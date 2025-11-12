Pré-ouverture Wall Street vue stable après la fin du "shutdown", l'Europe en ordre dispersé

publié le 13/11/2025

par Claude Chendjou

PARIS (Reuters) - Wall Street est attendue sans grand changement jeudi et les Bourses européennes sont en ordre dispersé à mi-séance, l'attentisme dominant avant la reprise de la publication des indicateurs économiques officiels américains à la faveur de la levée du plus long "shutdown" de l'histoire des Etats-Unis. Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture de Wall Street en hausse de 0,04% pour le Dow Jones, ce qui pourrait lui permettre d'enregistrer un nouveau sommet au lendemain d'un record à 48.431,57 points. Le Standard & Poor's 500 est attendu en baisse de 0,17% et le Nasdaq en repli de 0,20%.

À Paris, le CAC 40 gagne 0,40% à 8.275,58 points vers 12h30 GMT, après avoir inscrit en séance un nouveau sommet à 8.314,23 points au lendemain déjà d'un record. À Francfort, le Dax recule de 0,62% et à Londres, le FTSE fléchit de 0,61%.

L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 régresse de 0,21% et l'EuroStoxx 50 de la zone euro de 0,02%. Le Stoxx 600 reflue de 0,16% après avoir touché en séance un nouveau pic à 586,33 points. Le compartiment technologique européen, en hausse de 0,58%, dans la foulée des résultats et prévisions de Cisco Systems, est l'un des principaux soutiens du Stoxx 600.

Le président américain Donald Trump a promulgué mercredi soir un projet de loi mettant fin à la paralysie des opérations de l'administration fédérale, après un vote du Congrès en ce sens, mais de grandes divisions politiques subsistent, ce qui donne lieu à un soulagement prudent à Wall Street.

Les investisseurs attendent par ailleurs les données officielles sur l'économie américaine, dont la publication avait été en grande partie suspendue depuis 42 jours, en raison du "shutdown".

La Maison blanche a déjà prévenu que les rapports d'octobre sur l'emploi et l'inflation pourraient ne jamais être publiés, malgré la réouverture des services fédéraux, alors que ces données sont importantes pour la Réserve fédérale américaine (Fed) et les traders dans leurs anticipations sur l'évolution de la conjoncture et les taux d'intérêt.

"Il est possible que certaines (données) ne soient pas publiées du tout", souligne Kyle Rodda, analyste marchés chez Capital.com, ajoutant que cela pourrait prolonger l'incertitude avec des marchés et des responsables de la banque centrale naviguant à vue ou du moins avec des ?illères.

Le marché devrait tout de même prendre connaissance ce jeudi à 13h30 GMT des chiffres des inscriptions hebdomadaires au chômage et de la productivité aux Etats-Unis.

En Europe, les indices boursiers sont également sur de faibles variations au lendemain des records affichés sur certaines places, l'attention étant en grande partie portée sur les événements survenus de l'autre côté de l'Atlantique. L'indice paneuropéen Stoxx 600 a enregistré sa meilleure performance hebdomadaire depuis le rebond du marché à la mi-avril, lorsque Donald Trump avait réduit certains droits de douane qu'il avait imposés dans le monde.

LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET

Cisco Systems grimpe de 6,5% en avant-Bourse, le géant américain des équipements de réseaux ayant relevé mercredi ses prévisions de bénéfice et de chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'année dans un contexte de solide demande dans l'intelligence artificielle (IA).

Walt Disney recule de 3,2% en avant-Bourse après avoir publié un chiffre d'affaires global inférieur aux attentes, pénalisé par le recul persistant du secteur de la télévision par câble.

VALEURS EN EUROPE

Solvay bondit de 3,57% après la signature d'accords avec les groupes américains Permag et Noveon Magnetics, ainsi que le britannique LCM, pour la fourniture de matériaux de terres rares aux Etats-Unis.

Burberry avance de 2,92% après avoir renoué avec la croissance au deuxième trimestre de son exercice fiscal. Le compartiment européen du luxe gagne 0,23% dans un marché baissier.

Siemens chute de 6,23%, le groupe allemand ayant publié un bénéfice trimestriel inférieur et annoncé son intention de réduire sa participation dans Siemens Healthineers (-2,90%).

Delivery Hero grimpe de 6,37%, le spécialiste de la livraison de repas en ligne ayant dit s'attendre à une accélération de sa croissance sur le trimestre en cours, grâce notamment à l'Asie.

Generali avance de 1,68% après avoir fait état d'une croissance à deux chiffres de son bénéfice sur les neuf premiers mois de l'année.

TAUX

Le rendement du Bund allemand à dix ans monte de 2,4 points de base, à 2,6706%, après un léger repli mercredi alors que le conseil allemand des experts économiques a revu à la baisse ses prévisions pour la première économie d'Europe pour 2026. Cela accroît l'incertitude quant à l'ampleur et au calendrier du plan de relance budgétaire prévu par l'Allemagne. Le rendement des bons du Trésor américain à dix ans prend 1,9 point de base, à 4,096%, après une baisse de 4,3 points mercredi.

CHANGES

Le dollar se déprécie jeudi, de 0,14% face à un panier de devises internationales, après la signature par Donald Trump d'un accord mettant fin à la paralysie de l'administration fédérale.

L'euro rebondit de 0,18%, à 1,1613 dollar, recouvrant une partie du terrain perdu la veille.

La livre sterling s'échange à 1,3154 dollar (-0,18%) après la publication d'un indicateur montrant que la croissance de l'économie britannique a ralenti plus que prévu au troisième trimestre par rapport au précédent.

PÉTROLE

Le marché pétrolier est en hausse après les fortes pertes de la veille, alors que les investisseurs évaluent l'impact d'une offre surabondante et les sanctions imminentes à l'encontre du groupe russe Lukoil.

Le Brent prend 0,70% à 63,16 dollar le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) avance de 0,75% à 58,94 dollars.

PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 13 NOVEMBRE:

PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT

USA 13h30 Inscriptions hebdomadaires au semaine au 225.000 218.000

chômage 8 novembre

USA 13h30 Productivité (1ere T3 +3,0% +3,3%

estimation)

USA 13h30 Indice des prix à la octobre +0,2% +0,3%

consommation (CPI)

- sur un an +3,0% +3,0%

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)