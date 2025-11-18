Pré-ouverture CAC 40: le suspense jusqu'au bout dans le thriller Nvidia

publié le 19/11/2025

(Zonebourse.com) - La Bourse de Paris est de nouveau attendue sur une note de faiblesse mercredi matin, ce qui pourrait déboucher sur une quatrième séance consécutive de baisse, dans des marchés qui continuent de retenir leur souffle en amont des résultats trimestriels décisifs de Nvidia, à paraître dans la soirée.

Vers 8h10, le contrat à terme sur l'indice CAC 40 - livraison novembre - abandonne quatre points à 7966,5 points, laissant entrevoir une ouverture toujours prudente après les lourds dégagements déjà subis au cours des derniers jours.Le marché parisien avait décroché de 1,9% hier pour finir la séance à 7967 points, incapable d'opérer la moindre tentative de rebond en dépit de l'alignement de trois séances de net repli d'affilée, une apathie qui montre à quel point le contexte de prudence dissuade actuellement les investisseurs de revenir, même timidement, à l'achat sur le marché.

Les intervenants semblent s'être fait à l'idée que la présentation, ce soir, des comptes trimestriels du géant américain de l'IA ne constituera pas le catalyseur tant espéré afin de remettre les indices boursiers dans de bons rails.Certes, le fabricant de puces a pour habitude de dépasser les prévisions des analystes et de revoir quasiment systématiquement à la hausse ses objectifs, mais de nombreux observateurs craignent que de bonnes performances ne suffisent pas à rassurer des marchés moins préoccupés par le carnet de commandes des spécialistes du secteur que par la durabilité de l'engouement lié à l'IA.

De fait, les récentes publications de Nvidia se sont soldées, par trois fois sur cinq au cours des derniers trimestres, par des reculs de son titre à Wall Street.Les comptes du groupe californien pourraient aussi mettre en relief la survalorisation des grandes valeurs de la 'tech' et pousser les investisseurs vers des segments plus délaissés de la cote, une idée qui commence à faire son chemin depuis quelques semaines chez les investisseurs.Chez DWS, on rappelle que depuis le lancement de ChatGPT, fin 2022, seulement 41 actions liées à l'IA ont généré à elles seules 75% des gains de l'indice S&P 500.'L'élément spéculatif des actions technologiques américaines est, franchement, très élevé', met en garde Thomas Schüßler, le co-responsable de la gestion des actions mondiales .

'La spéculation en soi n'est pas vraiment un problème, mais lorsqu'elle est omniprésente, le risque de contretemps augmente considérablement', prévient le gérant de DWS.Jacob Falkencrone, le reponsable de la stratégie d'investissement chez Saxo, rappelle de son côté que 'tout investisseur prudent se doit de considérer l'IA comme une thématique à envisager dans une optique de long terme, et non comme une opportunité de trading sur le court terme'.Au vu des valorisation très élevées de Nvidia et des 'Sept Magnifiques', les marchés pourraient effectivement faire face à un problème s'ils ne répondent pas aux attentes.Dans ces conditions, les intervenants craignent que le mouvement de baisse entamé en début de semaine prenne de l'ampleur, comme en témoignent la dégradation de certains indicateurs techniques.

Hier, 39 des 40 valeurs du CAC ont fini dans le rouge, ce qui a ramené encore une fois l'indice parisien en-dessous du seuil psychologique des 8 000 points.Lundi, le S&P 500, indice de référence des gérants de fonds, est tombé sous sa moyenne mobile à 50 jours pour la première fois depuis cinq mois et certains analystes graphiques recommandent désormais de suivre un éventuel enfoncement du support des 6 650 points, qui correspond à ses plus bas de septembre et octobre.Si Wall Street est parvenue à éviter la correctionnelle hier soir grâce à quelques rachats à bon compte qui se sont matérialisés durant l'après-midi, les flux vendeurs ne se sont jamais taris sur les géants de la 'tech', qui ont constamment affiché une perte collective supérieure à -2%.Au final, le S&P 500 limitait son repli à 0,8% à 6617 points, ce qui marque cependant son plus faible niveau de clôture depuis le 10 octobre, soit plus d'un mois de hausse effacée.

