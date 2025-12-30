DHL Group, Siemens et Schneider Electric : 3 poids lourds industriels au coeur du portefeuille Europe d'EasyBourse

(Easybourse.com) Dans l'univers des idées d'investissement proposées par LBPAM sur easybourse.com, trois valeurs se détachent nettement et s'imposent comme de véritables piliers du portefeuille européen en décembre : DHL Group, Siemens et Schneider Electric. Leur poids élevé dans l'allocation traduit une lecture assumée de l'environnement de marché et une conviction forte dans la capacité de ces champions industriels à capter les grandes dynamiques économiques de long terme.

Un portefeuille résolument offensif

Le positionnement global du portefeuille donne le ton. Avec un taux d’investissement de 97 % et seulement 3 % de liquidités, la stratégie adoptée par LBPAM affiche de nouveau clairement une orientation « risk-on ». Un choix qui témoigne d’une confiance affirmée dans les perspectives de marché actuelles.

En assumant une exposition quasi maximale aux actifs risqués, la société de gestion fait le pari que le contexte économique et financier reste suffisamment porteur. Cette prise de risque, loin d’être opportuniste, repose sur une sélection rigoureuse de valeurs jugées capables de délivrer une performance durable.

Trois poids lourds industriels au centre de l’allocation

Au-delà de l’exposition globale, la structure interne du portefeuille est tout aussi révélatrice. DHL Group, Schneider Electric et Siemens bénéficient chacun d’une pondération identique de 8,38 %, un niveau particulièrement élevé.

Selon les analyses comparatives menées sur l’ensemble des portefeuilles France, Europe et États-Unis proposés par LBPAM, ces pondérations figurent parmi les plus importantes tous portefeuilles confondus. Ce choix illustre des convictions fortes : solidité des fondamentaux, capacité à traverser les cycles économiques et potentiel de création de valeur sur le long terme.

Il est d’ailleurs à noter que Siemens et Schneider Electric figurent également dans la liste des « valeurs du moment » consacrée au thème de l’environnement disponible sur easybourse.com.





Des trajectoires boursières différenciées en 2025



(Les performances, arrêtées au 28 décembre 2025, sont calculées depuis le 1er janvier 2025 et proviennent des fiches transactionnelles disponibles sur easybourse.com auxquelles vous pouvez directement accéder en cliquant sur le nom de la société)



Une stratégie de long terme adossée à la durabilité



