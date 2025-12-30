DHL Group, Siemens et Schneider Electric : 3 poids lourds industriels au coeur du portefeuille Europe d'EasyBourse
(Easybourse.com) Dans l'univers des idées d'investissement proposées par LBPAM sur easybourse.com, trois valeurs se détachent nettement et s'imposent comme de véritables piliers du portefeuille européen en décembre : DHL Group, Siemens et Schneider Electric. Leur poids élevé dans l'allocation traduit une lecture assumée de l'environnement de marché et une conviction forte dans la capacité de ces champions industriels à capter les grandes dynamiques économiques de long terme.
Un portefeuille résolument offensif
Le positionnement global du portefeuille donne le ton. Avec un taux d’investissement de 97 % et seulement 3 % de liquidités, la stratégie adoptée par LBPAM affiche de nouveau clairement une orientation « risk-on ». Un choix qui témoigne d’une confiance affirmée dans les perspectives de marché actuelles.
En assumant une exposition quasi maximale aux actifs risqués, la société de gestion fait le pari que le contexte économique et financier reste suffisamment porteur. Cette prise de risque, loin d’être opportuniste, repose sur une sélection rigoureuse de valeurs jugées capables de délivrer une performance durable.
Trois poids lourds industriels au centre de l’allocation
Au-delà de l’exposition globale, la structure interne du portefeuille est tout aussi révélatrice. DHL Group, Schneider Electric et Siemens bénéficient chacun d’une pondération identique de 8,38 %, un niveau particulièrement élevé.
Selon les analyses comparatives menées sur l’ensemble des portefeuilles France, Europe et États-Unis proposés par LBPAM, ces pondérations figurent parmi les plus importantes tous portefeuilles confondus. Ce choix illustre des convictions fortes : solidité des fondamentaux, capacité à traverser les cycles économiques et potentiel de création de valeur sur le long terme.
Il est d’ailleurs à noter que Siemens et Schneider Electric figurent également dans la liste des « valeurs du moment » consacrée au thème de l’environnement disponible sur easybourse.com.
Cotées pour deux d’entre elles sur Xetra et pour la troisième sur Euronext Paris, les trois valeurs ont connu des parcours boursiers contrastés depuis le début de l’année.
(Les performances, arrêtées au 28 décembre 2025, sont calculées depuis le 1er janvier 2025 et proviennent des fiches transactionnelles disponibles sur easybourse.com auxquelles vous pouvez directement accéder en cliquant sur le nom de la société)
• DHL Group (DE0005552004) s’impose comme le moteur de performance du trio, avec une hausse marquée de 37,11 % depuis le début de l’année. Le spécialiste mondial de la logistique bénéficie pleinement de tendances lourdes : mondialisation des échanges, essor du e-commerce transfrontalier et complexification croissante des chaînes d’approvisionnement. Autant de facteurs qui renforcent la demande pour des solutions logistiques intégrées et à forte valeur ajoutée. En parallèle, les investissements massifs du groupe dans l’automatisation des entrepôts, la digitalisation des flux et la décarbonation des transports viennent consolider sa compétitivité à long terme.
• Siemens (DE000723610) affiche une progression solide de 26,11 % depuis le début de l’année, confirmant son statut de champion européen de l’industrie intelligente. Fortement positionné sur l’automatisation, la digitalisation industrielle et les infrastructures intelligentes, le groupe est un grand acteur des investissements de modernisation des outils de production et des réseaux. Son offre en logiciels industriels, Internet des objets (IoT) et solutions de jumeaux numériques lui permet de jouer un rôle clé dans le déploiement de l’industrie 4.0, tandis que ses activités dans les infrastructures énergétiques et de transport constituent des relais de croissance essentiels dans le cadre de la transition économique et environnementale.
• Schneider Electric (FR0000121972) fait quelque peu figure d’exception, avec un léger repli de 2,35% depuis le début de l’année. Cette contre-performance relative ne remet toutefois pas en cause la solidité de son positionnement. Acteur central de la transition énergétique et de l’électrification des usages, le groupe est directement exposé à des marchés structurellement porteurs : infrastructures électriques, bâtiments intelligents, data centers et industrie automatisée. La montée en puissance des besoins énergétiques, portée par la digitalisation de l’économie et le développement de l’intelligence artificielle, renforce la pertinence de son modèle et plaide en faveur d’une trajectoire de croissance durable.
Une stratégie de long terme adossée à la durabilité
En faisant de DHL Group, Schneider Electric et Siemens les piliers de son portefeuille européen, LBPAM déploie une stratégie lisible et tournée vers l’avenir. La sélection s’appuie sur l’identification d’entreprises capables de tirer parti des grandes transformations industrielles, technologiques et économiques.
Cette approche repose sur une analyse financière approfondie — solidité des bilans, qualité des flux de trésorerie, capacité d’innovation — complétée par une évaluation extra-financière exigeante. Sur le plan ESG, Schneider Electric se distingue avec la meilleure notation du portefeuille (9,64 sur 10), devant Siemens (8,88) et DHL Group (5,64).
À travers cette allocation, LBPAM cherche à concilier potentiel de création de valeur et intégration des enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance, afin de proposer un portefeuille européen cohérent, équilibré et clairement inscrit dans une logique de long terme.
Accès aux modèles de portefeuilles :
AVERTISSEMENT
Cet article ne doit en aucun cas s'apparenter à une recommandation d'acheter, de vendre ou de continuer à détenir un investissement. Il n’a aucune valeur contractuelle et ne constitue en aucun cas un conseil en investissement.
Easybourse ne saurait être tenue responsable d'une décision d'investissement ou de désinvestissement sur la base de cet article. Le placement en bourse est soumis aux fluctuations et aux aléas des marchés financiers. Il comporte un risque de perte en capital.
Les performances passées ne préjugent pas des performances à venir. Elles ne sont pas constantes dans le temps et ne constituent en rien une garantie de performances à venir.
Imen Hazgui
Publié le 30 Décembre 2025