott Management s'est constitué ?une participation de plus d'un milliard de ?dollars dans le distributeur de vêtements.

Micron Technology a bondi après avoir dévoilé une prévision de bénéfice par action ajusté pour son deuxième trimestre presque deux fois supérieure aux attentes des analystes.

Oracle a avancé après avoir reculé mercredi, affecté par l'incertitude entourant ses projets de financement d'un ?centre de données dans le Michigan.

Pour d'autres informations, veuillez cliquer sur les codes suivants: NYSE Nasdaq Résumé synthétique du marché........... 25 plus forts volumes.................. Plus fortes hausses en %............... Plus fortes baisses en %............... Guide des indices boursiers américains.... Statistiques du marché...................... Emprunt de référence à 10 ans .............. Guide des indices sectoriels américains... Guide des marchés actions américains...... Indices Dow Jones.......................... Indices S&P................. Valeurs ex-dividende........................... Prévisions pour le Dow Jones et le S&P ..

(Avec Shashwat ?Chauhan; version française Camille Raynaud)