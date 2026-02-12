Pré-ouverture Rebond en vue de Wall Street, l'Europe sur de faibles variations, le commerce surveillé

publié le 24/02/2026

par Claude Chendjou

PARIS, 24 février (Reuters) - Un léger rebond de Wall Street est attendu mardi à l'ouverture au lendemain d'une séance marquée par une résurgence des ?craintes dans l'intelligence artificielle (IA), tandis que les Bourses européennes sont sur de faibles variations à mi-parcours, la prudence l'emportant avec les incertitudes sur le commerce.

Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture de Wall Street en hausse de 0,25% pour le Dow Jones, de 0,16% pour ?le Standard & Poor's 500 et de 0,24% pour le Nasdaq.

À Paris, le CAC 40 gagne 0,17% à 8.510,83 points vers 12h10 GMT. À Francfort, le Dax recule de 0,06% et à Londres, le FTSE fléchit de 0,05%.

L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 progresse de 0,02% et l'EuroStoxx 50 de la zone euro de 0,10%. Le Stoxx 600 avance de 0,16%, tous ses grands secteurs étant dans le vert, à l'exception de la finance. Les gains sur l'indice paneuropéen sont toutefois limités, hormis sur les segments défensifs de l'immobilier (+1,16%) et des services aux collectivités (+1,84%).

Les marchés ?continuent de surveiller l'impact de l'intelligence artificielle sur de nombreux secteurs au lendemain de la déroute d'International Business Machines (IBM), qui a enregistré lundi sa plus forte baisse en Bourse en une séance en plus de 25 ans, après que la startup Anthropic a déclaré que son outil Claude Code pourrait être utilisé pour moderniser un langage de programmation exécuté sur ?les systèmes du géant américain de l'informatique.

Parallèlement aux inquiétudes sur l'IA, un regain d'incertitude sur le commerce domine avec l'entrée en vigueur ?du nouveau taux de droit de douane mondial du président américain Donald Trump, les droits de douane dits "réciproques" mis en place l'an dernier ayant été invalidés par la Cour suprême des Etats-Unis.

Le Parlement européen a décidé lundi de suspendre de nouveau ?ses travaux sur l'accord commercial UE-USA de l'an dernier, tandis que le Japon a souligné mardi ne pas vouloir de conditions défavorables sur les droits de douane par rapport à son accord initial avec les Etats-Unis. Le groupe FedEx, quant à lui, a déposé lundi une plainte pour obtenir le remboursement des droits de douane invalidés par la Cour suprême américaine.

L'UE craint que la nature cumulative des droits de douane de 15% ?prévus par l'article 122 ne porte le total des droits de douane pour certains produits au-delà du ?maximum de 15% convenu par l'UE et les Etats-Unis", expliquent les stratèges de Deutsche Bank dans une note.

Le compartiment bancaire (-1,85%) en Europe souffre logiquement mardi dans un contexte de menace ?pour l'économie mondiale et du secteur financier (0,30%) en particulier.

Sur le plan géopolitique, Donald Trump doit prononcer mercredi à 02h00 GMT, devant le Congrès américain, le traditionnel discours sur l'état de l'Union à un moment délicat de son mandat, tandis qu'en Ukraine, le président Volodimir Zelensky a salué mardi l'endurance et la résistance de son peuple face à Moscou à l'occasion du quatrième anniversaire de l'invasion à grande échelle du pays. Parallèlement, la Maison blanche semble se rapprocher d'un conflit militaire avec l'Iran, qui serait sur le point d'acheter des missiles antinavires à ?la Chine.

LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET

Home Depot prend ?2,7% en avant-Bourse, le distributeur de produits d'amélioration de l'habitat ayant dépassé les attentes sur le chiffre d'affaires du quatrième trimestre.

VALEURS EN EUROPE

Edenred grimpe de 5,13%, le spécialiste des titres-restaurant ayant dépassé ses objectifs en ?2025.

Forvia avance de 7,22%, l'équipementier automobile anticipant une hausse de sa marge opérationnelle, comprise entre 6% et 6,5% en 2026. Le secteur européen de l'automobile monte de 1,54%.

Solvay gagne 4,77%, le groupe chimique belge ayant annoncé mardi anticiper un Ebitda sous-jacent compris entre 770 et 850 ?millions d'euros en 2026.

Telefonica prend 0,40% à la faveur d'une prévision de croissance du bénéfice d'exploitation de 1,5% à 2,5% en 2026 fournie par l'opérateur télécoms espagnol, qui a lancé un plan de réduction de son endettement.

MTU Aero Engines abandonne ?4,78%, le fabricant de moteurs anticipant des résultats pour cette année globalement conformes aux attentes des analystes.

Novo Nordisk recule encore mardi, de 2,55%, après une chute de plus de ?16% la veille, son médicament expérimental contre l'obésité, CagriSema, s'étant révélé moins ?efficace que le tirzepatide du laboratoire américain Eli Lilly.

TAUX

Les rendements obligataires souverains en zone euro continuent de refluer dans un contexte de recherche de protection vers les actifs refuge.

Le rendement du Bund allemand à dix ans cède 1,4 point de base (pb), à 2,7019%, après avoir ?touché en séance 2,70%, le niveau le plus bas depuis le 1er décembre. Le rendement des bons du Trésor américain à dix ans est stable mardi, ?à 4,0347%, après un rebond lundi à la suite d'une forte baisse vendredi, alors que les investisseurs cherchent à comprendre sur les implications de la décision rendue vendredi par la Cour suprême sur les droits de douane dits réciproques.

CHANGES

Le dollar progresse légèrement, de 0,14% face à un panier de devises internationales, ?dans un contexte de nouvelles turbulences liées aux droits de douane.

L'euro recule de 0,04%, à 1,779 dollar, tandis que la livre sterling s'échange à 1,3484 dollar (-0,04%).

Le yen s'est affaibli mardi à 155,93 yens pour un dollar, son plus bas niveau en près de deux semaines, après la publication d'une information selon laquelle la Première ministre japonaise Sanae Takaichi aurait fait part la semaine dernière, au gouverneur Kazuo Ueda, de ses réserves quant à de nouvelles hausses des taux directeurs de la Banque du Japon (BoJ).

Dans les cryptomonnaies, le bitcoin cède de 2,10% ?à 63.217 dollars, tandis que l'ether abandonne 2,08% à 1.824,54 dollars.

PÉTROLE

Le marché pétrolier cède un peu du terrain mardi tout en restant proche de son pic de sept mois en raison des tensions croissantes entre les Etats-Unis et l'Iran: le Brent reflue de 0,20% à 71,35 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) décline de 0,05% à 66,28 dollars.

MÉTAUX

L'or recule mardi, de 1,08% à 5.174,06 dollars l'once, mettant fin à une série de quatre séances de hausse. Il a cependant touché en début de séance un sommet de trois semaines, profitant de son statut d'actif refuge dans cette période d'incertitude géopolitique et économique.

Le repli du métal jaune s'explique désormais par la vigueur du dollar et les prises de bénéfices alors que les investisseurs attendent des éclaircissements sur les projets de droits de douane du président américain Donald Trump.

L'argent au comptant cède 0,2% à 88,08 dollars l'once, après avoir atteint un sommet en plus de deux semaines lundi.

Le platine au comptant gagne 0,5% à 2.163,60 dollars l'once, et le palladium avance de 0,9% à 1.759,06 dollars.

PRINCIPAL INDICATEUR ÉCONOMIQUE RESTANT ?À L'AGENDA DU 24 FÉVRIER :

PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT

USA 15h00 Confiance du consommateur février 87,3 84,5

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Augustin Turpin)