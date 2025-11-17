Pré-ouverture Wall Street termine en nette baisse

publié le 18/11/2025

NEW YORK (Reuters) - La Bourse de New York a fini en nette baisse lundi, alors que les investisseurs attendent avec nervosité la publication des résultats de Nvidia et celle de certaines données officielles après la fin du "shutdown" de l'administration fédérale

L'indice Dow Jones a cédé 1,18%, ou 557,24 points, à 46.590,24 points. Le Standard & Poor's 500, plus large, a perdu 61,70 points, soit -0,92%, à 6.672,41 points. Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 192,51 points, soit -0,84%, à 22.708,075 points.

La prudence domine à l'approche des rendez-vous clés de la semaine, qui pourraient être déterminants pour influencer l'opinion des investisseurs sur le secteur de l'IA et la politique monétaire américaine.

Tous les regards sont tournés vers le rapport sur l'emploi du mois de septembre, dont la publication a été reportée à jeudi, et qui devrait confirmer les indicateurs privés précédents montrant un ralentissement du marché du travail.

Cependant, en l'absence de chiffres plus récents - et compte tenu des doutes quant à l'impact que le "shutdown" pourrait avoir sur la qualité des données publiées à partir de cette semaine - les investisseurs restent convaincus que la Réserve fédérale marquera une pause dans son cycle d'assouplissement monétaire en décembre.

Les anticipations d'une baisse des taux d'intérêt américains le mois prochain sont tombées sous 50% après les déclarations de responsables de la banque centrale, préoccupés surtout par l'inflation.

Tout cela dans un contexte où la prudence reste également de mise concernant le secteur technologique, à quelques jours de la publication, mercredi, des résultats financiers de Nvidia.

Le titre du géant des puces électroniques a perdu 1,82% lundi sur fond d'inquiétude croissante quant à l'existence d'une bulle spéculative dans le domaine de l'intelligence artificielle.

Alphabet, la maison mère de Google, a au contraire gagné 3,11%, à un niveau record, après que Berkshire Hathaway a annoncé avoir pris une participation de 4,3 milliards de dollars dans la société.

(Rédigé par Caroline Valetkevitch, version française Tangi Salaün)