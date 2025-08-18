Les valeurs US les plus plébiscitées par les clients EasyBourse cet été

(Easybourse.com) Durant les mois de juillet et août, les investisseurs particuliers d'EasyBourse ont clairement montré leur appétit pour les valeurs de croissance et plus particulièrement pour les entreprises liées à la technologie et à l'intelligence artificielle (IA), mais pas seulement.

Parmi les titres les plus achetés, on retrouve des géants incontournables :

• Amazon (US0231351067), toujours porté par son activité e-commerce et la croissance soutenue de sa filiale cloud AWS.

• Microsoft (US5949181045), moteur de l’IA générative grâce à son partenariat stratégique avec OpenAI.

• NVIDIA (US67066G1040), dont les processeurs graphiques sont devenus incontournables pour l’IA et le calcul intensif.

• Meta Platforms (US30303M1027), qui accélère sur l’IA générative et reste leader dans les réseaux sociaux.

• Palantir Technologies (US69608A1088), spécialiste de l’analyse de données et des applications de défense.

À côté de ces grands noms, certains acteurs plus spécialisés comme Super Micro Computer (serveurs IA), Datadog (surveillance cloud), ou encore CoreWeave (infrastructures IA) ont également suscité un vif intérêt.

Semi-conducteurs : le nerf de la guerre

Sans surprise, le secteur des semi-conducteurs reste au cœur des achats des particuliers. Outre NVIDIA, des sociétés comme Advanced Micro Devices (AMD) et le fondeur Taiwan Semiconductor (TSMC) figurent parmi les favoris. A noter que ce dernier est la seule valeur « étrangère » du top 20 mis en avant. Côtée à Taïwan, le titre est également accessible via un ADR (American Depositary Receipt) sur le New York Stock Exchange pour les investisseurs internationaux.

La forte demande en puces électroniques pour les centres de données, l’IA et les véhicules électriques alimente cette tendance haussière.

Diversification : santé, défense, crypto et mobilité

Si la technologie concentre l’essentiel de l’attention, d’autres secteurs ne sont pas en reste :

• Santé : Eli Lilly (US5324571083) profite de l’énorme engouement autour de ses traitements contre le diabète et l’obésité.

• Défense : Northrop Grumman (US6668071029) bénéficie du contexte géopolitique et d’un budget militaire américain en hausse.

• Crypto : Bitcoin Depot (US09174P1057) reflète l’intérêt persistant pour les actifs numériques malgré leur volatilité.

• Automobile : Tesla (US88160R1014) reste incontournable grâce à son avance dans l’électrique, même si la concurrence s’intensifie.

On note également la présence de valeurs plus atypiques comme US Antimony (métaux), SharpLink Gaming (paris sportifs en ligne).

Une forte appétence pour la croissance

Ces choix d’investissement montrent une tendance claire : les clients d’EasyBourse privilégient des valeurs innovantes, technologiques et porteuses de croissance à long terme.

L’IA, le cloud et les semi-conducteurs apparaissent comme les moteurs incontournables des marchés américains, confirmant la place centrale de ces thématiques dans les portefeuilles cet été.







