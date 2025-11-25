Pré-ouverture Wall Street vue en légère baisse avant une série de données, l'Europe prudente

publié le 25/11/2025

par Diana Mandia

(Reuters) - Wall Street est attendue en petite baisse mardi et les Bourses européennes évoluent sur de faibles variations après leur rebond de la veille, dans un climat de prudence avant la publication de données économiques américaines plus tard dans la journée. Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture en baisse de 0,15% pour le Dow Jones, de 0,18% pour le Standard & Poor's-500 et de 0,35% pour le Nasdaq. Ce dernier a pris 2,69% lundi grâce à un regain d'appétit pour les valeurs de l'intelligence artificielle (IA) et aux espoirs de baisse des taux de la Réserve fédérale (Fed) en décembre. À Paris, le CAC 40 gagne 0,18% à 7.973,91 points vers 11h40 GMT. À Francfort, le Dax avance de 0,05% et à Londres, le FTSE 100 prend 0,29%.

L'indice EuroStoxx 50 est en hausse de 0,12%, le FTSEurofirst 300 gagne 0,20% et le Stoxx 600 prend 0,20%.

La séance est plutôt attentiste en Europe, car outre-Atlantique, les données sur les ventes au détail, les prix à la production et l'indice de confiance du Conference Board seront publiées dans l'après-midi, ce qui pourrait influencer la tendance positive vue la veille, soutenue par les attentes croissantes d'une réduction des coûts d'emprunts par la banque centrale américaine en décembre.

Les données officielles prévues pour mardi, bien qu'un peu anciennes - elles correspondent au mois de septembre - sont parmi les premiers indicateurs importants qui seront publiés après le plus long "shutdown" administratif jamais enregistré aux Etats-Unis, qui a laissé les marchés et la Fed dans le flou quant à l'état de l'économie.

"Ce sera la première véritable indication que nous aurons sur la façon dont l'économie a résisté pendant cette longue fermeture, il est donc compréhensible qu'il y ait une certaine prudence", déclare Fiona Cincotta, analyste de marché senior chez City Index.

Ces publications interviennent par ailleurs à un moment où les anticipations d'une baisse des taux d'intérêt dans la première économie mondiale se sont accrues après les interventions de plusieurs responsables de la politique monétaire américaine ces derniers jours.

Christopher Waller, gouverneur de la Fed, a déclaré lundi que les données disponibles indiquaient que le marché de l'emploi restait suffisamment faible pour justifier une nouvelle baisse d'un quart de point en décembre, des remarques qui font suite à celles du président de la Fed de New York, John Williams, qui a également laissé entendre vendredi soir qu'une baisse était envisageable le mois prochain.

Les investisseurs resteront également attentifs aux poids lourds du secteur technologique après les récentes craintes sur leurs valorisations records.

En Europe, le secteur européen de la défense se distingue mardi avec une progression de 1,25%, après avoir perdu plus de 5% au cours des deux dernières séances sous l'effet du plan proposé par les États-Unis pour mettre fin à la guerre en Ukraine.

Sur le plan macroéconomique, les chiffres définitifs du produit intérieur brut (PIB) allemand n'ont pas réservé de grandes surprises, la croissance ayant stagné au troisième trimestre 2025, comme initialement estimé, selon les données définitives publiées mardi par l'Office fédéral de la statistique. LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET [L8N3X10IR]

L'action Alphabet, la société mère de Google, prend 3,1% mardi en avant-Bourse après avoir gagné 6,31% lundi, frôlant une capitalisation boursière de 4.000 milliards de dollars grâce à l'essor alimenté par l'IA.

VALEURS EN EUROPE

À Paris, Verallia abandonne 1,09% alors que le groupe a annoncé le départ de sa directrice financière Nathalie Delbreuve à compter de vendredi. Ailleurs en Europe, la compagnie aérienne britannique Easyjet, qui a affiché une baisse annuelle de près de 3% du revenu par siège-kilomètre disponible (RASK), un des indicateurs clés de performance du secteur, recule de 3,45%.

Kingfisher grimpe de 5,23% à la faveur du relèvement de sa prévision de bénéfice pour l'ensemble de l'année.

La banque néerlandaise ABN Amro, qui a dit envisager de supprimer 5.200 emplois d'ici 2028, gagne 4,88%.

Compass Group, qui prévoit un ralentissement de la croissance de son chiffre d'affaires en 2026 en raison d'une baisse de l'inflation, recule de 2,16%.

TAUX

Les rendements obligataires sont quasi inchangés mardi aux Etats-Unis avant la publication des données officielles plus tard dans la journée : celui des Treasuries à dix ans cède 0,3 point de base à 4,0325%, tandis que son homologue à deux ans perd 0,2% à 3,4872%.

En Europe, les rendements sont en légère baisse, celui du Bund allemand à dix ans perdant 1 point de base à 2,6869%, tout comme celui de l'obligation à deux ans, qui ressort à 2,0151%.

CHANGES

Le dollar évolue peu (-0,03%) face à un panier de devises de référence, alors que les investisseurs attendent la publication de nouvelles données, tout en pariant sur une baisse des taux de la Fed le mois prochain.

L'euro gagne 0,11% à 1,1533 dollar.

La livre sterling gagne 0,12% face au dollar, à la veille de la présentation du budget de la Grande-Bretagne par la ministre des Finances Rachel Reeves.

Reflétant la nervosité quant à la réaction possible de la livre au budget, le coût de la couverture contre une forte fluctuation du cours a atteint mardi son plus haut niveau depuis des mois.

PÉTROLE

Les prix du pétrole sont en baisse mardi, les craintes liées à l'offre excédentaire l'emportant sur les inquiétudes concernant l'impact des sanctions sur le brut russe.

Le Brent abandonne 0,33% à 63,16 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) cède 0,34% à 58,64 dollars.

(Certaines données peuvent accuser un léger décalage)

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Kate Entringer)