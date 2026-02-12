Thomas Lingelbach

Publié le 12 Février 2026

Quelle est la feuille de route stratégique de Valneva pour 2026, et quels seront vos principaux axes de développement pour cette période ?



2026 pourrait transformer durablement Valneva

Nous poursuivrons également une gestion rigoureuse de nos dépenses

Après les défis rencontrés ces dernières années, comment Valneva envisage de renforcer sa position dans le secteur des vaccins au cours des prochains trimestres ?



Nous sommes toujours là et plus déterminés que jamais

Valneva dispose d’un portefeuille commercial solide qui joue le rôle de véritable filet de sécurité

Quels objectifs financiers et opérationnels vous êtes-vous fixés pour 2026, notamment en matière de croissance du chiffre d’affaires ou d’amélioration de la marge opérationnelle ?



2026 sera une année structurante pour Valneva

Quels seront les projets cliniques prioritaires de Valneva en 2026, et quelles avancées attendez-vous dans vos programmes phares (Lyme, chikungunya, etc.) ?



En 2026, notre priorité clinique absolue sera notre candidat vaccin contre la maladie de Lyme.

Comment prévoyez-vous de diversifier ou renforcer votre pipeline de vaccins pour répondre aux besoins émergents de santé publique ?



Cette stratégie nous a permis de développer des solutions uniques

Il est essentiel de pouvoir compter sur des partenariats solides, qu’ils soient publics ou privés

La technologie vaccinale évolue rapidement : comment Valneva compte intégrer ou concurrencer les nouvelles plateformes (ARNm, thérapies vectorielles, adjuvants innovants) dans sa stratégie 2026 ?



Chez Valneva, nous avons toujours fait le choix d’une approche « technology agnostic »

Dans cette logique, nous ne nous interdisons rien

Quels marchés internationaux seront au cœur de votre expansion en 2026, et comment adaptez-vous votre stratégie réglementaire pour y parvenir ?



Nos priorités géographiques en 2026 dépendront naturellement de chaque vaccin

Les partenariats jouent un rôle clé dans votre modèle : quelles collaborations actuelles ou futures pourraient structurer votre développement ?



Les partenariats jouent un rôle central dans la stratégie de Valneva, qu’il s’agisse de la commercialisation de nos vaccins déjà sur le marché ou du développement de nos candidats vaccins

Quelles sont vos priorités en matière de capacités de production pour 2026, notamment en termes d’investissements industriels ou d’optimisation supply chain ?



En 2026, nous poursuivrons nos efforts d’optimisation industrielle, dans la continuité des avancées réalisées en 2025

Comment Valneva intègre-t-elle les enjeux ESG dans sa stratégie 2026, et en quoi ces efforts visent-ils à renforcer la confiance de vos investisseurs et partenaires ?



Nos piliers ESG - Protéger la vie, Atteindre les personnes et Préserver la planète - constituent le socle sur lequel nous bâtissons une relation de confiance durable avec nos partenaires comme avec nos investisseurs

