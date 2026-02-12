Pré-ouverture Mouvements à la marge à Wall Street alors que la "tech" se relève

publié le 18/02/2026

par Chuck Mikolajczak

NEW YORK, 17 février (Reuters) - La Bourse de New York a ?fini en légère hausse mardi, effaçant des pertes subies en début de séance, alors que les valeurs technologiques se sont ?redressées et que le secteur financier a progressé, contribuant aux gains du Dow Jones.

L'indice Dow Jones a gagné 0,07%, ou 32,26 points, à 49.533,19 points.

Le S&P-500, plus large, a pris 7,05 points, soit 0,10%, à 6.843,22 points.

Le Nasdaq Composite a ?avancé de son côté de 31,71 points (0,14%) à 22.578,38 points

Wall Street, fermée lundi, avait été plombée la semaine dernière par les inquiétudes autour des répercussions néfastes ?de l'intelligence artificielle (IA) sur certains secteurs, les principaux indices new-yorkais ?subissant des replis hebdomadaires sans précédent depuis la mi-novembre.

"Il y a beaucoup de tendances différentes en ce moment ?pour les investisseurs, avec des bonds par-ci, des chutes par-là, pas forcément à un rythme quotidien mais régulier", a commenté Tim Ghriskey, stratégiste chez Ingalls & Snyder à New York.

"Le marché voit à ?très court-terme et il y aura un ?retour à des mouvements profitables pour l'IA", a-t-il ajouté.

Ce climat d'incertitude autour de l'IA ?a été alimenté par les risques potentiels représentés par les acteurs chinois du secteur, alors qu'Alibaba a dévoilé lundi un nouveau modèle d'IA conçu pour effectuer de manière autonome des tâches complexes.

En déclin de 1,5% au cours de la séance, ?le secteur des technologies de ?l'information a rebondi dans le sillage des gains de Nvidia et Apple, qui ont compensé les ?replis de Microsoft et Oracle. Les finances ont été mardi parmi les plus performants des secteurs majeurs du S&P-500, grâce ?en particulier à Goldman Sachs et JPMorgan Chase qui ont permis au Dow Jones d'effacer une baisse ?initiale.

A noter, côté valeurs, le bond de 12,1% de Norwegian Cruise Line après que ?l'investisseur activiste Elliott a annoncé ?avoir acquis une participation de plus de 10% dans la compagnie de navires de croisière.

Les investisseurs attendent la publication cette ?semaine du rapport mensuel sur les dépenses de consommation personnelle ?aux Etats-Unis, suivi de près par la Réserve fédérale (Fed).

Il est majoritairement anticipé par les traders que la banque centrale américaine procédera à une baisse ?des taux de 25 points de base en juin.

Le président de la Fed de Chicago, Austan Goolsbee, a déclaré que "plusieurs autres" baisses des taux pourraient être décidées cette année si l'inflation venait à se rapprocher à nouveau de ?l'objectif de 2%. Le gouverneur Michael Barr a dit pour sa part que la politique monétaire de la Fed pourrait uniquement être assouplie bien plus tard en raison des risques actuels pour l'inflation.

(Rédigé par Jean Terzian)