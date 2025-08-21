Investir sur le marché de l'or avec EasyBourse
(Easybourse.com) L'or occupe une place unique dans l'univers de l'investissement. Actif tangible et universellement reconnu, il constitue depuis toujours une valeur refuge recherchée par les investisseurs, en particulier en période d'incertitude. Sur EasyBourse, vous pouvez accéder au marché de l'or via plusieurs supports, allant des produits de réplication ((Exchange Traded Commodities) simples et accessibles aux produits dérivés à effet de levier plus spécialisés, en passant par les actions de sociétés minières et les fonds (OPCVM). Les solutions proposées ne sont pas éligibles au PEA mais le sont au sein d'un Compte-Titres.
1. Pourquoi investir dans l’or ?
• Valeur refuge : L’or protège contre l’inflation, la volatilité financière et les crises géopolitiques.
• Décorrélation : Il évolue souvent différemment des marchés actions et obligations, offrant une meilleure diversification.
• Actif tangible et universel : Matière première physique, indépendante des politiques monétaires, reconnue partout dans le monde.
> En bref : un outil de stabilité dans un portefeuille, capable de préserver le pouvoir d’achat sur le long terme.
2. Comment fonctionne le marché de l’or ?
• Fixing et cotation : Le prix de l’or est déterminé en continu sur les marchés internationaux, notamment par la London Bullion Market Association (LBMA).
• Unité de référence : Coté en dollars US par once troy (31,1 g).
• Facteurs déterminants :
o niveaux des taux d’intérêt réels,
o inflation,
o force du dollar,
o contexte économique et géopolitique,
o demande industrielle (technologies, santé) et joaillière.
3. L’or en 2025 : bilan et perspectives
• Performance récente : Depuis le 1er janvier 2025, le cours de l’or a progressé de +25 à +35 %, atteignant un sommet au-dessus de 3 500 USD au printemps. Bien qu’un ralentissement soit apparu ces dernières semaines, la performance annuelle reste solide, soutenue par des dynamiques macroéconomiques et un fort intérêt institutionnel.
• Perspectives 2025-2026 :
o Moteurs de la hausse : achats des banques centrales, diversification hors dollar (facteurs ESG), incertitudes géopolitiques, anticipation de baisse des taux.
o Prévisions : UBS prévoit 3 600 USD d’ici mars 2026 et 3 700 USD en fin d’année ; Goldman Sachs envisage un scénario plus ambitieux avec 4 000 USD à mi-2026.
o Facteurs de ralentissement : une baisse ponctuelle des achats des banques centrales a freiné la dynamique au T2 2025.
> L’or reste donc un actif stratégique, potentiellement porteur dans un environnement instable.
4. Comment investir dans l’or avec EasyBourse ?
a) Titres vifs (actions de sociétés aurifères)
En achetant des actions d’entreprises minières, vous investissez dans des sociétés directement exposées au marché de l’or. Leur performance dépend à la fois du prix du métal et de facteurs propres : rentabilité, coûts de production, stratégie.
Exemples :
• Sociétés minières (extraction, raffinage)
Auplata Mining Group (AMG) – FR0013410370
Hycroft Mining Holding Corporation – US44862P2083
• Groupes aurifères cotés
Newmont Corporation - US6516391066
Barrick Mining Corporation - CA06849F1080
Agnico Eagle Mines Ltd. - CA0084741085
AngloGold Ashanti plc - GB00BRXH2664
Gold Fields Ltd. (ADR) - US38059T1060
Kinross Gold Corporation - CA4969024047
b) ETC (Exchange Traded Commodities)
Les ETC permettent d’investir simplement dans l’or, en répliquant le cours du métal ou la performance d’un panier de sociétés aurifères.
Ils se négocient en Bourse comme une action, avec transparence et liquidité.
Exemples :
Amundi Physical Gold ETC - FR0013416716
Amundi NYSE Arca Gold - LU2611731824
Gold Bullion Securities - GB00B00FHZ82
iShares Physical Gold ETC - IE0009JOT9U1
Invesco Physical Gold - IE00B579F325
L&G Gold Mining UCITS ETF - IE00B3CNHG25
VANECK GOLD MINERS - IE00BQQP9F84
WisdomTree Physical Gold - JE00B1VS3770
WisdomTree Physical Swiss Gold - JE00B588CD74
c) Produits de Bourse (à effet de levier)
Les certificats, turbos et warrants permettent de miser sur la hausse ou la baisse du cours de l’or avec effet de levier.
Attention, ces instruments présentent un risque élevé et sont réservés aux investisseurs expérimentés.
Exemples :
WCGOLD 3279,21 P. - FRBNPP09KH85
WCGOLD 3166,58 P. - FRBNPP08Z391
WPGOLD 3450 0326 - DE000FA1DU61
Ces produits sont susceptibles d’avoir une maturité limitée dans le temps. De nouveaux produits sur l’or sont émis régulièrement par les principaux émetteurs.
d) OPCVM (fonds spécialisés)
Certains fonds et SICAV investissent dans un portefeuille diversifié de sociétés aurifères ou de matières premières.
Avantage : une gestion professionnelle et une diversification intégrée.
Exemples :
CM-AM Global Gold RC - FR0007390174
R-co Gold Mining C - FR0007001581
EdR Goldsphere A EUR - FR0010664086
5. Avantages et risques de l’investissement dans l’or
a) Avantages :
• Diversification du portefeuille
• Protection contre l’inflation et les crises
• Valeur universelle et tangible
b) Risques et limites :
• Pas de dividendes ni de rente sur l’or physique
• Volatilité à court terme
• Risque élevé sur les produits à effet de levier
6. Comment démarrer sur EasyBourse ?
1. Ouvrir un compte-titres.
2. Accéder à la plateforme EasyBourse.com ou effectuer des recherches sur les sites des émetteurs d’ETC.
3. Passer un ordre en ligne.
4. Suivre son investissement dans l’espace client grâce aux outils de suivi de portefeuille.
En conclusion : L’or demeure un actif stratégique pour tout investisseur, particulièrement en période d’instabilité. Avec EasyBourse, chacun peut choisir la voie qui correspond le mieux à son profil : simplicité avec les ETC, dynamisme avec les actions, technicité avec les produits de Bourse ou diversification avec les fonds spécialisés.
AVERTISSEMENT
Cet article ne doit en aucun cas s'apparenter à une recommandation d'acheter, de vendre ou de continuer à détenir un investissement. Il n’a aucune valeur contractuelle et ne constitue en aucun cas un conseil en investissement.
Easybourse ne saurait être tenue responsable d'une décision d'investissement ou de désinvestissement sur la base de cet article. Le placement en bourse est soumis aux fluctuations et aux aléas des marchés financiers. Il comporte un risque de perte en capital.
Les performances passées ne préjugent pas des performances à venir. Elles ne sont pas constantes dans le temps et ne constituent en rien une garantie de performances à venir.
Imen Hazgui
Publié le 21 Août 2025