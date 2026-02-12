Se connecter
Interview de Thomas Lingelbach : CEO de Valneva

Thomas Lingelbach

CEO de Valneva

2026 sera une année charnière pour Valneva

Publié le 12 Février 2026

Quelle est la feuille de route stratégique de Valneva pour 2026, et quels seront vos principaux axes de développement pour cette période ?
2026 sera une année charnière pour Valneva. Notre priorité sera la publication des résultats de Phase 3 de l’étude VALOR évaluant notre candidat vaccin contre la maladie de Lyme. En cas de résultats positifs, Pfizer prévoit de soumettre des demandes d’autorisation auprès de la FDA et de l’EMA d’ici la fin de l’année.

2026 pourrait transformer durablement Valneva 

Ce vaccin, sous réserve de son approbation, répondrait à un besoin médical majeur, dans un contexte de centaines de milliers de cas annuels aux États-Unis et en Europe, et pourrait transformer durablement Valneva grâce aux paiements d’étapes et aux futures redevances.
En parallèle, nous nous attacherons cette année à faire croître notre portefeuille commercial, en renforçant les ventes d’IXIARO® et DUKORAL®, et en développant le potentiel d’IXCHIQ® contre le chikungunya sur les marchés existants et futurs.

 Nous poursuivrons également une gestion rigoureuse de nos dépenses

Nous poursuivrons également une gestion rigoureuse de nos dépenses (notre consommation de trésorerie a déjà diminué de 63 % sur les neuf premiers mois de 2025) et continuerons à rechercher des partenariats susceptibles d’amplifier la valeur de nos portefeuilles.
Enfin, en tant que membre du Pacte mondial des Nations Unies, nous renforcerons nos engagements ESG autour de nos trois priorités : Protéger la vie, Atteindre les personnes et Préserver la planète.

Après les défis rencontrés ces dernières années, comment Valneva envisage de renforcer sa position dans le secteur des vaccins au cours des prochains trimestres ?
Depuis 2020, Valneva a effectivement dû relever une succession de défis majeurs, dans un contexte où de nombreuses sociétés de biotechnologie ont malheureusement disparu faute de financements après la pandémie de COVID-19.

 Nous sommes toujours là et plus déterminés que jamais

Malgré ces turbulences, nous sommes toujours là et plus déterminés que jamais.
Notre force réside avant tout dans la résilience de nos équipes, qui ont su s’adapter à chaque étape, trouver des solutions et maintenir le cap malgré un environnement extrêmement volatil.

Valneva dispose d’un portefeuille commercial solide qui joue le rôle de véritable filet de sécurité

Ce qui nous distingue également, c’est que, contrairement à de nombreuses biotechs exclusivement axées sur le développement, Valneva dispose d’un portefeuille commercial solide qui joue le rôle de véritable filet de sécurité. Il nous a permis de traverser cette période d’incertitude tout en poursuivant l’avancement de notre portefeuille clinique.

Quels objectifs financiers et opérationnels vous êtes-vous fixés pour 2026, notamment en matière de croissance du chiffre d’affaires ou d’amélioration de la marge opérationnelle ?
Nous communiquerons nos objectifs financiers pour 2026 le 19 février, à l’occasion de la publication de notre chiffre d’affaires et de notre position de trésorerie pour l’exercice 2025.

2026 sera une année structurante pour Valneva

Ce que je peux déjà dire, c’est que 2026 sera une année structurante pour Valneva. Nos priorités resteront axées sur l’exécution de nos jalons cliniques et réglementaires clés, l’optimisation de notre performance commerciale, la maximisation du potentiel de nos partenariats stratégiques et une discipline financière rigoureuse.

Quels seront les projets cliniques prioritaires de Valneva en 2026, et quelles avancées attendez-vous dans vos programmes phares (Lyme, chikungunya, etc.) ?
En 2026, notre priorité clinique absolue sera notre candidat vaccin contre la maladie de Lyme.

En 2026, notre priorité clinique absolue sera notre candidat vaccin contre la maladie de Lyme.

Les résultats de l’étude de Phase 3 sont attendus au premier semestre et, sous réserve de données positives, notre partenaire Pfizer prévoit de soumettre des demandes d’autorisation aux autorités de santé américaines et européennes d’ici la fin de l’année. Ce programme représente un potentiel de transformation majeur pour Valneva.
Nous attendons également les premiers résultats de Phase 2 de notre candidat vaccin contre la shigellose. Ces données seront déterminantes pour définir la poursuite de notre stratégie de développement pour ce programme.
Par ailleurs, notre partenaire brésilien, l’Instituto Butantan, a récemment lancé une campagne pilote de vaccination avec notre vaccin contre le chikungunya, approuvée par le ministère brésilien de la Santé, visant une couverture de 20 % à 40 % de la population cible (adultes de 18 à 59 ans). Cette initiative nous offrira des données précieuses pour IXCHIQ®, en conditions réelles et à grande échelle, qui constitueront la base des études post marketing sur l’efficacité et la sécurité du vaccin.

Comment prévoyez-vous de diversifier ou renforcer votre pipeline de vaccins pour répondre aux besoins émergents de santé publique ?
Depuis sa création en 2013, Valneva s’est donné pour mission de répondre à des besoins médicaux non satisfaits dans le domaine des maladies infectieuses.

 Cette stratégie nous a permis de développer des solutions uniques  

Cette stratégie nous a permis de développer des solutions uniques : nous avons obtenu la première autorisation réglementaire standard pour un vaccin contre la COVID?19, lancé le premier vaccin au monde contre le chikungunya, et, sous réserve de résultats positifs de Phase 3, nous pourrions être à l’origine du seul vaccin disponible contre la maladie de Lyme.

 Il est essentiel de pouvoir compter sur des partenariats solides, qu’ils soient publics ou privés

À l’avenir, nous voulons continuer à renforcer et diversifier notre pipeline en nous concentrant sur des besoins de santé publique émergents où notre expertise peut faire la différence. Toutefois, le développement de vaccins reste extrêmement coûteux, long et souvent exposé aux fluctuations épidémiologiques. Pour aborder de nouvelles indications de façon durable, il est donc essentiel de pouvoir compter sur des partenariats solides, qu’ils soient publics ou privés.

La technologie vaccinale évolue rapidement : comment Valneva compte intégrer ou concurrencer les nouvelles plateformes (ARNm, thérapies vectorielles, adjuvants innovants) dans sa stratégie 2026 ?
Chez Valneva, nous avons toujours fait le choix d’une approche « technology agnostic ».

Chez Valneva, nous avons toujours fait le choix d’une approche « technology agnostic »

Pour nous, il n’existe pas de plateforme “idéale” en soi : c’est la maladie qui dicte la technologie la plus pertinente. C’est cette philosophie qui nous a permis de développer des vaccins nouveaux et différenciés : un vaccin inactivé pour l’encéphalite japonaise, un vaccin vivant atténué pour le chikungunya, un vaccin à sous unités protéiques pour la maladie de Lyme.

 Dans cette logique, nous ne nous interdisons rien  

Cette diversité illustre bien notre capacité à sélectionner, et à maîtriser, la plateforme qui offre le meilleur profil de sécurité, la meilleure réponse immunitaire, et la meilleure faisabilité industrielle pour chaque indication.
Dans cette logique, nous ne nous interdisons rien : ARNm, vecteurs viraux, adjuvants de nouvelle génération ou plateformes plus innovantes pourront tout à fait être intégrés à nos futurs développements si elles s’avèrent être les plus adaptées aux besoins médicaux ciblés.

Quels marchés internationaux seront au cœur de votre expansion en 2026, et comment adaptez-vous votre stratégie réglementaire pour y parvenir ?
Nos priorités géographiques en 2026 dépendront naturellement de chaque vaccin.
Pour nos vaccins déjà commercialisés, IXIARO et DUKORAL, nous continuerons à renforcer notre présence sur leurs marchés établis en soutenant la croissance de la demande, notamment via des stratégies d'accès et de sensibilisation adaptées aux voyageurs et aux professionnels de santé.

Nos priorités géographiques en 2026 dépendront naturellement de chaque vaccin 

Concernant IXCHIQ, notre vaccin contre le chikungunya récemment lancé, nous concentrerons nos efforts sur les marchés où il est déjà approuvé ou pourrait l’être prochainement, avec un focus particulier sur les pays à revenu faible et intermédiaire (LMICs) touchés par des épidémies récurrentes.
Enfin, pour notre candidat vaccin contre la maladie de Lyme, les États-Unis et l’Europe seront au cœur de notre stratégie et de celle de notre partenaire Pfizer, sous réserve de résultats de Phase 3 positifs. Ce sont les deux régions où l’incidence est la plus élevée et où nous prévoyons de soumettre en premier les demandes d’autorisation.

Les partenariats jouent un rôle clé dans votre modèle : quelles collaborations actuelles ou futures pourraient structurer votre développement ?
Les partenariats jouent effectivement un rôle central dans la stratégie de Valneva, qu’il s’agisse de la commercialisation de nos vaccins déjà sur le marché ou du développement de nos candidats vaccins. Pour nos produits commerciaux, l’accord exclusif signé en juin 2025 avec CSL Seqirus pour la promotion et la distribution de nos vaccins en Allemagne constitue un exemple fort de notre approche partenariale.

Les partenariats jouent un rôle central dans la stratégie de Valneva, qu’il s’agisse de la commercialisation de nos vaccins déjà sur le marché ou du développement de nos candidats vaccins

Pour nos programmes en développement, notre collaboration avec Pfizer sur le vaccin contre la maladie de Lyme est déterminante : ce marché dépasse largement celui des vaccins du voyage, et Valneva ne dispose pas des capacités commerciales nécessaires pour l’adresser seule. De même, notre partenariat avec la Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) a été essentiel pour accélérer le développement de notre vaccin contre le chikungunya, avec pour objectif de le rendre accessible plus rapidement aux pays à revenus faibles et intermédiaires. Dans ce cadre, nous avons également conclu un accord avec l’Instituto Butantan au Brésil afin de faciliter l’accès au vaccin en Amérique latine. Nous venons d’ailleurs de lancer une campagne de vaccination pilote au Brésil — l’un des pays les plus touchés par le chikungunya — qui nous apportera des données précieuses en conditions réelles et à grande échelle.
Enfin, notre partenariat avec la société suisse Limmatech devrait nous permettre d’obtenir cette année des premiers résultats de Phase 2 pour notre candidat vaccin contre la shigellose, qui seront déterminants pour définir la stratégie future de ce programme.

Quelles sont vos priorités en matière de capacités de production pour 2026, notamment en termes d’investissements industriels ou d’optimisation supply chain ?

En 2026, nous poursuivrons nos efforts d’optimisation industrielle, dans la continuité des avancées réalisées en 2025

Valneva opère actuellement deux sites de production : l’un en Écosse, dédié aux vaccins viraux, et l’autre en Suède, spécialisé dans les vaccins bactériens. En 2026, nous poursuivrons nos efforts d’optimisation industrielle, dans la continuité des avancées réalisées en 2025, avec notamment le transfert réussi de notre production écossaise de l’ancien site de Manson vers notre nouvelle installation ultramoderne d’Almeida. Notre priorité demeure d’assurer à nos partenaires et clients une production irréprochable, conforme aux normes de Bonnes Pratiques de Fabrication (BPF).

Comment Valneva intègre-t-elle les enjeux ESG dans sa stratégie 2026, et en quoi ces efforts visent-ils à renforcer la confiance de vos investisseurs et partenaires ?

 Nos piliers ESG - Protéger la vie, Atteindre les personnes et Préserver la planète - constituent le socle sur lequel nous bâtissons une relation de confiance durable avec nos partenaires comme avec nos investisseurs

Les enjeux ESG sont au cœur de l’activité de Valneva. Notre mission consiste à développer des vaccins répondant à des besoins médicaux non satisfaits, tout en veillant à les rendre accessibles aux pays à revenus faibles et intermédiaires. Cette démarche s’appuie notamment sur nos partenariats avec des acteurs engagés dans la préparation aux épidémies, tels que la Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) et l’Instituto Butantan au Brésil.
Nous sommes également membres du Pacte mondial des Nations Unies, une initiative qui accompagne les entreprises dans leur transformation durable. À ce titre, nous définissons chaque année des objectifs ambitieux en matière de gouvernance, d’impact social et de performance environnementale.
Bien plus qu’une simple exigence réglementaire, nos piliers ESG - Protéger la vie, Atteindre les personnes et Préserver la planète - constituent le socle sur lequel nous bâtissons une relation de confiance durable avec nos partenaires comme avec nos investisseurs.


 Consultez la fiche transactionnelle achat/vente de Valneva

AVERTISSEMENT 

Cette interview ne doit en aucun cas s'apparenter à une recommandation d'acheter, de vendre ou de continuer à détenir un investissement. Elle n’a aucune valeur contractuelle et ne constitue en aucun cas un conseil en investissement.

Ni Easybourse ni Valneva ne sauraient être tenus responsables d'une décision d'investissement ou de désinvestissement sur la base de cette interview. Le placement en bourse est soumis aux fluctuations et aux aléas des marchés financiers. Il comporte un risque de perte en capital.
Les performances passées ne préjugent pas des performances à venir. Elles ne sont pas constantes dans le temps et ne constituent en rien une garantie de performances à venir.





Imen Hazgui