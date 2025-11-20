Pré-clôture CAC40 : repasse en force les 8.000 avec 'effet Nvidia', taux longs japonais flambent

publié le 20/11/2025

(Zonebourse.com) - L'effet Nvidia fait merveille, et cela a commencé tôt dans la nuit avec un Nikkei qui s'envolait de +4% en matinée (Tokyo engrangeait 2,6% au final), puis les places européennes ont rapidement gagné +1,5% ce matin (c'est le score actuel de l'E-Stoxx50), et la Bourse de Paris évolue en nette hausse (+1% à 8.

035Pts), tirée par BNP Paribas (+5%) et LVMH et Legrand (+2,7%), mais freinée notamment par le secteur auto avec -1,4% pour Stellantis et -1,2% pour Renault.A Wall Street, le Nasdaq s'envole de +2%, le S&P500 de +1,6% vers 6.750 dans le sillage de Nvidia (+4%), ARM (+4,5%), Broadcom et Tesla (+5,9%).Le plus spectaculaire, c'est la détente de -16% du 'VIX' qui rétrograde juste en dessous du seuil psychologique des 20,00.

Cette journée restera également marquée par la flambée des taux nippons avec le '10 ans' qui rajoute +4,5Pts à 1,816%, le '20 ans' prend +4,5Pts à 2,852%, le '30 ans' +3,6 à 3,375% (record absolu), le '40 ans' bondit de +5,2Pts 3,755% (record absolu).Les solides résultats publiés dans la nuit par Nvidia ont soulagé les marchés qui s'interrogeaient sur les niveaux de valorisation dans l'IA. Ainsi, la plus grande entreprise mondiale en termes de valorisation boursière n'a pas déçu en dévoilant des comptes bien au-dessus des attentes et des prévisions également supérieures aux estimations.

De l'avis des analystes, le fabricant de puces a signé un trimestre exceptionnel en générant un chiffre d'affaires record de 57 milliards de dollars (USD), en hausse de 62% sur un an, ce qui lui a permis de dégager un bénéfice net de 31,8 milliards de dollars (USD) (+59%) et un profit par action de 1,30 dollar (USD), là où le consensus visait 1,26 dollar (USD).Le groupe californien anticipe des ventes de l'ordre de 65 milliards de dollars (USD) pour le trimestre qui s'achèvera en décembre, accompagnées d'une marge brute en amélioration à 75%, contre 73,6% sur le trimestre écoulé.Si ces performances sont en elles-mêmes de nature à inviter à l'optimisme, Jensen Huang, son directeur général, s'est par ailleurs attaché lors de la conférence téléphonique ayant suivi la présentation des résultats à atténuer le regain de pessimisme qui entoure depuis quelques semaines les valorisations jugées tendues des grands groupes technologiques américains.

'On a beaucoup évoqué l'hypothèse d'une bulle autour de l'IA dernièrement', a rappelé le patron du groupe. 'Depuis notre point d'observation privilégié, la réalité que nous constatons est très différente', a-t-il assuré.Dan Ives, l'analyste vedette en charge des valeurs technologiques chez Wedbush Securities, évoque de son côté un trimestre 'monstrueux' qui va permettre aux marchés de 'déboucher le champagne'.C'est donc avec le coeur léger que les investisseurs ont abordé le second grand rendez-vous de la semaine, à savoir la publication des chiffres de l'emploi américain pour le mois de septembre : les créations sont 2 fois et demi plus nombreuses qu'attendu à +120.000 (le consensus des économistes était de 50 000 créations de postes après 22.000 en août) mais le taux de chômage progressait de 4,3 vers 4,4%.Confirmant la vigueur du marché du travail, les inscriptions aux allocations chômage du 10 au 15 novembre sont ressorties en baisse de -8.

000 à 220 000 contre 228.000 la semaine précédente.Initialement programmé le vendredi 3 octobre, le rapport du Département du travail avait été reporté du fait de la fermeture partielle des administrations fédérales pour cause de 'shutdown'.Le marché obligataires US semble s'être résigné à une 'pause' dans la baisse des taux le 17 décembre (consensus d'à peine 30%) et les T-Bonds US s'améliorent à la marge avec -1,3Pt sur le '30 ans' à 4,739%, le '10 ans' efface -1,4Pt vers 4,1200%, le '2 ans' -1,6Pt à 3.582%.Sur le compartiment obligataire européen, l'OAT à 10 ans se tend de +2Pts à 3,484% contre +1,6Pt pour un Bund de même échéance à 2,727%.Sur le FOREX, l'Euro cède encore -0,15% vers 1,1525, le Yen poursuit sa dégringolade vers 182/E et 157,85$ (double plancher, annuel face au $ et historique face à l'Euro).Les 'cryptos' tentent de se ressaisir mais c'est laborieux : le Bitcoin (-2%) plafonne sous 90.000 (à 89.700$) et l'Ethereum ne parvient pas à repasser au-delà des 3.

000$ (-2,5% à 2.950$).Enfin, à Londres, le Brent gagne 0,9%, à 64,25USD le baril, le WTI +0,9% également (il renoue avec les 60$ sur le NYMEX).Dans l'actualité des sociétés tricolores, BNP Paribas a annoncé jeudi avoir relevé à 13% son objectif de ratio de fonds propres 'CET1' à horizon 2027 et lancé un programme de rachat d'actions de 1,15 milliard d'euros, deux nouvelles qui étaient applaudies par les investisseurs à la Bourse de Paris ce matin.Valeo fait part de son plan Elevate 2028, dans lequel il vise une poursuite de la hausse régulière de la rentabilité, une génération de cash significativement accrue à partir de 2025, et un retour à la croissance du chiffre d'affaires dès 2027.Soitec qui déçoit avec un bénéfice en chute de -36% en divisant par 5 ses objectifs de croissance organique au T4 2025 dévisse de -27 à -30% cet après-midi.Getlink cède près de 2% après l'annonce par la 'Valuation Office Agency' (VOA) britannique de son projet d'augmenter de près de 200% le montant de la valeur imposable servant de base au calcul des 'business rates' de sa filiale Eurotunnel.

Enfin, Edenred a annoncé jeudi qu'il allait intégrer le réseau des 'super-chargeurs' de Tesla à son offre de recharge rapide destinée aux gestionnaires de flottes de véhicules électriques et hybrides en Europe.