Pré-ouverture Wall Street vue sans direction, inquiétudes sur la "tech" en attendant la fin du "shutdown"

publié le 11/11/2025

par Mara Vilcu

(Reuters) - Wall Street est attendue sans direction mardi et les Bourses européennes avancent à mi-séance, les inquiétudes concernant la valorisation élevée du secteur technologique refaisant surface, alors que les investisseurs attendent par ailleurs avec impatience la fin imminente du "shutdown" américain.

Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture en hausse de 0,01% pour le Dow Jones, en baisse de 0,18% pour le Standard & Poor's-500 et en baisse de 0,33% pour le Nasdaq.

À Paris, le CAC 40 gagne 0,70% à 8.111,54 points vers 11h10 GMT. A Francfort, le Dax avance de 0,20% et à Londres, le FTSE 100 monte de 0,89%, soutenu par une livre sterling plus faible après la publication de données moroses sur l'emploi au Royaume-Uni.

L'indice EuroStoxx 50 est en hausse de 0,52%, le FTSEurofirst 300 avance de 0,72% et le Stoxx 600 progresse de 0,68%.

Les inquiétudes concernant les entreprises liées à l'intelligence artificielle (IA), qui ont été les principaux moteurs du marché haussier cette année, persistent, les traders évaluant les rendements des dépenses technologiques et circulaires au sein du secteur.

Par ailleurs, lundi soir, le Sénat américain a approuvé un projet de loi de financement temporaire de l'administration fédérale destiné à sortir du "shutdown" le plus long de l'histoire du pays.

Le texte est désormais entre les mains de la Chambre des représentants, où le président Mike Johnson a déclaré qu'il souhaitait le faire adopter dès mercredi et le transmettre au président américain Donald Trump pour qu'il le promulgue.

Une fois promulgué par le président américain, le texte - qui prévoit le financement des opérations de l'administration jusqu'au 30 janvier prochain -, entrera en vigueur, mettant fin à des semaines d'impasse.

Selon Carlos Casanova, économiste chez UBP à Hong Kong, le "shutdown" de près de six semaines aura probablement déjà fait baisser le produit intérieur brut du quatrième trimestre entre 0,4 et 1,0 point de pourcentage.

"Cependant, si l'on examine les cas précédents, ce qui se passe généralement, c'est qu'au trimestre suivant, l'activité rebondit... Je pense donc que le marché anticipe d'un trimestre et réévalue ce rebond", selon l'économiste.

Par ailleurs, la journée n'est pas très riche en résultats financiers ou données économiques.

Au Royaume-Uni, selon les données publiées mardi par l'Office national de la statistique (ONS), le marché du travail s'est nettement refroidi au troisième trimestre, avec un ralentissement de la croissance des salaires et une hausse du taux de chômage.

Ces chiffres renforcent les arguments en faveur d'une baisse des taux par la Banque d'Angleterre (BoE) le mois prochain, mais ils montrent également l'incertitude qui pèse sur les ménages et les entreprises britanniques à l'approche du budget annuel de la ministre des Finances Rachel Reeves, prévu le 26 novembre, qui devrait comporter de nouvelles hausses d'impôts.

VALEURS EN EUROPE

Vodafone, qui a relevé ses prévisions de bénéfice et de flux de trésorerie pour l'ensemble de l'année, progresse de 4,25%.

K+S abandonne 0,64% après la publication de ses résultats trimestriels.

TAUX

Le rendement du Bund allemand à dix ans avance de 0,8 point de base à 2,6727%. Le deux ans progresse de 0,6 point de base à 2,0102%.

Le marché obligataire américain est fermé aujourd'hui, à l'occasion du "Veterans Day", un jour férié en l'honneur des anciens combattants.

CHANGES

La livre sterling baisse après la publication de données moroses sur l'emploi au Royaume-Uni, perd 0,26% face au dollar et 0,44% face à l'euro.

Le dollar perd 0,05% face à un panier de devises de référence.

L'euro gagne 0,18% à 1,1577 dollar.

PÉTROLE

Les prix du pétrole sont en hausse après avoir baissé plus tôt dans la journée, tiraillés entre les craintes liées à l'offre excédentaire et l'impact des dernières sanctions américaines contre le pétrole russe sur l'approvisionnement.

Le Brent avance de 0,3% à 64,25 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) progresse de 0,23% à 60,27 dollars.

PLUS AUCUN INDICATEUR ÉCONOMIQUE À L'AGENDA DU 11 NOVEMBRE.

(Certaines données peuvent accuser un léger décalage)

(Rédigé par Mara Vîlcu, édité par Augustin Turpin)