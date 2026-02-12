Fermeture Wall Street finit en hausse après l'annulation des droits de douane "réciproques"

publié le 20/02/2026

NEW YORK, 20 février (Reuters) - La Bourse de New York a clôturé ?en hausse vendredi, portée par Alphabet, Amazon et d'autres poids lourds de la cote après la décision de la ?Cour suprême d'annuler les droits de douane "réciproques" imposés en avril dernier par Donald Trump à une multitude de pays.

L'indice Dow Jones a gagné 0,47%, ou 230,81 points, à 49.625,97 points. Le Standard & Poor's 500, plus large, a pris 47,62 points, ?soit 0,69% à 6.909,51 points. Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 203,34 points, soit 0,90% à 22.886,069 points.

Sur la semaine, le Dow Jones ?a pris 0,25%, le S&P 500 1,07% et le ?Nasdaq 1,51%.

Donald Trump a dénoncé une décision de la Cour suprême "profondément décevante" et annoncé qu'il signerait un décret ?pour imposer une nouvelle surtaxe mondiale de 10%, "en plus des droits de douane habituels", en vertu de l'article 122 du Trade Act de 1974, applicable pendant une période de cinq ?mois.

Les investisseurs ont paru soulagés d'apprendre que ?la riposte du président américain ne serait pas plus sévère, a déclaré Mike Dickson, ?analyste chez Horizon Investments.

Cette décision "permet de lever une part d'incertitude", a-t-il commenté. "On ouvre une nouvelle phase."

Certaines des plus grosses capitalisations de Wall Street ont amplifié leurs gains, Alphabet prenant près de 4%, Amazon plus de 2% et Apple ?plus de 1%.

Les actions des ?entreprises les plus exposées aux droits de douane ont également repris des couleurs, du fabricant ?de jouets Mattel <MAT.O au distributeur de meubles en ligne Wayfair.

Huit des onze indices sectoriels du S&P 500 ont fini ?en territoire positif, emmenés par les secteurs des communications et des dépenses discrétionnaires.

Avant l'ouverture de la ?séance, le département du Commerce a publié la statistique du produit intérieur brut ?faisant état d'un ralentissement beaucoup ?plus fort que prévu au quatrième trimestre en raison notamment des perturbations causées par le "shutdown" de l'administration fédérale à l'automne ?dernier.

Le produit intérieur brut (PIB) des Etats-Unis a progressé de ?1,4% sur la période allant d'octobre à fin décembre, contre une progression de 4,4% au troisième trimestre. Les économistes interrogés par Reuters attendaient une ?croissance de 3,0% sur un an au quatrième trimestre.

Les opérateurs évaluent à environ 50% la probabilité d'une baisse des taux d'intérêt de la Réserve fédérale lors de sa réunion de juin prochain, selon le baromètre FedWatch ?de CME.

Pour d'autres informations, veuillez cliquer sur les codes suivants:

(Sruthi Shankar et Shashwat Chauhan à Bangalore et Noel Randewich à San Francisco; ?Jean-Stéphane Brosse pour la version française)