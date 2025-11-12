Fermeture Wall Street termine en ordre dispersé

publié le 12/11/2025

par Noel Randewich et Twesha Dikshit

(Reuters) - La Bourse de New York a fini en ordre dispersé mercredi alors que les investisseurs attendaient la fin possible du "shutdown" le plus long de l'histoire des Etats-Unis.

L'indice Dow Jones a gagné 0,68%, ou 326,86 points, à 48.254,82 points. Le Standard & Poor's 500, plus large, a pris 4,31 points, soit 0,06% à 6.850,92 points. Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de -61,84 points, soit 0,26% à 23.406,457 points.

La Chambre des représentants doit se prononcer mercredi sur un projet de loi destiné à mettre fin à la paralysie des opérations de l'administration fédérale, un texte approuvé lundi par le Sénat qui prévoit un budget temporaire pour financer notamment les aides alimentaires de millions d'Américains, rémunérer les employés fédéraux et redynamiser le trafic aérien.

Si le texte de financement provisoire est approuvé par la Chambre des représentants, il sera ensuite transmis à Donald Trump pour promulgation.

"Cela devrait être positif du point de vue du sentiment, car cela élimine l'un des principaux risques qui pèsent sur le marché. De même, le bon fonctionnement du gouvernement fédéral, de l'autorité de l'aviation civile (FAA) et du système aérien est important pour le fonctionnement de l'économie réelle", a dit Bill Northey, cadre dirigeant de U.S. Bank Wealth Management, dans le Montana.

Le "shutdown" a pesé sur l'économie américaine et empêché la publication de données économiques essentielles à la prise de décision de la Réserve fédérale américaine (Fed) alors que le marché cherche des indices sur l'évolution de l'économie et la trajectoire des taux d'intérêt.

Aux valeurs Goldman Sachs et UnitedHealth Group ont porté le Dow Jones, qui a atteint un record de clôture pour le deuxième jour de suite.

Certains des géants du secteur de la technologie comme, Tesla et Palantir ont perdu du terrain.

Advanced Micro Devices (AMD) a bondi après avoir annoncé anticiper un chiffre d'affaires annuel de 100 milliards de dollars pour les puces destinées aux centres de données d'ici cinq ans.

(Avec Purvi Agarwal; version française Camille Raynaud)