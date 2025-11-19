Ouverture CAC 40: gagne du terrain malgré la faiblesse du secteur auto

publié le 20/11/2025

(Zonebourse.com) - La Bourse de Paris a ouvert en nette hausse ce matin, gagnant jusqu'à 1,3%, avant d'en céder une partie. Ainsi, l'indice parisien progresse actuellement d'environ 0,7%, vers 8010 points, tirée par BNP Paribas (+5%) et Legrand (+2,7%), mais freinée notamment par le secteur auto avec -1,7% pour Stellantis et -1,5% pour Renault.

Les solides résultats publiés dans la nuit par Nvidia ont soulagé les marchés qui s'interrogeaient sur les niveaux de valorisation dans l'IA. Ainsi, la plus grande entreprise mondiale en termes de valorisation boursière n'a pas déçu en dévoilant des comptes bien au-dessus des attentes et des prévisions également supérieures aux estimations.De l'avis des analystes, le fabricant de puces a signé un trimestre exceptionnel en générant un chiffre d'affaires record de 57 milliards de dollars (USD), en hausse de 62% sur un an, ce qui lui a permis de dégager un bénéfice net de 31,8 milliards de dollars (USD) (+59%) et un profit par action de 1,30 dollar (USD), là où le consensus visait 1,26 dollar (USD).

Le groupe californien anticipe des ventes de l'ordre de 65 milliards de dollars (USD) pour le trimestre qui s'achèvera en décembre, accompagnées d'une marge brute en amélioration à 75%, contre 73,6% sur le trimestre écoulé.Si ces performances sont en elles-mêmes de nature à inviter à l'optimisme, Jensen Huang, son directeur général, s'est par ailleurs attaché lors de la conférence téléphonique ayant suivi la présentation des résultats à atténuer le regain de pessimisme qui entoure depuis quelques semaines les valorisations jugées tendues des grands groupes technologiques américains.'On a beaucoup évoqué l'hypothèse d'une bulle autour de l'IA dernièrement', a rappelé le patron du groupe. 'Depuis notre point d'observation privilégié, la réalité que nous constatons est très différente', a-t-il assuré.

Dan Ives, l'analyste vedette en charge des valeurs technologiques chez Wedbush Securities, évoque de son côté un trimestre 'monstrueux' qui va permettre aux marchés de 'déboucher le champagne'.À Wall Street, l'action Nvidia progressait de plus de 6% dans les échanges post-clôture.Ces nouvelles encourageantes étaient largement saluées par les places asiatiques, très sensibles à l'évolution des titres technologiques. En fin de séance, l'indice Nikkei de la Bourse de Tokyo s'octroyait une progression de l'ordre de 2,6%.C'est donc avec le coeur léger que les investisseurs vont pouvoir aborder le second grand rendez-vous de la semaine, à savoir la publication des chiffres de l'emploi américain pour le mois de septembre, prévue à 14h30.Initialement programmé le vendredi 3 octobre, le rapport du Département du travail avait été reporté du fait de la fermeture partielle des administrations fédérales pour cause de 'shutdown'.

Là encore, les intervenants auront à coeur de prendre connaissance de chiffres comme ils les aiment : suffisamment solides pour exclure le scénario d'un ralentissement trop marqué de la croissance, sans être toutefois susceptibles de remettre en cause le scénario d'une poursuite du cycle de l'assouplissement monétaire de la Fed.L'exercice s'annonce délicat : les 'minutes' de la banque centrale américaine dévoilées hier soir sont venues confirmer qu'il existait une forte divergence de vues parmi les membres de son comité stratégique concernant une nouvelle réduction du loyer de l'argent le mois prochain.À titre d'indication, le consensus des économistes s'est établi à 50 000 créations de postes sur le mois de septembre.À Londres, le Brent gagne 0,5%, à 64 USD le baril.Sur le compartiment obligataire, l'OAT à 10 ans est à 3,47% pour un Bund de même échéance à 2,72%.Dans l'actualité des sociétés tricolores, BNP Paribas a annoncé jeudi avoir relevé à 13% son objectif de ratio de fonds propres 'CET1' à horizon 2027 et lancé un programme de rachat d'actions de 1,15 milliard d'euros, deux nouvelles qui étaient applaudies par les investisseurs à la Bourse de Paris ce matin.

Valeo fait part de son plan Elevate 2028, dans lequel il vise une poursuite de la hausse régulière de la rentabilité, une génération de cash significativement accrue à partir de 2025, et un retour à la croissance du chiffre d'affaires dès 2027.Getlink cède près de 2% après l'annonce par la 'Valuation Office Agency' (VOA) britannique de son projet d'augmenter de près de 200% le montant de la valeur imposable servant de base au calcul des 'business rates' de sa filiale Eurotunnel.Enfin, Edenred a annoncé jeudi qu'il allait intégrer le réseau des 'super-chargeurs' de Tesla à son offre de recharge rapide destinée aux gestionnaires de flottes de véhicules électriques et hybrides en Europe.