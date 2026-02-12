Ouverture Wall Street ouvre en hausse, la "tech" offre un répit avant les "minutes" de la Fed

publié le 18/02/2026

18 février (Reuters) - La Bourse de New York ?a ouvert en légère hausse mercredi, aidée par l'apaisement des inquiétudes liées à l'intelligence ?artificielle (IA), tandis que les investisseurs attendent le compte-rendu de la dernière réunion de la Réserve fédérale (Fed) plus tard dans la journée.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones ?gagne 26,04 points, soit 0,05% à 49.559,23 points et le Standard & Poor's 500, plus large, progresse de ?0,18% à 6.855,81 points.

Le Nasdaq Composite prend ?0,17%, soit 37,30 points, à 22.615,68 points.

La Bourse de New York retrouve ?un peu de vigueur après la récente volatilité liée au secteur technologique et, en particulier, aux effets perturbateurs potentiels de l'IA ?dans un large éventail de ?secteurs, allant des logiciels aux courtiers en passant par ?le transport routier.

La plupart des mégacapitalisations sont dans le vert, y compris le géant Nvidia, qui progresse de 1,8% après avoir signé un accord pour vendre ses ?puces IA à ?Meta.

La politique monétaire devrait en outre occuper le devant de la ?scène avec la publication, prévue à 19h00 GMT, des "minutes" de la réunion de ?janvier de la Fed, qui permettra d'en savoir plus sur les ?délibérations des responsables de la politique monétaire.

La banque centrale a ?maintenu ses taux ?inchangés le mois dernier, citant une inflation toujours élevée, une croissance économique solide et ?des signes de stabilisation du marché ?du travail.

Selon l'outil FedWatch de CME, les traders estiment à environ 63% la probabilité d'une baisse des ?taux d'au moins 25 points de base lors de la réunion de la Fed en juin.

Sur le reste de l'actualité, Moderna grimpe de plus ?de 6% après que l'Agence américaine du médicament (FDA) a accepté d'examiner son vaccin contre la grippe, revenant ainsi sur sa décision initiale de rejeter la demande.

Analog Devices prend 3,2%, le fabricant de puces ayant anticipé des résultats supérieurs aux attentes pour son deuxième trimestre.

(Rédigé par Diana Mandiá, ?édité par Blandine Hénault)