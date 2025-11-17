Ouverture CAC 40: la pression grimpe avant le rendez-vous décisif de Nvidia

publié le 18/11/2025

(Zonebourse.com) - La Bourse de Paris est en net recul de matin et cède 1,3%, vers 8015 points, alors que les 40 valeurs du CAC sont en rouge avec notamment -3,8% pour Stellantis, -3% pour Société Générale ou encore -2,8% pour Capgemini.Les investisseurs se montrent nerveux à la veille de la publication très attendue des résultats trimestriels de Nvidia, qui donneront sans doute aux marchés la direction à suivre pour les séances et les semaines à venir.

Déjà hier, Wall Street s'est enfoncée dans le rouge, avec un Dow Jones qui perdait 1,2% au coup de cloche final, tandis que le Nasdaq lâchait 0,8%. Autre voyant d'alerte préoccupant, le S&P 500 a enfoncé hier sa moyenne mobile à 50 jours, qui constituait jusqu'ici un soutien important, un signal graphique montrant là encore que les canaux haussiers sont désormais menacés.Après une séquence haussière qui s'est prolongée quasiment sans discontinuer pendant six mois, les marchés d'actions américains ont connu quelques couacs dernièrement, et les investisseurs attendent une partition parfaite de la part de Nvidia, demain, faute de quoi une nouvelle vague de déprime pourrait survenir.

Sachant que les indices new-yorkais sont désormais jugés richement valorisés, il va falloir que le géant de l'intelligence artificielle (IA) continue de surprendre tant au niveau de ses ventes que de ses perspectives, afin de soutenir les gains spectaculaires accumulés depuis le mois d'avril.L'optimisme qui accompagnait le développement de l'IA s'est fragilisé récemment, et le terme de 'bulle', même s'il est souvent accompagné d'un point d'interrogation, fait de plus en plus souvent la une de la presse financière, avec comme comparaison naturelle la bulle de l'Internet qui avait fini par exploser au début des années 2000.Dans une récente note, Enguerrand Artaz, le stratégiste de La Financière de l'Échiquier (LFDE), décrit cependant une réalité 'plus nuancée'.

'Les valorisations du secteur technologique, bien qu'élevées, ne présentent pas autant de cas d'exubérance que lors de la bulle Internet ou de la bulle japonaise de 1990', souligne l'analyste.'À titre de comparaison, Microsoft traite aujourd'hui à 30 fois les bénéfices attendus à un an, alors que ce ratio dépassait les 60 en 1999', rappelle-t-il.Les comptes de Nvidia ne serviront pas seulement à déterminer si les valorisations des géants technologiques sont actuellement justifiées, mais aussi à se faire une opinion sur la santé économique des États-Unis, qui dépendent de plus en plus de l'IA.À ce titre, la reprise de la parution des indicateurs économiques au cours des jours qui viennent constituera un autre vrai test sur les marchés, afin d'évaluer la vigueur de la croissance en cette fin d'année.

Sur ce front, les investisseurs scruteront avec attention aujourd'hui les chiffres des commandes à l'industrie américaine, qui seront connus à 14h30, avant de prendre connaissance jeudi du rapport sur l'emploi pour le mois de septembre, qui aurait dû être rendu public le 3 octobre dernier.Une attention toute particulière sera par ailleurs réservée aux 'minutes' de la Fed, qui paraîtront demain soir, alors que les hauts responsables de la banque centrale ont récemment cherché à tempérer les attentes d'une nouvelle baisse de taux en décembre.En cas de grosses déceptions, il ne serait pas totalement déraisonnable d'assister à une consolidation, voire à une correction, que beaucoup d'observateurs appellent de leurs voeux depuis les sommets boursiers inscrits des deux côtés de l'Atlantique cet automne.La flambée du 'VIX', qui franchit les 23, valide d'ailleurs un mauvais scénario technique où la volatilité pourrait s'enflammer à tout moment en direction des 30 points, signe de stress maximum.

À Londres, le Brent recule de 0,1%, sous les 64 USD le baril. L'euro est stable face au billet vert, autour des 1,159 USD.Dans l'actualité des sociétés tricolores, Airbus fait part de plusieurs commandes : Etihad Airways compte acheter six A330-900, flydubai a signé un protocole d'accord (MoU) pour 150 avions A321neo, tandis que Airbus Helicopters annonce la signature d'un contrat avec le Royaume du Maroc portant sur dix H225M.Par ailleurs, en marge de la présentation de son nouveau plan à moyen terme ACT 2028, Crédit Agricole SA affirme viser un résultat net part du groupe supérieur à 8,5 milliards d'euros en 2028, ainsi qu'un retour sur fonds propres tangibles (ROTE) supérieur à 14%.Enfin, à l'occasion de sa feuille de route stratégique 2025-28, Amundi indique viser un BPA supérieur à 7 euros en 2028, 300 MdsEUR de collecte via ses piliers de croissance stratégiques au cours du plan, et un coefficient d'exploitation inférieur à 56% à l'issue du plan.Copyright (c) 2025 Zonebourse.com - All rights reserved.