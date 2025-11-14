Fermeture Wall Street en ordre dispersé à l'issue d'une séance volatile

publié le 14/11/2025

NEW YORK (Reuters) -Le S&P 500 et le Nasdaq ont rebondi vendredi à New York grâce à des achats à bon compte lors d'une séance volatile marquée par les doutes entourant l'intelligence artificielle et le scepticisme affiché par des responsables de la Réserve fédérale (Fed) sur la nécessité d'une baisse des taux le mois prochain.

Après avoir perdu plus de 1% en matinée, le S&P 500 a clôturé en lègère baisse de 0,05%, à 6.734,11 points, et le Nasdaq Composite en hausse de 0,13% à 22.900,59 points.

Le Nasdaq perd toutefois 0,45% sur la semaine.

Le Dow Jones a clôturé en nette baisse, plombé notamment par UnitedHealth (-3,2%) et Visa (-1,8%). L'indice des grandes valeurs industrielles a terminé sur un recul de 0,65% à 47.147,48 points.

Les investisseurs s'interrogent depuis plusieurs jours sur le rythme des baisses des taux directeurs de la Fed et les valorisations élevées des entreprises liées à l'intelligence artificielle (IA).

L'hypothèse d'une baisse des taux lors de la réunion de décembre du comité de politique monétaire de la Fed semble s'éloigner en raison de la persistance d'une inflation soutenue, alimentée en partie par la hausse des droits de douane sur les produits importés.

La probabilité d'une baisse de 25 points de base est désormais tombée à 46% contre 67% la semaine dernière, selon le baromètre Fedwatch de CME Group.

Plongés dans un semi-brouillard en l'absence de données officielles pendant 43 jours pour cause de "shutdown", les investisseurs scruteront avec intérêt la publication du rapport mensuel sur l'emploi de septembre, annoncée pour jeudi prochain par le Bureau of Labor Statistics.

Les opérateurs attendent également avec impatience les résultats trimestriels du fabricant de puces pour l'IA Nvidia, qui seront publiés mercredi.

"Si Nvidia déçoit, l'entreprise sera sanctionnée. Mais je pense aussi, comme on le constate aujourd'hui, que les acheteurs à la baisse reviendront rapidement sur le marché et stabiliseront la situation", a déclaré Mike Dickson, stratégiste chez Horizon Investments en Caroline du Nord.

Aux valeurs particulières, l'action de Cidara Therapeutics a plus que doublé après l'annonce par le laboratoire Merck de son rachat pour près de 9,2 milliards de dollars.

(Noel Randewich, Jean-Stéphane Brosse pour la version française)