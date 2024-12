(Easybourse.com) Afin d'accompagner ses clients, EasyBourse fait le choix de vous livrer un décryptage précis des instruments financiers les plus souscrits par ses clients en quête d'une amélioration du rendement potentiel de leur épargne. Cette analyse des transactions sur l'ensemble des produits distribués (actions françaises, actions européennes, actions américaines, ETF, OPC, produits de bourse) est destinée à vous permettre de vous donner des pistes de réflexion à creuser. Un dispositif, en somme, qui vient compléter l'ensemble des outils d'aide à l'investissement déjà proposé (modèles de portefeuilles, liste « d'idées du moment », consensus des analystes, recommandations des brokers, graphiques historiques et dynamiques...)

DÉCOUVREZ LES ACTIONS FRANÇAISES LES PLUS ACHETÉES PAR NOS CLIENTS



Top 15 des actions françaises



TOTALENERGIES SE FR0000120271

LVMH MOET VUITTON FR0000121014

BNP PARIBAS ACT.A FR0000131104

ATOS FR0000051732

AIR LIQUIDE FR0000120073

SOCIETE GENERALE FR0000130809

ORANGE FR0000133308

CREDIT AGRICOLE FR0000045072

ELIOR GROUP FR0011950732

THALES FR0000121329

AIR FRANCE-KLM RGP FR001400J770

SOITEC REGROUPEM. FR0013227113

WORLDLINE FR0011981968

ALSTOM REGROUPT FR0010220475

TELEPERFORMANCE FR0000051807







Top 15 des actions européennes



AIRBUS NL0000235190

STELLANTIS NL00150001Q9

STMICROELECTRONICS NL0000226223

HENSOLDT AG DE000HAG0005

TECHNIP ENERGIES NL0014559478

SES LU0088087324

ASML HOLDING NL0010273215

RHEINMETALL ORD. DE0007030009

STEICO DE000A0LR936

ALZCHEM GROUP DE000A2YNT30

PLUXEE NL0015001W49

JUNGHEINRICH DE0006219934

ARCELORMITTAL LU1598757687

EURONEXT NL0006294274

ALLIANZ DE0008404005

Top 15 des OPC actions



Natixis Actions US Growth R (C) USD FR0010236877Amundi Sérénité PEA PC FR0011408350LBPAM ISR Actions France C FR0000003592Federal Indiciel US P FR0000988057LBPAM ISR Actions Europe Monde C FR0000936528HSBC Actions Monde AC FR0000421109LBPAM ISR Actions Amérique C FR0000288094Tocqueville Euro Equity ISR C FR0000008963LBPAM ISR Actions Solidaire C FR0010871905Comgest Renaissance Europe C FR0000295230Tocqueville Environnement ISR C FR0010748368LBPAM ISR Actions Monde C FR0000288078LBPAM ISR Actions Small Cap Euro C FR0000934325LBPAM Responsable Actions Euro R FR0000286320BNP Paribas Nordic Small Cap Cl C LU0950372838