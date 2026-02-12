Ouverture Wall Street se stabilise après la baisse liée à l'impact de l'IA

publié le 24/02/2026

PARIS, 24 février (Reuters) - La Bourse de New York se stabilise ?mardi à l'ouverture au lendemain d'une séance en repli marquée par des craintes sur l'impact de l'intelligence artificielle (IA) ?et les incertitudes sur les droits de douane voulus par le président américain Donald Trump.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones perd 10,24 points, soit 0,02%, à 48.793,82 points et le Standard & Poor's 500, plus large, ?recule de 5,46 points, soit à 0.08%, à 6.832,29 points

Le Nasdaq Composite cède 1,62 point, soit 0,01%, à 22.625,65 points.

Anthropic, la startup spécialisée dans ?l'IA, a déclaré lundi que son outil Claude Code ?pourrait être utilisé pour moderniser un langage de programmation exécuté sur les systèmes d'IBM, provoquant une chute ?de plus de 13% de l'action IBM, la dégringolade en une séance la plus forte depuis le 18 octobre 2000. Le titre IBM rebondit mardi de 4,28%.

Les nouvelles ?annonces sur l'IA interviennent alors que les ?résultats de Nvidia (-1,0%), baromètre du secteur, sont prévus mercredi.

Toujours dans le segment technologique, ?Advanced Micro Devices bondit de 5,60% après que le fabricant de semi-conducteurs a déclaré avoir signé avec Meta Platforms un contrat de ventes portant sur des puces spécialisées dans l'IA pouvant représenter 60 milliards de dollars ?sur une période de ?cinq ans. Alphabet (-1,38%) et Apple (+2,60%) connaissent des fortunes diverses, tandis que l'indice de la technologie (+0,87%) ?et celui des semi-conducteurs (+0,95%) se sont quelque peu redressés.

Dans le reste de l'actualité des entreprises, Home Depot gagne ?3,66%, l'opérateur de la chaîne de magasins de bricolage ayant dépassé les attentes sur les ?résultats du quatrième trimestre et a maintenu ses prévisions annuelles.

Hors résultats d'entreprises, les ?marchés surveillent également l'évolution du ?dossier sur les droits de douane dont une grande partie a été invalidée vendredi par la Cour suprême ?américaine.

Les trois principaux indices à Wall Street ont chuté ?de plus de 1% lundi, les valeurs financières étant particulièrement touchées par l'aversion au risque liée aux droits de douane.

Après la décision ?de la Cour suprême, Donald Trump a annoncé des droits de douane mondiaux temporaires de 10%, qui sont entrés en vigueur ce mardi. Il a ensuite déclaré que leur taux serait de 15%, sans ?plus de précision sur le calendrier de leur entrée en vigueur.

"Le marché n'a pas qu'une seule préoccupation en particulier (...) les échanges en Bourse liés à l'IA sont certainement devenus une inquiétude pour le marché, mais il y a aussi les préoccupations géopolitiques, les préoccupations macroéconomiques et, bien sûr, les préoccupations concernant les droits de douane", résume Peter Cardillo, chef économiste chez Spartan Capital Securities.

(Rédigé par ?Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)