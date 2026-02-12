Ouverture Wall Street ouvre en ordre dispersé, le moral bas avec la l'IA

publié le 17/02/2026

17 février (Reuters) - La Bourse de New York ?a ouvert en ordre dispersé mardi, les craintes concernant les effets perturbateurs de ?l'intelligence artificielle (IA) refaisant surface.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones gagne 79,03 points, soit 0,16%, à 49.579,96 points et le Standard & Poor's 500, plus large, recule de ?0,19% à 6.823,49 points.

Le Nasdaq Composite cède 0,59%, soit 133,48 points, à 22.413,19 points.

La Bourse de New ?York revient d'un long week-end avec le ?moral en berne, les trois principaux indices ayant enregistré la semaine ?dernière leur plus forte baisse hebdomadaire depuis la mi-novembre, à la suite de vagues massives de ventes dans les secteurs des logiciels, ?du courtage et du ?transport routier.

La faute à l'intelligence artificielle (IA) qui, en plus de ?susciter les réserves des investisseurs en raison des dépenses extrêmement élevées qu'elle impose aux géants de la technologie, déclenche depuis quelques semaines des craintes concernant les ?secteurs dont le ?modèle économique serait vulnérable face à ce nouvel outil en constante ?évolution.

Pour l'instant, des analystes tels que Mohit Kumar, de Jefferies, y voient ?surtout une rotation dans les portefeuilles.

"L'adoption de l'IA est globalement positive ?plutôt que négative, mais elle modifierait les modèles économiques de ?certains secteurs. Nous ?continuons à considérer la disruption liée à l'IA comme un thème de rotation ?plutôt que comme un facteur de risque", ?dit-il.

D'autre part, l'agenda géopolitique de la semaine, plein de défis concernant l'Iran et l'Ukraine, décourage la prise ?de risques, tandis que, sur le plan macroéconomique, les investisseurs attendent le rapport sur les dépenses de consommation personnelles (PCE) prévu vendredi, qui pourrait ?influencer la trajectoire des taux d'intérêt de la banque centrale américaine.

Aux valeurs, Paramount Skydance gagne 3,7%, Warner Bros Discovery (WBD) (+3,2%) ayant rejeté son offre d'achat de 30 dollars par action (25,36 euros par action) mais accordé à son concurrent sept jours pour améliorer son prix.

(Rédigé par Diana Mandiá, ?édité par Augustin Turpin)