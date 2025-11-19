Pré-ouverture CAC 40: du vert en vue, Nvidia sauve la planète finance

publié le 20/11/2025

(Zonebourse.com) - La Bourse de Paris devrait démarrer la séance de bon pied jeudi matin, les solides résultats publiés dans la nuit par Nvidia favorisant un retour de l'appétit pour le risque en attendant la parution, en début d'après-midi, d'un rapport sur l'emploi américain qui pourrait bien faire évoluer les anticipations concernant l'évolution de la politique monétaire de la Réserve fédérale.

Vers 8h15, le contrat 'future' - livraison fin novembre - sur le CAC 40 progresse de 66 points à 8 021,5 points, ce qui devrait permettre à l'indice parisien de repasser au-dessus du seuil psychologique des 8 000 points dès l'ouverture.La publication de Nvidia, le géant américain de l'IA, était particulièrement attendue hier soir mais la plus grande entreprise mondiale en termes de valeur boursière n'a pas déçu en dévoilant des comptes bien au-dessus des attentes et des prévisions elles aussi supérieures aux estimations.

De l'avis des analystes, le fabricant de puces a signé un trimestre exceptionnel en générant un chiffre d'affaires record de 57 milliards de dollars, en hausse de 62% sur un an, ce qui lui a permis de dégager un bénéfice net de 31,8 milliards de dollars (+59 %) et un profit par action de 1,30 dollar, là où le consensus visait 1,26 dollar.Confiant dans la demande entourant son architecture d'IA Blackwell, dont les ventes sont jugées 'hors normes', Nvidia affiche également de solides projections.Le groupe californien anticipe des ventes de l'ordre de 65 milliards de dollars pour le trimestre s'achèvera en décembre, accompagnées d'une marge brute en amélioration à 75%, contre 73,6% sur le trimestre écoulé.

'Le message clé du trimestre, c'est que la demande demeure à la fois étendue et soutenue', réagit ce matin Ruben Dalfovo, analyste chez Saxo.Si ces performances sont en elles-mêmes de nature à inviter à l'optimisme, Jensen Huang, son directeur général, s'est par ailleurs attaché lors de la conférence téléphonique ayant suivi la présentation des résultats à atténuer le regain de pessimisme qui entoure depuis quelques semaines les valorisations jugées tendues des grands groupes technologiques américains.'On a beaucoup évoqué l'hypothèse d'une bulle autour de l'IA dernièrement', a rappelé le patron du groupe. 'Depuis notre point d'observation privilégié, la réalité que nous constatons est très différente', a-t-il assuré.

Dan Ives, l'analyste vedette en charge des valeurs technologiques chez Wedbush Securities, évoque de son côté un trimestre 'monstrueux' qui va permettre aux marchés de 'déboucher le champagne'.A Wall Street, l'action Nvidia progressait de plus de 6% dans les échanges post-clôture.Ces nouvelles encourageantes étaient largement saluées par les places asiatiques, très sensibles à l'évolution des titres technologiques. En fin de séance, l'indice Nikkei de la Bourse de Tokyo s'octroyait une progression de l'ordre de 2,6%.C'est donc avec le coeur léger que les investisseurs vont pouvoir aborder le second grand rendez-vous de la semaine, à savoir la publication des chiffres de l'emploi américain pour le mois de septembre, prévue à 14h30.

Initialement programmé le vendredi 3 octobre, le rapport du Département du travail avait été reporté du fait de la fermeture partielle des administrations fédérales pour cause de 'shutdown'.Là encore, les intervenants auront à coeur de prendre connaissance de chiffres comme ils les aiment: suffisamment solides pour exclure le scénario d'un ralentissement trop marqué de la croissance, sans être toutefois susceptibles de remettre en cause le scénario d'une poursuite du cycle de l'assouplissement monétaire de la Fed.L'exercice s'annonce délicat: les 'minutes' de la banque centrale américaine dévoilées hier soir sont venues confirmer qu'il existait une forte divergence de vues parmi les membres de son comité stratégique concernant une nouvelle réduction du loyer de l'argent le mois prochain.

