Les valeurs US les plus plébiscitées par les clients EasyBourse cet été
(Easybourse.com) Durant les mois de juillet et août, les investisseurs particuliers d'EasyBourse ont clairement montré leur appétit pour les valeurs de croissance et plus particulièrement pour les entreprises liées à la technologie et à l'intelligence artificielle (IA), mais pas seulement.
Parmi les titres les plus achetés, on retrouve des géants incontournables :
• Amazon (US0231351067), toujours porté par son activité e-commerce et la croissance soutenue de sa filiale cloud AWS.
• Microsoft (US5949181045), moteur de l’IA générative grâce à son partenariat stratégique avec OpenAI.
• NVIDIA (US67066G1040), dont les processeurs graphiques sont devenus incontournables pour l’IA et le calcul intensif.
• Meta Platforms (US30303M1027), qui accélère sur l’IA générative et reste leader dans les réseaux sociaux.
• Palantir Technologies (US69608A1088), spécialiste de l’analyse de données et des applications de défense.
À côté de ces grands noms, certains acteurs plus spécialisés comme Super Micro Computer (serveurs IA), Datadog (surveillance cloud), ou encore CoreWeave (infrastructures IA) ont également suscité un vif intérêt.
Semi-conducteurs : le nerf de la guerre
Sans surprise, le secteur des semi-conducteurs reste au cœur des achats des particuliers. Outre NVIDIA, des sociétés comme Advanced Micro Devices (AMD) et le fondeur Taiwan Semiconductor (TSMC) figurent parmi les favoris. A noter que ce dernier est la seule valeur « étrangère » du top 20 mis en avant. Côtée à Taïwan, le titre est également accessible via un ADR (American Depositary Receipt) sur le New York Stock Exchange pour les investisseurs internationaux.
La forte demande en puces électroniques pour les centres de données, l’IA et les véhicules électriques alimente cette tendance haussière.
Diversification : santé, défense, crypto et mobilité
Si la technologie concentre l’essentiel de l’attention, d’autres secteurs ne sont pas en reste :
• Santé : Eli Lilly (US5324571083) profite de l’énorme engouement autour de ses traitements contre le diabète et l’obésité.
• Défense : Northrop Grumman (US6668071029) bénéficie du contexte géopolitique et d’un budget militaire américain en hausse.
• Crypto : Bitcoin Depot (US09174P1057) reflète l’intérêt persistant pour les actifs numériques malgré leur volatilité.
• Automobile : Tesla (US88160R1014) reste incontournable grâce à son avance dans l’électrique, même si la concurrence s’intensifie.
On note également la présence de valeurs plus atypiques comme US Antimony (métaux), SharpLink Gaming (paris sportifs en ligne).
Une forte appétence pour la croissance
Ces choix d’investissement montrent une tendance claire : les clients d’EasyBourse privilégient des valeurs innovantes, technologiques et porteuses de croissance à long terme.
L’IA, le cloud et les semi-conducteurs apparaissent comme les moteurs incontournables des marchés américains, confirmant la place centrale de ces thématiques dans les portefeuilles cet été.
Données arrêtées au 18.08.2025.
Les libellés sont directement cliquables et donnent accès à la fiche valeur achat/vente de la société.
|Libellé
|ISIN
|Performance
depuis le 01/01/2025
(en %)
|Descriptif de l'activité de la société
|AMAZON COM
|US0231351067
|5,31
|Leader mondial de l’e-commerce et du cloud via AWS.
|BIGBEAR.AI HOLD.
|US08975B1098
|37,98
|Solutions d’intelligence artificielle et d’analyse prédictive.
|NVIDIA
|US67066G1040
|34,37
|Concepteur de GPU/CPU, leader pour l’IA et le calcul intensif.
|BITCOIN DEPOT CL.A
|US09174P1057
|151,24
|Opérateur de distributeurs automatiques de cryptomonnaies (ATM).
|SUPER MICRO COMP.
|US86800U3023
|48,85
|Serveurs haute performance pour data centers et charges IA.
|US ANTIMONY
|US9115491030
|142,17
|Extraction et raffinage d’antimoine pour usages industriels.
|PALANTIR TECHNOLOG
|US69608A1088
|134,26
|Logiciels d’analyse de données, défense et sécurité.
|ADVANCED MICRO ORD
|US0079031078
|46,96
|Concepteur de semi-conducteurs (CPU & GPU) — AMD.
|STRATEGY CL.A
|US5949724083
|26,48
|ETF orienté rendement lié au Nasdaq.
|TAIWAN SEMI.ADR
|US8740391003
|20,96
|Premier fondeur mondial de semi-conducteurs (ADR coté aux USA).
|MICROSOFT
|US5949181045
|23,41
|Logiciels, cloud Azure et services d’IA.
|COREWEAVE INCORPOR
|US21873S1087
|149,93
|Cloud spécialisé pour l’IA et le calcul haute performance.
|ELI LILLY
|US5324571083
|-9,17
|Pharmacie/biotech (diabète, obésité, oncologie).
|NORTHROP GRUMMAN
|US6668071029
|24,43
|Groupe de défense et aérospatial américain.
|UPEXI RG
|US39959A2050
|109,4
|Produits de consommation & e-commerce (holding).
|BROADCOM INC
|US11135F1012
|32,13
|Semi-conducteurs et logiciels pour l’infrastructure.
|META PLATFORMS C.A
|US30303M1027
|34,11
|Facebook, Instagram, WhatsApp ; investissements dans l’IA/métavers.
|SHARPLINK GAMING I
|US8200144058
|156,78
|Technologies pour les paris sportifs en ligne.
|DATADOG INCA
|US23804L1035
|-10,95
|Plateforme de monitoring et de sécurité pour environnements cloud.
|TESLA
|US88160R1014
|-18,15
|Véhicules électriques, batteries et solutions d’énergie.
AVERTISSEMENT
Les listes présentées dans cet article sont composés d'actions. Ces produits sont soumis aux fluctuations et aux aléas boursiers et comportent un risque de perte en capital. Cette liste est donc destinée à des investisseurs qui ont conscience de ces risques et les acceptent.
Elle a été composée par l’équipe produits d’EasyBourse à l'issue d'une analyse opérée à partir des meilleures sources. Cela dit, EasyBourse ne peut garantir son exhaustivité ou sa fiabilité. Cette liste et le contenu associé, notamment le commentaire, n'ont aucune valeur contractuelle et ne constituent en aucun cas une offre de vente ou sollicitation d'achat de valeurs mobilières ou d'instruments financiers, ni un conseil en investissement. Toute modification de cette liste ne saurait constituer une recommandation d'achat ou de vente.
La responsabilité d'EasyBourse et/ou de ses dirigeants et salariés ne saurait être engagée en cas d'erreur, d'omission ou d'investissement inopportun.
Les performances passées ne préjugent pas des performances à venir. Elles ne sont pas constantes dans le temps et ne constituent en rien une garantie de performances futures
Imen Hazgui
Publié le 18 Août 2025