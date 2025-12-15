Pré-ouverture Wall Street vue prudente avant l'emploi US, l'Europe recule également

publié le 16/12/2025

par Diana Mandia

16 décembre (Reuters) - Wall Street est attendue en petite baisse et les Bourses européennes reculent légèrement mardi à mi-séance, les investisseurs optant pour la prudence avant la publication des données sur l'emploi aux États-Unis plus tard dans la journée.Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture en baisse de 0,11% pour le Dow Jones, de 0,14% pour le Standard & Poor's-500 et de 0,22% pour le Nasdaq. À Paris, le CAC 40 perd 0,12% à 8.114,94 points vers 11h57 GMT. À Francfort, le Dax recule de 0,45% et à Londres, le FTSE 100 cède 0,47%.

L'indice EuroStoxx 50 est en baisse de 0,33%, le FTSEurofirst 300 perd 0,17% et le Stoxx 600 cède 0,17%.

Les investisseurs se montrent méfiants face au risque lors d'une journée riche en indicateurs économiques, parmi lesquels se distingue le rapport mensuel sur l'emploi aux États-Unis à 13h30 GMT, qui pourrait influencer les attentes du marché concernant la politique monétaire de la Réserve fédérale (Fed).

La publication de ce rapport ayant été affectée par le "shutdown" de l'administration américaine, les chiffres combineront exceptionnellement les mois d'octobre et de novembre, mais certaines informations importantes feront défaut, car les données nécessaires au calcul du taux de chômage d'octobre n'ont pas pu être collectées.

"La question la plus importante est de savoir si ce rapport ouvre la voie à de nouvelles baisses de taux au début de l'année prochaine", ont déclaré les analystes de Deutsche Bank.

"À l'heure actuelle, la Fed n'a signalé qu'une seule nouvelle baisse pour 2026 dans son 'dot plot', mais nous avons vu à plusieurs reprises au cours de ce cycle comment un marché du travail plus faible l'a poussée à adopter une orientation plus accommodante", ajoutent-ils.

La banque centrale, qui a réduit pour la troisième fois consécutive les coûts d'emprunt la semaine dernière, a été perçue comme moins agressive que prévu dans ses perspectives, ce qui a renforcé les anticipations de nouvelles baisses en 2026.

Les divisions persistent toutefois entre les membres de l'institution, partagés entre les deux volets du mandat de la Fed, la stabilité des prix et le plein emploi.

Les données sur l'inflation américaine seront publiées jeudi et feront sans aucun doute l'objet d'une grande attention.

Dans la zone euro, les investisseurs analysent également les indices PMI préliminaires de l'activité des entreprises, qui montrent un ralentissement plus fort que prévu en cette fin de 2025, la contraction du secteur manufacturier s'étant accentuée tandis que l'expansion dans le secteur des services a décéléré.

Les entreprises britanniques ont en revanche fait état d'un redressement de l'activité après des mois d'inquiétudes liées à un possible relèvement des impôts dans le budget 2026 du Royaume-Uni, tandis que le chômage a atteint en novembre son plus haut niveau depuis le début de l'année 2021 et que la croissance des salaires dans le secteur privé a été la plus faible depuis près de cinq ans.

La prudence prévaut également à l'approche des réunions de plusieurs banques centrales dans les prochains jours, notamment la Banque d'Angleterre (BoE) et la Banque centrale européenne (BCE) jeudi et la Banque du Japon (BoJ) vendredi.

LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET

VALEURS EN EUROPE

A Paris, la société française de biotechnologie Abivax, récemment au centre des spéculations sur un possible rachat par Eli Lilly, plonge de 7,67% après avoir fait état d'une perte nette d'exploitation d'environ 174 millions d'euros sur les neuf premiers mois de son exercice.

Au niveau sectoriel, les valeurs liées à la défense (-2,05%) souffrent dans le contexte des négociations visant à mettre fin à la guerre en Ukraine. A Paris, Thales perd 2,1%.

Le compartiment de l'automobile est en légère hausse (+0,59%) avant les annonces de la Commission européenne qui devrait proposer de revoir les règles concernant l'interdiction de la commercialisation de nouveaux véhicules thermiques dans le bloc communautaire d'ici 2035.

Les valeurs technologiques (-1,08%) restent sous pression sur fond d'inquiétudes concernant les valorisations.

TAUX Les rendements obligataires de la zone euro sont plutôt stables mardi, les traders digérant les indices PMI de la zone euro plus faibles que prévu et attendant la réunion de la BCE.

Le rendement du Bund allemand à dix ans ressort quasi inchangé à 2,8482%, tandis que celui de l'obligation à deux ans cède 1,2 point de base à 2,1428%.

Le marché obligataire est également calme aux Etats-Unis avant la publication des chiffres sur l'emploi : le rendement des Treasuries à dix ans abandonne 0,4 point de base à 4,1782%, tandis que celui de son homologue à deux ans ressort à 3,5100%, pratiquement inchangé.

Au Royaume-Uni, le Gilt britannique à 10 ans prend près de 2 points de base à 4,52% après les données PMI plus solides que prévu.

CHANGES

Le dollar perd 0,10% face à un panier de devises de référence et oscille autour de ses plus bas niveaux depuis plusieurs semaines face à l'euro et au yen, avant la publication du rapport sur l'emploi américain.

L'euro gagne 0,03% à 1,1756 dollar, les opérateurs s'attendant largement à un statu quo sur les taux de la BCE.

La livre sterling s'apprécie de 0,33% face au dollar après ses récentes baisses, tandis que les données publiées mardi ont laissé inchangées les anticipations d'une baisse des taux de la BoE jeudi.

PÉTROLE

Les prix du pétrole reculent mardi sous la barre des 60 dollars le baril pour la première fois depuis des mois, les opérateurs estimant désormais plus probable un accord de paix entre la Russie et l'Ukraine. Cette perspective renforce les espoirs d'un assouplissement des sanctions contre la Russie, susceptible d'entraîner une augmentation de l'offre de pétrole et, par conséquent, une baisse des prix.

Le Brent perd 1,57% à 59,61 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 1,74% à 55,83 dollars.

PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 16 DÉCEMBRE :

PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT

USA 13h30 Créations d'emplois novembre 50.000 119.000**

Taux de chômage 4,4% 4,4%**

Salaire horaire moyen +0,3% +0,2%**

- sur un an +3,6% +3,8

USA 13h30 Ventes au détail octobre +0,1% +0,2%

- sur un an n.d. +4,26%

**septembre

(Certaines données peuvent accuser un léger décalage)

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)