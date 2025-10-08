À un trimestre de la fin de l'année, quel bilan pour 2025 ? Quelles perspectives pour les prochains mois ?
(Easybourse.com) Alors que l'année 2025 touche à sa dernière ligne droite, EasyBourse a souhaité dresser un premier bilan de ces neuf mois marqués par des contrastes économiques et boursiers. Pour cela, plusieurs experts ont partagé leurs analyses et leurs perspectives, afin d'éclairer les grands mouvements qui ont rythmé les marchés cette année. Quels enseignements tirer de 2025 ? Comment comprendre le « trou d'air » observé en mars et avril, puis le spectaculaire rebond des marchés actions qui a suivi ? Quelle lecture faire de la chute du dollar face aux principales devises ? L'année a également été marquée par une nette domination du style value en Europe - largement soutenu par la performance du secteur bancaire - tandis qu'outre-Atlantique, le style croissance a continué de s'imposer, porté par la dynamique de l'intelligence artificielle et des grandes valeurs technologiques. Quelles perspectives désormais pour les derniers mois de l'année ? Comment les investisseurs peuvent-ils se positionner dans un environnement toujours incertain, entre ralentissement économique, politiques monétaires divergentes et volatilité persistante ? Autant de questions auxquelles nous avons tenté d'apporter des réponses à travers les regards croisés d'économistes, de stratégistes et de gérants expérimentés. EasyBourse vous invite à découvrir ou redécouvrir leurs analyses dans les différentes interviews réunies dans cet article.
Adrien Dumas, CIO - Directeur des investissements de Mandarine gestion : "Crédit, émergents, IA : les piliers de notre allocation pour les prochains mois"
François-Xavier Chauchat, Membre du comité d'investissement, économiste et stratégiste chez Dorval Asset Management : "Perspectives pour les prochains mois : un cycle porteur mais semé de paradoxes"
Nadège Dufossé, Responsable de l'allocation d'actifs chez Candriam, membre du comité exécutif : "Où investir demain ? Or, IA, santé et opportunités mondiales"
Olivier Guillou, Directeur de la gestion d'Ecofi : "Stratégie d'investissement : retour sur 2025 et cap pour demain"
Laurent Denize, Co-CIO chez ODDO BHF :"Vers un retour de la parité euro dollar à 1,90 ?"
Kevin Thozet, Portfolio Advisor et Membre du Comité d'Investissement chez Carmignac :"Marché actions : la fin des Etats-Unis, le relais de la Chine ?"
David Benamou, Managing Partner / Chief Investment Officer - Directeur des Investissements d'Axiom AI : "Secteur bancaire européen : un potentiel rebond de 10% à 20% supplémentaires"
Malik Haddouk, Directeur de la Gestion Diversifiée et Convertibles chez CPR Asset Management : "Etats-Unis, Europe : où en sont les valorisations des marchés actions et les perspectives de croissance des bénéfices des entreprises ?"
Pierre Coiffet, Gérant actions au sein de La Financière de l'Echiquier : "Banques européennes : pourquoi la valorisation actuelle du secteur n'est pas trop élevée"
AVERTISSEMENT
Cet article ne doit en aucun cas s'apparenter à une recommandation d'acheter, de vendre ou de continuer à détenir un investissement. Il n’a aucune valeur contractuelle et ne constitue en aucun cas un conseil en investissement. Les valeurs citées sont données uniquement à titre d’exemple.
Ni Easybourse ni aucune des sociétés interviewées ne sauraient être tenus responsables d'une décision d'investissement ou de désinvestissement sur la base de cet article. Le placement en bourse est soumis aux fluctuations et aux aléas des marchés financiers. Il comporte un risque de perte en capital.
Les performances passées ne préjugent pas des performances à venir. Elles ne sont pas constantes dans le temps et ne constituent en rien une garantie de performances à venir.
Imen Hazgui
Publié le 08 Octobre 2025