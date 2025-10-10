Comment diversifier au niveau mondial ? Zoom sur les ETF MSCI World
(Easybourse.com) En période d'incertitudes, il peut être intéressant de viser une diverification très large de son portefeuille et de miser sur les dynamiques de l'économie mondiale. Les ETF MSCI World permettent de diversifier son PEA et son Compte-Titres avec une très large couverture mondiale tout en restant dans le cadre réglementé d'Euronext et dans la simplicité de fonctionnement des ETF.
Rencontrant un succès important auprès des particuliers, ces ETF cotés sur Euronext sont négociables comme une action et font bénéficier à l'investisseur de la simplicité des ETF sur des zones géographiques et des thématiques compliquées.
Ces ETF se proposent de répliquer l'indice MSCI World ou l'une de ses déclinaisons. Il s'agira, selon l'indice précis repris par l'émetteur de l'ETF que vous choisirez, de répliquer la performance d'environ 1500 sociétés mondiales, parmi les plus importantes, et installées dans plus de 20 pays (les Etats-Unis y pèsent souvent plus de 70% de l'indice, le reste étant constitué essentiellement de l'Europe, du Japon, et de l'Australie).
En général, ces ETF capitalisent les dividendes (la mention ACC est souvent associée au produit et correspond au terme Accumulation) et simplifient largement pour l'investisseur le traitement fiscal qu'il aurait eu s'il avait investi en direct sur des valeurs étrangères.
Certains de ces ETF sont même éligibles au PEA et vous en font bénéficier des conditions fiscales attractives (pas d'Impôt sur le Revenu sur les gains des PEA de plus de 5 ans) alors même que votre investissement porte sur d'autres pays que l'UE.
Enfin les frais de courtage sont ceux d'Euronext. Acheter ainsi plus de 1000 actions mondiales d'un coup peut ainsi se faire avec quelques euros. Des frais de gestion (souvent aussi appelés TER) viennent s'imputer sur la performance. Ils sont en général entre 0,15% et 0,60 % annuels.
Voici les principaux ETF "MSCI World" proposés par EasyBourse :
1. Eligible au PEA et éligible EASYTRADE (remboursement de vos frais de courtage sur vos ordres d'achat selon les conditions ) : l'ETF Amundi MSCI World UCITS ETF - EUR (C), ISIN LU1681043599. Sa performance est de 93,73% sur les 5 dernières années. Ses frais de gestion sont de 0,38%. Son cours est cependant élevé (600 € le 10 octobre) et ne favorise pas les achats de petits montants. Son indice de référence est le MSCI Daily Net TR World Euro.
2. Egalement éligible au PEA, éligible EASYTRADE, et plus facilement accessible avec un cours autour de 5,3 € : l'ETF Amundi PEA Monde (MSCI World) UCITS ETF Acc
, ISIN FR001400U5Q4. Son indice de référence est également le MSCI Daily Net TR World Euro. Ses frais de gestion sont de 0,20%.
3. Eligible au PEA et proposé par l'émetteur iShares : l'ETF iShares MSCI World Swap PEA UCITS ETF EUR (Acc), ISIN IE0002XZSHO1. Son cours autour de 6 € le rend également très accessible. Ses frais de gestion sont de 0,25%.
4. Non éligible au PEA et donc réservé au Compte-Titres, proposé par iShares, l'ETF iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc), ISIN IE00B4L5Y983, a des frais de gestion de 0,20%.
5. Réservé également au Compte-Titres et proposé par HSBC, l'ETF HSBC MSCI WORLD, ISIN IE00B4X9L533 a des frais de gestion de 0,15%.
Nouveauté : le MSCI World avec de l'effet de levier et éligible au PEA
Depuis le 9 octobre 2025, il est également proposé un ETF avec un effet de levier X2, tout comme il en existe sur le CAC 40 ou encore sur le NASDAQ.
Cet ETF, MUF-AM MW 2X LUE A - ISIN FR0014010HV4 est éligible au PEA et est coté sur Euronext Paris. Comme tous les ETF, il n'a pas de date de maturité, vous pouvez donc le garder aussi bien quelques heures que plusieurs années.
Il offre une exposition aux actions internationales de grandes et moyennes capitalisations boursières des marchés développés, telle que définie par l’indice MSCI World2.
Il réplique à la hausse comme à la baisse la performance de l’indice MSCI World Leveraged 2x Daily (Net) USD Index, qui consiste à doubler l’exposition quotidienne à l’indice MSCI World.
L’effet de levier est quotidien et est appliqué tous les jours (et donc ne se calcule pas globalement sur toute la période de votre investissement) : sur une période supérieure à un jour ouvré, la performance de l’indice Leveraged peut différer de 2 fois la performance du MSCI World sur la même période. Les frais de gestion sont de 0,60%. Le site d'Amundi permet de comprendre plus en détail cet ETF.
AVERTISSEMENT
Cet article ne doit en aucun cas s'apparenter à une recommandation d'acheter, de vendre ou de continuer à détenir un investissement. Il n’a aucune valeur contractuelle et ne constitue en aucun cas un conseil en investissement. Les valeurs citées sont données uniquement à titre d’exemple.
Ni Easybourse ni les émetteurs cités ne sauraient être tenus responsables d'une décision d'investissement ou de désinvestissement sur la base de cet article. Le placement en bourse est soumis aux fluctuations et aux aléas des marchés financiers. Il comporte un risque de perte en capital.
Les performances passées ne préjugent pas des performances à venir. Elles ne sont pas constantes dans le temps et ne constituent en rien une garantie de performances à venir.
Les frais de gestion ou TER indiqués sont ceux au 10 octobre 2025 et sont susceptibles d'évoluer.
Sources :
Le site Amundi dédié aux ETF
Le site de iShares dédié aux ETF
Le site de HSBC dédié aux ETF
Barbier Jean-Baptiste
Publié le 10 Octobre 2025