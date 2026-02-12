Ouverture Wall Street ouvre dans le vert avant Nvidia

publié le 25/02/2026

PARIS, 25 février (Reuters) - La Bourse de New York a ouvert ?en hausse mercredi, en amont de la publication par Nvidia, baromètre de l'appétit pour l'intelligence artificielle (IA) et ?première capitalisation boursière mondiale, de ses résultats qui constitueront un test majeur pour les marchés.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones gagne 229,62 points, soit 0,47%, à 49.404,12 points et le Standard & Poor's 500, plus large, ?progresse de 32,41 points, soit 0,47%, à 6.922,48 points.

Le Nasdaq Composite prend 150,71 points, soit 0,66%, à 23.014,39 points.

Les marchés américains se ?redressent alors que les inquiétudes liées à l'IA s'apaisent, ?le mois de février ayant particulièrement été agité sur fond de doute quant au retour sur ?investissement concernant les dépenses massives dans le secteur et l'impact de cette révolution.

De fait, plusieurs secteurs, allant des logiciels à l'immobilier commercial en passant par le transport et ?la logistique, ont récemment enregistré de ?fortes baisses, les nouveaux développements dans le domaine de l'IA ayant ravivé les ?craintes de perturbations à grande échelle de nombreux secteurs.

"Je pense que les perturbations liées à l'IA resteront un thème dominant du marché tout au long de l'année, car l'IA continue d'évoluer", note Sam Stovall, chef ?stratège chez CFRA.

"Nous sommes ?toujours en présence de valorisations élevées sur le marché et il y aura encore ?un débouclage (des positions), non seulement dans la technologie et les logiciels en particulier, mais aussi dans d'autres ?domaines", a-t-il prédit.

En attendant les comptes financiers après la clôture de Nvdia +0,60%), le sentiment ?du marché est plutôt bien orienté avec notamment un recul de près de ?5% de l'indice VIX de ?la volatilité à Wall Street.

Outre Nvidia, d'autres grandes valeurs de la "tech" comme Salesforce, Intuit et Snowflake, seront ?scrutées cette semaine, alors que l'indice S&P 500 des ?logiciels et services a chuté de près de 23% depuis le début de l'année.

Dans les résultats du jour, Axon Enterprise grimpe de ?14% après que le fabricant de pistolets à impulsion électrique a dépassé les attentes sur le bénéfice du quatrième trimestre, tandis que Workday chute de 6,75% après avoir annoncé anticiper des revenus ?d'abonnement pour l'exercice 2027 inférieurs aux estimations.

First Solar plonge de 14%, le fabricant de panneaux solaires ayant dit prévoir des ventes annuelles en dessous des attentes, tandis que Lowe's Companies recule de 1,95%, le distributeur ayant annoncé une prévision de chiffre d'affaires et de bénéfice pour l'année moins bonne que prévu.

(Rédigé par Claude Chendjou, avec la contribution de Shashwat Chauhan et Ragini Mathur ?à Bangalore, édité par Kate Entringer)