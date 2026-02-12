Fermeture Wall Street finit en hausse, aidée par un rebond des "tech"

publié le 24/02/2026

par Stephen Culp

NEW YORK, 24 février (Reuters) - La Bourse de New York a fini en ?hausse mardi, portée notamment par les valeurs technologiques qui ont profité du regain d'enthousiasme autour de l'intelligence artificielle (IA) alors que les investisseurs ?ont délaissé les préoccupations à l'égard des répercussions potentiellement néfastes de l'IA.

L'indice Dow Jones a gagné 0,76%, ou 370,44 points, à 49.174,50 points.

Le S&P-500, plus large, a pris 52,32 points, soit 0,77%, à 6.890,07 points.

Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 236,41 points (1,05%) à ?22.863,68 points.

Ces dernières semaines, les spéculations entourant le potentiel impact de l'IA sur un éventail de secteurs ont entraîné des replis des titres technologiques et, plus largement, du marché - à ?l'image de la séance de lundi, dernier exemple en date des ?mouvements en dents de scie des principaux indices de Wall Street.

"Nous nous trouvons dans une période où le marché traverse ?une certaine incertitude", a commenté Matthew Keator, directeur de Keator Group, cabinet de gestion de patrimoine à Lenox dans Massachusetts.

"Des mouvements au jour le jour vont être constatés", a-t-il ajouté. "Il y a tellement d'incertitudes à propos de ?comment l'IA va finir par être un additif ?ou un perturbateur pour certaines compagnies".

Anthropic, startup spécialisée dans l'IA, a annoncé plusieurs nouveaux outils conçus ?pour des secteurs comme les investissements bancaires et les ressources humaines, plusieurs semaines après que le lancement de nouvelles fonctionnalités par la firme à l'origine de l'outil Claude a provoqué une chute des titres du secteur informatique traditionnel.

Le développement rapide de l'IA est suivi de ?près par les responsables monétaires, ?qui scrutent de possibles effets sur le marché américain du travail. Lisa Cook, gouverneure de la Réserve fédérale (Fed), ?a déclaré que l'IA pourrait engendrer une hausse du taux de chômage, tandis que Christopher Waller, également gouverneur de la banque centrale ?américaine, a dit lui ne pas penser que cette technologie perturberait l'emploi.

Par ailleurs, une grande incertitude demeure à la suite ?de la décision de la Cour suprême des Etats-Unis d'invalider vendredi les droits de douane ?dits "réciproques" de Donald Trump, ce à ?quoi le président américain, furieux, a répondu en annonçant de nouvelles surtaxes douanières sur les importations de tous les pays du monde.

Les technologies ?a enregistré l'une des hausses les plus importantes de la séance de ?mardi parmi les principaux secteurs du S&P-500, tandis que les soins de santé ont à l'inverse subi le repli le plus lourd.

En déclin la veille en raison ?de la tempête hivernale ayant paralysé des pans du Nord-Est américain, les compagnies aériennes et les titres du secteur du voyage ont rebondi.

A noter, également, Home Depot a pris 2,0% après avoir publié des résultats trimestriels supérieurs aux attentes.

De son côté, Advanced Micro ?Devices a bondi de 8,8% à la suite de l'annonce de la vente à Meta Platforms de jusqu'à 60 milliards de dollars de puces destinées à l'IA dans le cadre d'un accord permettant à la maison-mère de Facebook d'acquérir jusqu'à 10% du fabriquant de semiconducteurs.

(Rédigé par Jean Terzian)