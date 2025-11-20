Pré-ouverture CAC 40: le brutal revirement de Wall Street devrait peser à l'ouverture

publié le 21/11/2025

(Zonebourse.com) - La Bourse de Paris est attendue en net repli vendredi à l'ouverture dans le sillage du spectaculaire retournement de tendance opéré hier soir à Wall Street, où les chiffres solides de l'emploi américain ont éclipsé les bons résultats de Nvidia et remis en cause les espoirs d'une poursuite de l'assouplissement monétaire de la Réserve fédérale.

Vers 8h05, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - échéance novembre - perd 78 points à 7 903,5 points, laissant entrevoir un retour dans la zone des 7 900 points dès les premiers échanges.Après avoir aligné cinq séances consécutives dans le rouge, le marché parisien s'était légèrement repris hier en terminant la séance sur des gains timides de 0,3% à 7 981,1 points, un redressement toutefois très insuffisant pour masques les lourdes pertes de 2,3% subies à ce stade depuis le début de la semaine.

Une nouvelle séance difficile se profile aujourd'hui suite au brutal revirement baissier signé la veille par la Bourse de New York, un mouvement inédit par son ampleur et qui n'avait plus été observé depuis le mois d'avril dernier.Après une tentative de rebond assez vite mise en échec, le Dow Jones lâchait 0,8% en fin de journée tandis que le Nasdaq chutait de 2,1% sous le poids de Nvidia (-2,7%) dont les résultats bien meilleurs que prévu n'ont pas suffi à convaincre les investisseurs de repasser à l'achat sur les valeurs de la tech américaine.

Le mouvement le plus impressionnant revient cependant au 'VIX', l'indice de volatilité du CBOE, le VIX faisant office de 'baromètre de la peur', qui s'est envolé de 19% au-delà de 28,2 au plus haut du jour avant de terminer la séance sur une hausse plus limitée de 11,5% vers 26,4.Après plus de six mois de hausse quasi-continue, la volatilité semble bel et bien de retour sur les marchés et elle risque fort d'être la norme jusqu'à la fin de l'année.Ce regain de nervosité souligne avant tout le manque de confiance des investisseurs dans la poursuite du cycle de baisses des taux de la Fed, qui semblait jusqu'ici être une évidence.

Le rapport sur l'emploi très supérieur aux attentes publié hier aux Etats-Unis a amené les investisseurs à reconsidérer les anticipations d'une nouvelle réduction du loyer de l'argent le mois prochain.Au vu de l'évolution de l'outil FedWatch, le marché semble s'être résigné à une 'pause' de la Réserve fédérale le 17 décembre prochain, seulement 35% des traders espérant encore un geste de la banque centrale alors qu'ils étaient plus de 98% à miser sur un nouvel assouplissement il y a encore un mois.Dans le sillage de Wall Street, le Nikkei cédait 2,4% ce vendredi à Tokyo.En attendant d'en savoir plus sur l'évolution des débats du côté de la Fed, la matinée en Europe sera animée notamment par les premiers résultats des enquêtes mensuelles PMI de S&P Global auprès des directeurs d'achats du secteur privé européen.

'Le mois dernier avait été marqué par une forte progression du PMI des services, surtout en Allemagne, un résultat un peu surprenant dans une économie en stagnation', rappellent les équipes d'Oddo BHF.Avec le retour des incertitudes autour de la politique de la Fed, qui risquent bien de maintenir les investisseurs sur le qui-vive, il semble peu probable que les marchés d'actions retrouvent le calme dans lequel ils baignaient depuis le début de l'année.Du fait de la fin de la saison des résultats et du retour des indicateurs Outre-Atlantique après six semaines de 'shutdown', les investisseurs vont tourner leur attention vers l'économie américaine et la Réserve fédérale pour guetter le moindre signe sur l'état de la conjoncture et sur un éventuel changement de politique monétaire.Cela promet encore des temps agités pour les actions et les investisseurs qui avaient pris l'habitude de se lancer dans des rachats à bon compte après les rares accès de faiblesse qui s'étaient manifestés ces derniers, selon l'adage 'buy the dips', pourraient cette fois en être pour leurs frais.

