Pré-ouverture Wall Street vue en hausse avec l'espoir d'une levée du "shutdown", l'Europe aussi dans le vert

publié le 12/11/2025

par Claude Chendjou

PARIS (Reuters) - Wall Street est attendue en hausse mercredi et les principales Bourses européennes sont également dans le vert à la mi-séance, portées notamment par les valeurs financières, alors que les investisseurs anticipent une levée du "shutdown" aux Etats-Unis, ce qui propulse les indices près de leurs plus hauts historiques. Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture de Wall Street en progression de 0,14% pour le Dow Jones au lendemain du record en clôture de l'indice dédié aux valeurs industrielles et à la consommation. Le Standard & Poor's 500 devrait avancer de 0,24% et le Nasdaq de 0,45%.

À Paris, le CAC 40 gagne 1,10% à 8.244,46 points vers 12h00 GMT, tiré principalement par le compartiment européen du luxe (1,92%), ce qui le rapproche de son sommet de 8.271,48 points atteint le 21 octobre. À Francfort, le Dax avance de 1,06%, très proche également du record à 24.771,34 points du 9 octobre. A Londres, le FTSE marque une pause (-0,15%) au lendemain de son pic sans précédent à 9.912,85 points.

L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 progresse de 0,65% après son sommet à 2.315,67 points touché mardi. L'EuroStoxx 50 de la zone euro, qui a touché un record en séance, monte de 1,09%. Le Stoxx 600, lui également sur un record, avance de 0,64%, la quasi totalité de ses grands compartiments étant dans le vert.

La tendance positive sur les marchés se nourrit de la perspective de la fin du "shutdown" aux Etats-Unis après un accord lundi au Sénat, tandis qu'un autre est attendu ce mercredi à la Chambre des représentants, avant une promulgation du texte par le président Donald Trump.

Le "shutdown" le plus long de l'histoire des Etats-Unis a notamment contraint des centaines de milliers d'employés fédéraux au chômage technique, retardé les aides alimentaires apportées à des millions d'Américains et provoqué de fortes perturbations dans le trafic aérien. Il a également empêché la publication d'indicateurs économiques officiels alors que la Réserve fédérale américaine (Fed) doit rendre le mois prochain sa dernière décision de politique monétaire de l'année et qu'une baisse des taux est actuellement jugée incertaine par son président, Jerome Powell.

"Avec la reprise des publications de données économiques officielles suite à la réouverture des services gouvernementaux, nous pensons que des signes supplémentaires de ralentissement du marché du travail devraient ouvrir la voie à un nouvel assouplissement de la politique monétaire de la Fed", écrivent les analystes d'UBS Global Wealth Management.

LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET

Advanced Micro Devices (AMD) bondit de près de 6% en avant-Bourse après avoir annoncé mardi soir anticiper un chiffre d'affaires annuel de 100 milliards de dollars pour les puces destinées aux centres de données d'ici cinq ans.

VALEURS EN EUROPE

Edenred chute de 8,54% après avoir pris acte du nouveau cadre réglementaire concernant le dispositif des titres-restaurant et titres-alimentation au Brésil et prévenu que ces mesures pourraient peser sur ses résultats 2026. Dans son sillage, Pluxee plonge de 11,34%, plus forte baisse du SBF120 derrière Edenred, tandis que Sodexo abandonne 1,37%.

ABN Amro prend 3,88% après la publication par le groupe d'un bénéfice net trimestriel supérieur aux attentes du marché et l'annonce de l'acquisition de NIBC Bank auprès de la société de capital-investissement Blackstone. en Europe, le compartiment des banques avance de 1,41% et celui de la finance est également dans le vert, ce dernier secteur ayant surperformé le marché dans son ensemble en termes de rendement annuel, grâce notamment à des résultats meilleurs que prévu.

RWE gagne 2,54% après avoir fait état d'un Ebitda ajusté à neuf mois supérieur aux attentes avec la cession d'un projet de centre de données en Grande-Bretagne.

Infineon grimpe de 8,71% à la faveur du relèvement de sa prévision de ventes annuelles pour les puces utilisées dans les centres de données dédiés à l'intelligence artificielle (IA).

Bayer progresse de 2,7% après la publication par le groupe d'un Ebitda ajusté supérieur aux attentes grâce notamment à sa division agronomie.

SSE s'envole de 12,02%, en tête du Stoxx 600, le groupe britannique ayant dévoilé un plan d'investissement quinquennal de 33 milliards de livres (37,42 milliards d'euros), visant à moderniser les réseaux électriques réglementés au Royaume-Uni et son activité dans les énergies renouvelables.

TAUX

Le rendement du Bund allemand à dix ans, référence pour la zone euro, monte de 1,4 point de base, à 2,6714%, après une clôture mardi à 2,6565%.

L'écart entre le Bund et l'OAT française à dix ans se rétrécit, à environ 74 points de base, alors que les députés français se prononcent ce mercredi sur la suspension de la réforme des retraites dans le cadre de l'ultime journée de débats à l'Assemblée nationale sur le budget 2026 de la Sécurité sociale. Le rendement des bons du Trésor américain à dix ans perd 2,3 points de base, à 4,0868%, alors que le marché obligataire américain était fermé mardi pour le "Veterans Day".

Le rendement des obligations japonaises à 20 ans a atteint mercredi son plus haut niveau en près d'un mois, les investisseurs évoquant des inquiétudes concernant les projets de la Première ministre Sanae Takaichi, partisane d'une politique budgétaire expansive.

CHANGES

Le dollar progresse de 0,15% face à un panier de devises internationales à l'approche de la fin du "shutdown".

L'euro est quasiment stable à 1,1569 dollar (-0,09%), alors que l'inflation en Allemagne a été confirmée à 2,3% sur un an en octobre, tandis que la croissance française devrait atteindre au moins 0,7% en 2025 et 0,9% en 2026, selon la Banque de France (BdF).

La livre sterling s'échange à 1,3125 dollar, en repli de 0,21%, deuxième baisse consécutive depuis mardi, après la publication de données décevantes sur le marché du travail la veille et des informations dans la presse britannique selon lesquelles le Premier ministre Keir Starmer est en alerte face à une tentative de complot visant à le destituer. Le secrétaire d'Etat britannique à la Santé, Wes Streeting, a cependant démenti tout "complot" contre Keir Starmer.

Le yen est tombé mercredi à son plus bas niveau en neuf mois face au billet vert, à 154,82 pour un dollar, incitant les responsables japonais à s'exprimer pour enrayer la baisse de la monnaie.

PÉTROLE

Le marché pétrolier est en repli mercredi, pénalisé par une offre excédentaire sur le marché, mais l'espoir d'une levée du "shutdown" aux Etats-Unis limite la baisse des cours car cela pourrait stimuler la demande de brut.

Le Brent reflue de 0,84% à 64,61 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) décline de 0,90% à 60,49 dollars.

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Augustin Turpin)