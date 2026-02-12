Thomas Lingelbach
CEO de Valneva
2026 sera une année charnière pour Valneva
Publié le 12 Février 2026
2026 sera une année charnière pour Valneva. Notre priorité sera la publication des résultats de Phase 3 de l’étude VALOR évaluant notre candidat vaccin contre la maladie de Lyme. En cas de résultats positifs, Pfizer prévoit de soumettre des demandes d’autorisation auprès de la FDA et de l’EMA d’ici la fin de l’année.
2026 pourrait transformer durablement Valneva
En parallèle, nous nous attacherons cette année à faire croître notre portefeuille commercial, en renforçant les ventes d’IXIARO® et DUKORAL®, et en développant le potentiel d’IXCHIQ® contre le chikungunya sur les marchés existants et futurs.
Nous poursuivrons également une gestion rigoureuse de nos dépenses
Enfin, en tant que membre du Pacte mondial des Nations Unies, nous renforcerons nos engagements ESG autour de nos trois priorités : Protéger la vie, Atteindre les personnes et Préserver la planète.
Après les défis rencontrés ces dernières années, comment Valneva envisage de renforcer sa position dans le secteur des vaccins au cours des prochains trimestres ?
Depuis 2020, Valneva a effectivement dû relever une succession de défis majeurs, dans un contexte où de nombreuses sociétés de biotechnologie ont malheureusement disparu faute de financements après la pandémie de COVID-19.
Nous sommes toujours là et plus déterminés que jamais
Notre force réside avant tout dans la résilience de nos équipes, qui ont su s’adapter à chaque étape, trouver des solutions et maintenir le cap malgré un environnement extrêmement volatil.
Valneva dispose d’un portefeuille commercial solide qui joue le rôle de véritable filet de sécurité
Quels objectifs financiers et opérationnels vous êtes-vous fixés pour 2026, notamment en matière de croissance du chiffre d’affaires ou d’amélioration de la marge opérationnelle ?
Nous communiquerons nos objectifs financiers pour 2026 le 19 février, à l’occasion de la publication de notre chiffre d’affaires et de notre position de trésorerie pour l’exercice 2025.
2026 sera une année structurante pour Valneva
Quels seront les projets cliniques prioritaires de Valneva en 2026, et quelles avancées attendez-vous dans vos programmes phares (Lyme, chikungunya, etc.) ?
En 2026, notre priorité clinique absolue sera notre candidat vaccin contre la maladie de Lyme.
En 2026, notre priorité clinique absolue sera notre candidat vaccin contre la maladie de Lyme.
Nous attendons également les premiers résultats de Phase 2 de notre candidat vaccin contre la shigellose. Ces données seront déterminantes pour définir la poursuite de notre stratégie de développement pour ce programme.
Par ailleurs, notre partenaire brésilien, l’Instituto Butantan, a récemment lancé une campagne pilote de vaccination avec notre vaccin contre le chikungunya, approuvée par le ministère brésilien de la Santé, visant une couverture de 20 % à 40 % de la population cible (adultes de 18 à 59 ans). Cette initiative nous offrira des données précieuses pour IXCHIQ®, en conditions réelles et à grande échelle, qui constitueront la base des études post marketing sur l’efficacité et la sécurité du vaccin.
Comment prévoyez-vous de diversifier ou renforcer votre pipeline de vaccins pour répondre aux besoins émergents de santé publique ?
Depuis sa création en 2013, Valneva s’est donné pour mission de répondre à des besoins médicaux non satisfaits dans le domaine des maladies infectieuses.
Cette stratégie nous a permis de développer des solutions uniques
Il est essentiel de pouvoir compter sur des partenariats solides, qu’ils soient publics ou privés
La technologie vaccinale évolue rapidement : comment Valneva compte intégrer ou concurrencer les nouvelles plateformes (ARNm, thérapies vectorielles, adjuvants innovants) dans sa stratégie 2026 ?
Chez Valneva, nous avons toujours fait le choix d’une approche « technology agnostic ».
Chez Valneva, nous avons toujours fait le choix d’une approche « technology agnostic »
Dans cette logique, nous ne nous interdisons rien
Dans cette logique, nous ne nous interdisons rien : ARNm, vecteurs viraux, adjuvants de nouvelle génération ou plateformes plus innovantes pourront tout à fait être intégrés à nos futurs développements si elles s’avèrent être les plus adaptées aux besoins médicaux ciblés.
Quels marchés internationaux seront au cœur de votre expansion en 2026, et comment adaptez-vous votre stratégie réglementaire pour y parvenir ?
Nos priorités géographiques en 2026 dépendront naturellement de chaque vaccin.
Pour nos vaccins déjà commercialisés, IXIARO et DUKORAL, nous continuerons à renforcer notre présence sur leurs marchés établis en soutenant la croissance de la demande, notamment via des stratégies d'accès et de sensibilisation adaptées aux voyageurs et aux professionnels de santé.
Nos priorités géographiques en 2026 dépendront naturellement de chaque vaccin
Enfin, pour notre candidat vaccin contre la maladie de Lyme, les États-Unis et l’Europe seront au cœur de notre stratégie et de celle de notre partenaire Pfizer, sous réserve de résultats de Phase 3 positifs. Ce sont les deux régions où l’incidence est la plus élevée et où nous prévoyons de soumettre en premier les demandes d’autorisation.
Les partenariats jouent un rôle clé dans votre modèle : quelles collaborations actuelles ou futures pourraient structurer votre développement ?
Les partenariats jouent effectivement un rôle central dans la stratégie de Valneva, qu’il s’agisse de la commercialisation de nos vaccins déjà sur le marché ou du développement de nos candidats vaccins. Pour nos produits commerciaux, l’accord exclusif signé en juin 2025 avec CSL Seqirus pour la promotion et la distribution de nos vaccins en Allemagne constitue un exemple fort de notre approche partenariale.
Les partenariats jouent un rôle central dans la stratégie de Valneva, qu’il s’agisse de la commercialisation de nos vaccins déjà sur le marché ou du développement de nos candidats vaccins
Enfin, notre partenariat avec la société suisse Limmatech devrait nous permettre d’obtenir cette année des premiers résultats de Phase 2 pour notre candidat vaccin contre la shigellose, qui seront déterminants pour définir la stratégie future de ce programme.
Quelles sont vos priorités en matière de capacités de production pour 2026, notamment en termes d’investissements industriels ou d’optimisation supply chain ?
En 2026, nous poursuivrons nos efforts d’optimisation industrielle, dans la continuité des avancées réalisées en 2025
Comment Valneva intègre-t-elle les enjeux ESG dans sa stratégie 2026, et en quoi ces efforts visent-ils à renforcer la confiance de vos investisseurs et partenaires ?
Nos piliers ESG - Protéger la vie, Atteindre les personnes et Préserver la planète - constituent le socle sur lequel nous bâtissons une relation de confiance durable avec nos partenaires comme avec nos investisseurs
Nous sommes également membres du Pacte mondial des Nations Unies, une initiative qui accompagne les entreprises dans leur transformation durable. À ce titre, nous définissons chaque année des objectifs ambitieux en matière de gouvernance, d’impact social et de performance environnementale.
Bien plus qu’une simple exigence réglementaire, nos piliers ESG - Protéger la vie, Atteindre les personnes et Préserver la planète - constituent le socle sur lequel nous bâtissons une relation de confiance durable avec nos partenaires comme avec nos investisseurs.
Imen Hazgui