Pré-ouverture Wall Street en ordre dispersé avec la "tech", l'Europe prudente avec la géopolitique

publié le 17/02/2026

par Diana Mandia

17 février (Reuters) - Wall Street est attendue en ordre dispersé et les Bourses européennes évoluent en petite hausse mardi à mi-séance, ?prudentes en raison de la géopolitique, tandis que les investisseurs analysent une nouvelle série de données macroéconomiques et surveillent les bouleversements liés à l'irruption de l'IA dans de nombreux secteurs.

Après un week-end prolongé en raison du "Presidents Day", les ?futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture stable pour le Dow Jones et en baisse de 0,31% pour le Standard & Poor's-500 et de 0,78% pour le Nasdaq, tous deux pénalisés par le retour en force des craintes liées à la technologie. À Paris, le CAC 40 grappille 0,06% à 8.321,79 points vers 11h49 GMT. À Francfort, le Dax prend 0,19% et à Londres, le FTSE 100 gagne 0,38%.

L'indice EuroStoxx 50 est en hausse de 0,08%, le FTSEurofirst 300 gagne ?0,17% et le Stoxx 600 progresse de 0,15%.

La géopolitique impose ce mardi un certain attentisme, Washington et Téhéran ayant entamé à Genève des discussions indirectes visant à résoudre leur différend autour du programme nucléaire iranien et à éviter une nouvelle confrontation militaire, tandis que l'armée américaine a déployé des navires de ?guerre dans la région et que Téhéran a mené un exercice militaire dans le détroit d'Ormuz.

La ville suisse accueille ?également mardi et mercredi les représentants de Kyiv et de Moscou pour un nouveau cycle de négociations parrainées par les États-Unis afin de tenter de mettre fin à près de quatre ans de guerre en ?Ukraine, avec la question territoriale comme principal défi des pourparlers.

"Compte tenu des incertitudes quant à l'avenir, les investisseurs, à l'heure actuelle, alors que les valorisations et les marchés d'actions oscillent autour de niveaux historiquement élevés, tentent de prendre du recul et de réévaluer la situation", note Ipek Ozkardeskaya, analyste de marché senior chez Swissquote Bank.

Les investisseurs ont également connu plusieurs semaines ?de forte volatilité due aux inquiétudes suscitées par les applications de l'intelligence artificielle (IA), qui pourraient ?peser sur les marges de nombreux secteurs bien établis, du courtage à l'assurance en passant par la banque, les investisseurs attentifs au bilan des gagnants et ?des perdants du développement de cette technologie.

"Après avoir survalorisé tout ce qui pouvait être associé à l'IA, les marchés sanctionnent désormais, parfois sans discernement, tout ce qu'ils estiment susceptible d'être disrupté par elle. La promesse de croissance a laissé place à la crainte d'obsolescence", souligne Thomas Giudici, directeur de la gestion obligataire chez Auris Gestion.

Les opérateurs ont également à leur disposition une nouvelle série de données économiques, notamment un taux de chômage britannique à son plus haut niveau ?depuis 2015, hors période de pandémie, ce qui ?devraient renforcer les paris sur une baisse des taux d'intérêt de la Banque d'Angleterre (BoE) dès le mois prochain.

Dans la zone euro, le moral des investisseurs allemands a reculé de manière ?inattendue en février, selon la dernière enquête de l'institut de recherche économique ZEW, montrant que la reprise de la première économie européenne reste fragile.

LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET

VALEURS EN EUROPE

À Paris, Schneider Electric, fabricant d'équipements électriques et ?fournisseur de centres de données pour l'IA, perd 3%, dans un contexte de méfiance à l'égard de cette technologie en pleine expansion.

À Londres, InterContinental Hotels Group est basculé dans le rouge (-1,7%) après une ?ouverture en territoire positif, les analystes examinant ses résultats au quatrième trimestre.

Le groupe minier Antofagasta cède 4%, les analystes soulignant que les dividendes étaient inférieurs aux ?attentes et que les prix du cuivre étaient en ?baisse. Le secteur des matières premières souffre ce mardi, avec une baisse de plus de 2%. Les valeurs de la défense, qui se sont distinguées lundi au cours d'une séance de faibles volumes, reculent mardi de 1,68%, les investisseurs ?restant attentifs aux résultats éventuels des négociations de Genève afin de se faire une idée de la demande à court terme ?en équipements et services militaires.

TAUX

Les rendements des obligations allemandes, référence de la zone euro, reculent pour la septième séance consécutive mardi, le Bund ayant bénéficié de la nervosité sur les marchés autour de l'IA, des données plus faibles que prévues de l'inflation américaine et ?de la possibilité d'une nouvelle baisse des taux de la BCE plus tard dans l'année.

Le rendement du Bund allemand à dix ans recule de 2 points de base à 2,7357%. Le deux ans cède 1 point de base à 2,0416%.

Au Royaume-Uni, les rendements obligataires sont également en baisse après la publication de données mitigées sur le marché du travail, le Gilt à 10 ans perdant 3 points de base à 4,372%.

Aux Etats-Unis, le rendement des Treasuries à ?dix ans recule de 2,5 points de base à 4,0311%, tandis que celui de son homologue à deux ans évolue en légère baisse à 3,4033%. Le marché obligataire américain a été fermé lundi.

CHANGES

Le dollar gagne 0,27% face à un panier de devises de référence, les marchés attendant des nouvelles données en fin de semaine pour anticiper l'évolution des taux de la Réserve fédérale américaine (Fed). Les "minutes" de la banque centrale américaine sont par ailleurs prévues mercredi.

L'euro perd 0,1% à 1,1838 dollar.

Les données sur le marché du travail britannique pèsent sur la livre sterling, qui cède 0,36% face au dollar.

PÉTROLE

Les prix du brut progressent mardi, les investisseurs évaluant les risques sur l'approvisionnement au Moyen-Orient et surveillant les négociations à Genève sur le nucléaire iranien et la guerre en Ukraine.

Le Brent prend 0,45% à 68,96 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) gagne 1,84% à 64,05 dollars.

PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 17 ?FÉVRIER :

PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT

USA 13h30 Indice d'activité Empire février 6,98 7,70

State

(Certaines données peuvent accuser un léger décalage)

(Rédigé par Diana Mandiá)