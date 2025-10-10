Fermeture CAC 40: enfonce les 8000 pts, entre incertitude locale et tension USA/Chine

publié le 10/10/2025

(Zonebourse.com) - Après s'être maintenu proche de l'équilibre tout au long de la séance, le CAC 40 a décroché au cours de la dernière heure de cotations. Au gong final, l'indice parisien conclut la séance sur un repli de 1,53%, à 7918 points, plombé par Stellantis (-7,3%), Hermès (-3%) ou STMicro (-2,9%).

La Bourse lâche près de 0,9% en hebdo.La fin de semaine est marquée par l'incertitude politique dans l'Hexagone, alors qu'Emmanuel Macron a achevé son rendez-vous avec les représentants des différents groupes politiques, à l'exception de LFI et du RN. Le président devrait annoncer le nom du nouveau Premier ministre dans les heures qui suivent.

Celui-ci devrait a priori encore être issu du 'socle commun', un socle étroit sur lequel les précédents locataires de Matignon ont pourtant rapidement perdu l'équilibre.À l'international, si la situation se détend au Proche-Orient avec le cessez-le-feu à Gaza et une libération des otages du Hamas attendue dans les prochains jours, une nouvelle sortie de Donald Trump sur la Chine a inquiété les marchés.

Les médias rapportent que le Républicain a indiqué que l'Empire du Milieu devenait 'très hostile' et brandit sa menace de hausse des droits de douane. Quelques heures plus tôt, Pékin avait annoncé une 'taxe spéciale' portant sur les bateaux à pavillon états-unien accostant dans ses ports.Dans ce contexte de guerre commerciale, les indices US décrochent, à l'instar du Nasdaq (-2,1%) ou du S&P 500 (-1,5%).

Seule donnée macroéconomique attendue ce vendredi : l'indice de confiance du consommateur américain, calculé par l'Université du Michigan ('UMich'), a été publié à 16h... et il ressort inchangé à 55 contre 55,1 en septembre.Sur le front des taux, la soudaine vague de 'risk-off' fait plonger les rendements aux US avec -8,5 points sur le 10 ans à 4,066% et -8,6 points sur le 30 ans à 4,647%.En zone euro, OAT et Bunds effacent conjointement -6,4 points et -7 points (3,466% et 2,683%) et euro/dollar, longtemps figé vers 1,1570, décale de +0,4% vers 1,1610 en faveur de l'euro.

L'or, qui flirtait ce matin avec les 4000 USD/Oz, consolide vers 3970 USD mais reste haussier sur la semaine avec +3% de gain.Dans l'actualité des valeurs, Stellantis annonce avoir livré 1,3 million de véhicules au cours de son trimestre clos fin septembre 2025, soit une augmentation de 13% en glissement annuel, tirée avant tout par un bond de 35% à 403000 unités en Amérique du Nord.Voltalia annonce le démarrage de sa centrale solaire de Clifton, au Royaume-Uni. D'une capacité en exploitation de 45 mégawatts, elle produira l'équivalent de la consommation électrique annuelle de plus de 10600 foyers.

Swiss International Air Lines (SWISS), filiale du groupe Lufthansa, annonce la livraison de son premier Airbus A350-900, premier exemplaire d'une commande de dix appareils.