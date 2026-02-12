Fermeture Wall Street termine en hausse, aidée à nouveau par la "tech"

publié le 25/02/2026

par Stephen Culp

NEW YORK, 25 février (Reuters) - La Bourse de ?New York a fini en hausse mercredi pour une deuxième séance consécutive, s'établissant ?à un pic de deux semaines, portée à nouveau par les valeurs technologiques alors que se sont apaisées les préoccupations à propos des coûts élevés et des perturbations ?de l'intelligence artificielle (IA).

L'indice Dow Jones a gagné 0,63%, ou 307,65 points, à 49.482,15 points.

Le S&P-500, plus large, a ?pris 56,06 points, soit 0,81%, à 6.946,13 ?points.

Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 288,40 points (1,26%) à ?23.152,08 points.

Aidé par les gains du secteur des semiconducteurs, le Nasdaq a enregistré la plus forte hausse du jour, tandis qu'approche la ?fin d'un mois de février ?tumultueux pour les principaux indices de Wall Street avec les ?craintes liées aux possibles répercussions néfastes de l'IA dans un éventail de secteurs.

Cette question est surveillée notamment par la Réserve fédérale (Fed). Le président de la Fed de ?Richmond, Tom Barkin, a ?dit ne pas être certain que le déploiement de l'IA aura ?un effet néfaste pour les travailleurs, estimant que la technologie pourrait aider ceux-ci ?et rendre le marché de l'emploi plus efficace.

Les investisseurs attendaient après ?la clôture la publication des résultats trimestriels du poids lourd ?technologique Nvidia, aux avant-postes ?dans la course à l'IA et qui devrait donner jeudi une nette direction à ?Wall Street - dans un sens ou ?dans l'autre.

Parmi les secteurs majeurs du S&P-500, les technologies ont marqué la plus forte hausse, tandis qu'à l'inverse, ?l'industrie a subi le repli le plus important du jour.

Côté valeurs, à noter, Axon Enterprise, fabriquant du Taser, a bondi de 17,6% après avoir battu ?les attentes sur son bénéfice trimestriel.

(Rédigé par Jean Terzian)