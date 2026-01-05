Actions : le top des achats et des ventes de décembre 2025
(Easybourse.com) Dans un environnement de marché toujours marqué par la volatilité des taux et les arbitrages sectoriels observés en ce début d'année, EasyBourse dresse un panorama des actions ayant le plus attiré l'attention des investisseurs, tant à l'achat qu'à la vente, au cours du mois de décembre 2025. Cette analyse s'appuie sur les flux bruts d'achats et de ventes réalisés par l'ensemble des clients EasyBourse investis en actions sur la période. Les classements semblent indiquer des ajustements tactiques, des prises de bénéfices et une volonté de rester investi, tout en modulant le risque.
(Les libellés sont directement cliquables et donnent accès aux fiches achat/vente des actions mentionnées)
Top 15 des actions les plus achetées en novembre 2025
AIR LIQUIDE (FR0000120073)
AIRBUS (NL0000235190)
SOCIETE GENERALE (FR0000130809)
TOTALENERGIES (FR0000120271)
DBV TECHNOLOGIES (FR0010417345)
LVMH MOET VUITTON (FR0000121014)
STELLANTIS (NL00150001Q9)
ABIVAX (FR0012333284)
ATOS (FR001400X2S4)
EUTELSAT COMMUNIC. (FR0010221234)
FDJ (FR0013451333)
SANOFI (FR0000120578)
SAFRAN (FR0000073272)
WORLDLINE (FR0011981968)
VIRIDIEN (FR001400PVN6)
Top 15 des actions les plus vendues en novembre 2025
SOCIETE GENERALE (FR0000130809)
BNP PARIBAS (FR0000131104)
STELLANTIS (NL00150001Q9)
DBV TECHNOLOGIES (FR0010417345)
ABIVAX (FR0012333284)
LVMH MOET VUITTON (FR0000121014)
AIRBUS (NL0000235190)
TOTALENERGIES (FR0000120271)
AIR LIQUIDE (FR0000120073)
ATOS (FR001400X2S4)
SAFRAN (FR0000073272)
ALSTOM (FR0010220475)
ORANGE (FR0000133308)
EMEIS (FR001400NLM4)
NOKIA (FI0009000681)
Ce qu’il faut retenir
- Une forte activité de rotation, plus que des paris directionnels
Le point le plus marquant est la présence massive des mêmes valeurs dans les tops achats et ventes. Cela traduit davantage des arbitrages tactiques, des prises de bénéfices ou des ajustements de pondération que de véritables sorties de conviction.
C’est particulièrement visible sur : Air Liquide, Airbus, LVMH, TotalEnergies, Stellantis
Les investisseurs particuliers restent exposés aux grandes capitalisations, mais ajustent activement leurs positions.
- Le secteur bancaire au cœur des flux… surtout côté ventes
Les banques apparaissent comme un point de cristallisation des arbitrages : Société Générale est à la fois 3e achat et 1re vente ; BNP Paribas figure uniquement parmi les principales ventes.
Cela suggère des prises de bénéfices après de bonnes performances, dans un contexte de taux toujours volatil et d’incertitudes sur la trajectoire monétaire.
- Un appétit maintenu pour les valeurs de croissance et biotech
La présence simultanée de : DBV Technologies, Abivax dans les deux classements reflète : une forte spéculation, des stratégies de trading court terme, une recherche de catalyseurs spécifiques.
Les investisseurs particuliers restent enclins à exploiter la volatilité sur ces dossiers à risque élevé.
- Des dossiers en restructuration très suivis
Certaines valeurs fragilisées continuent de susciter un intérêt marqué : Atos, Eutelsat, Worldline.
Cela traduit des positions opportunistes, souvent spéculatives, sur des titres décotés ou en situation spéciale.
- Une exposition sectorielle toujours diversifiée
Les flux couvrent un large spectre : industrie & aéronautique (Airbus, Safran), énergie (TotalEnergies), consommation & luxe (LVMH, FDJ), télécoms (Orange, Nokia), santé (Sanofi, biotechs).
Les investisseurs particuliers ne se replient pas sur un seul thème, mais arbitrent activement entre secteurs.
AVERTISSEMENT
Cet article ne doit en aucun cas s'apparenter à une recommandation d'acheter, de vendre ou de continuer à détenir un investissement. Il n’a aucune valeur contractuelle et ne constitue en aucun cas un conseil en investissement.
Easybourse ne saurait être tenue responsable d'une décision d'investissement ou de désinvestissement sur la base de cet article. Le placement en bourse est soumis aux fluctuations et aux aléas des marchés financiers. Il comporte un risque de perte en capital.
Les performances passées ne préjugent pas des performances à venir. Elles ne sont pas constantes dans le temps et ne constituent en rien une garantie de performances à venir.
Imen Hazgui
Publié le 05 Janvier 2026