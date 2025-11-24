Ouverture CAC 40: progresse timidement, entre espoirs de paix et incertitudes économiques

publié le 24/11/2025

(Zonebourse.com) - La Bourse de Paris grappille quelque 0,3% ce matin, autour des 8000 points, soutenue par Capgemini (+3,1%) et Stellantis (+2,6%) mais freinée par les valeurs de la défense comme Thales (-1,8%) et Safran (-1,4%), alors qu'un plan de paix semble timidement s'esquisser autour du dossier ukrainien sous l'égide des Etats-Unis.

À l'instar des autres places boursières européennes, le marché parisien a été victime de la remontée en flèche de la volatilité la semaine dernière, un regain d'aversion au risque essentiellement dû aux soubresauts traversés par Wall Street, où les bons résultats de Nvidia n'ont pas réussi à dissiper les questionnements actuels entourant une survalorisation des grandes valeurs technologiques américaines.

De façon un peu inattendue, le terme boursier de novembre - qui s'est achevé vendredi dernier et qui aurait dû constituer la rampe de lancement du traditionnel 'rally de fin d'année' - est venu marquer un coup d'arrêt brutal à une série haussière de six mois, avec des indices brusquement ramenés à leurs niveaux de début septembre.Entre les inquiétudes entourant les valorisations boursières tendues des spécialistes de l'IA et la forte concentration qui se cache derrière le mouvement de hausse de New York, les investisseurs ont préféré se délester de leurs actions dernièrement, comme en témoigne l'enchaînement de contre-performances enregistrées depuis quelques semaines par les indices boursiers (-2% pour le Dow Jones et le S&P500, -2,7% pour le Nasdaq).

Pour certains, le repli des marchés témoigne d'une réaction excessive des investisseurs, qui n'ont pas encore compris à quel point l'IA révolutionnerait l'économie dans les années à venir. Pour d'autres, les investisseurs sont simplement 'épuisés' après une progression quasi ininterrompue depuis le 'Liberation Day' et cherchent simplement à prendre leurs bénéfices à l'approche de la fin de l'exercice.Si cette période de l'année est traditionnellement haussière, la trajectoire récemment empruntée par les marchés est donc de nature à susciter quelques questions sur la perspective d'un 'rally du Père Noël' cette année.Depuis le retournement des marchés, le S&P 500 n'affiche plus qu'une hausse annuelle de l'ordre de 11%, alors que ses gains depuis le 1er janvier se montaient encore à près de 19% fin octobre.

À Paris, le CAC gagne désormais 9,5% sur l'année, à comparer avec un bilan bien plus flatteur de +14% il y a dix jours à peine.Après plus de six mois de hausse sans discontinuer ou presque, la volatilité semble avoir bel et bien fait son retour sur les marchés et pourrait s'imposer comme la norme jusqu'à la fin de l'année... à moins, peut-être, que les nombreuses statistiques prévues cette semaine aux États-Unis avec la réouverture des administrations fédérales apportent de nouveau un sens de la normalité en décrivant une économie américaine robuste, mais avec une inflation mieux maîtrisée.Les chiffres des ventes au détail et des prix à la production pour le mois de septembre seront publiés demain, avant la parution le lendemain de la croissance au titre du 3e trimestre et du PCE, la mesure de l'inflation préférée de la Réserve fédérale.

'C'est vrai qu'une baisse des taux de la Fed en décembre renforcerait notre positionnement basé sur la croissance et les valeurs cycliques, ce qui permettrait de justifier une fin d'année en fanfare', soulignaient vendredi dernier les stratèges de Citi.Sur le compartiment obligataire, l'OAT à 10 ans évolue à 3,44% pour un Bund de même échéance à 2,68%.À Londres, le Brent recule de 0,8%, vers 62 USD le baril. L'euro est stable face au billet vert, autour des 1,15 USD.Dans l'actualité des sociétés tricolores, Thales annonce un partenariat stratégique avec CNN MCO, entité d'Equans France, et CS Group, filiale de Sopra Steria, pour la modernisation de 3 porte-hélicoptères amphibies (PHA) de la Marine nationale française.Airbus indique s'être vu attribuer par Space Communication Technologies (SCT), l'opérateur national de satellites d'Oman, un contrat pour OmanSat-1, un satellite de télécommunications de nouvelle génération OneSat, ainsi que le système associé.

Casino fait part d'un projet d'adaptation et de renforcement de sa structure financière, se fixant pour objectif de mener à bien ses travaux dans ce cadre d'ici la fin du 2e trimestre 2026, ainsi que des objectifs financiers de son plan 'Renouveau 2030'.Enfin, Euronext annonce le lancement du 'European Aerospace and Defence Growth Hub', réunissant 15 entreprises de France, Hongrie, Italie et Pays-Bas afin de soutenir la chaîne d'approvisionnement du secteur.Copyright (c) 2025 Zonebourse.com - All rights reserved.