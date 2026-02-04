Top 20 des ETF éligibles au PEA les plus achetés en Janvier 2026
(Easybourse.com) EasyBourse propose l'une des offres d'ETF les plus vastes du marché, avec plus de 1 000 produits disponibles, dont près de 150 éligibles au Plan d'Épargne en Actions (PEA). Comme chaque mois, EasyBourse présente un panorama des 20 ETF éligibles au PEA - les « ETF peables » - qui ont suscité le plus d'intérêt en janvier. Selon ce classement, établi à partir des achats bruts effectués sur la plateforme, la diversification géographique reste marquée, avec des expositions Monde, Émergents, Asie ou Chine. Les États-Unis dominent via les grands indices phares (S&P 500, Nasdaq), tandis que l'Europe est davantage abordée par le biais du CAC 40 ou de secteurs ciblés.
Top 20 des ETF PEA les plus achetés en janvier 2026
(Les intitulés de ces ETF sont cliquables afin d’accéder directement à leur fiche Achat/Vente)
Amundi CAC 40 Daily (2x) Leveraged UCITS ETF Acc (FR0010592014)
Amundi CAC 40 Daily (-2x) Inverse UCITS ETF Acc (FR0010411884)
AMUNDI PEA MONDE MSCI World UCITS ETF Acc (FR001400U5Q4)
Amundi NASDAQ-100 Dly 2X Lv UCITS ETF-A (FR0010342592)
BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR Capitalisation (FR0011550185)
Amundi MSCI World Swap UCITS ETF EUR Acc (LU1681043599)
AMUNDI CAC 40 ESG UCITS ETF Acc (LU1681046931)
Amundi PEA Nasdaq-100 UCITS ETF Acc (FR0011871110)
Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc (LU1829219390)
Amundi PEA Chine (MSCI China) Screened UCITS ETF (FR0011871078)
Amundi PEA Emergent (MSCI Emerging) ESG Transition UCITS ETF (FR0013412020)
Amundi PEA S&P 500 UCITS ETF Acc (FR0011871128)
BNP Paribas Easy Stoxx Europe 600 UCITS ETF Capitalisation (FR0011550193)
Amundi CAC 40 UCITS ETF Dist (FR0007052782)
Amundi PEA Asie Emergente (MSCI Emerging Asia) Screened UCITS ETF (FR0013412012)
iShares MSCI World Swap PEA UCITS ETF EUR (Acc) (IE0002XZSHO1)
BNP PARIBAS EASY Bloomberg Europe Defense UCITS ETF EUR Acc (LU3047998896)
Amundi CAC 40 UCITS ETF Acc (FR0013380607)
Amundi MSCI EMU Value Factor (LU1598690169)
Amundi STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Acc (LU1834983477)
Ce qu'il faut retenir
Forte appétence pour le levier et l’exposition tactique
Plusieurs ETF CAC 40 x2, CAC 40 -2x ou Nasdaq 100 x2 apparaissent en tête : Amundi CAC 40 Daily (2x) Leveraged UCITS ETF Acc, Amundi CAC 40 Daily (-2x) Inverse UCITS ETF Acc, Amundi NASDAQ-100 Dly 2X Lv UCITS ETF-A,
Cela montre une volonté de jouer les mouvements de marché de façon amplifiée, dans un sens ou dans un autre, typique d’un début d’année volatil.
Une véritable recherche de diversification internationale
Les investisseurs PEA s’exposent largement au Monde (AMUNDI PEA MONDE MSCI World UCITS ETF Acc, iShares MSCI World Swap PEA UCITS ETF EUR) ; aux États-Unis (BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR Capitalisation, Amundi PEA S&P 500 UCITS ETF Acc, Amundi PEA Nasdaq-100 UCITS ETF Acc) ; aux marchés émergents (Amundi PEA Emergent (MSCI Emerging) ESG Transition UCITS ETF, Amundi PEA Asie Emergente (MSCI Emerging Asia) Screened UCITS ETF, Amundi PEA Chine (MSCI China) Screened UCITS ETF).
Cela traduit une volonté de ne pas rester concentré sur la France malgré le PEA, et d’aller chercher la performance des grands indices internationaux.
Côté thématiques, les banques et la défense restent attractifs
En témoignent les ETF Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc, Amundi STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Acc, BNP PARIBAS EASY Bloomberg Europe Defense UCITS ETF EUR Acc
L’intérêt pour ces approches sectorielles reste bien présent.
Un mix entre ETF “cœur de portefeuille” et ETF “satellites” parait se dessiner
Les ETF cœur (core) sont des ETF larges et diversifiés : S&P 500, MSCI World / World Sustainability, Stoxx 600. Ils indiquent une recherche de stabilité, diversification et investissement long terme.
Les ETF satellites sont des ETF plus tactiques ou ciblés : CAC 40 x2, Nasdaq 100 x2, Émergents spécifiques (Asia EM, China Screen), Sectoriels (banques, défensifs). Ils servent à dynamiser ponctuellement la performance du portefeuille ou donner un biais géographique/sectoriel.
En conséquence, le classement montre un investisseur PEA devenu sophistiqué
Ce top mélange : ETF indiciels larges, ETF levier, ETFs ESG, ETFs géographiques variés, ETFs sectoriels laisse penser que le particulier PEA moyen adopte une véritable logique de construction de portefeuille.
AVERTISSEMENT
Cet article ne doit en aucun cas s'apparenter à une recommandation d'acheter, de vendre ou de continuer à détenir un investissement. Il n’a aucune valeur contractuelle et ne constitue en aucun cas un conseil en investissement.
Easybourse ne saurait être tenue responsable d'une décision d'investissement ou de désinvestissement sur la base de cet article. Le placement en bourse est soumis aux fluctuations et aux aléas des marchés financiers. Il comporte un risque de perte en capital.
Les performances passées ne préjugent pas des performances à venir. Elles ne sont pas constantes dans le temps et ne constituent en rien une garantie de performances à venir.
Imen Hazgui
Publié le 04 Février 2026