Allianz, Commerzbank, Deutsche Börse... Les financières allemandes en tête dans le portefeuille Europe PEA d'EasyBourse

(Easybourse.com) Dans la dernière sélection d'idées d'investissement proposée par EasyBourse, les valeurs financières allemandes occupent une place de choix. Commerzbank (DE000CBK1001), Deutsche Börse (DE0005810055) et Allianz (DE0008404005) figurent en tête des pondérations du portefeuille Europe PEA, chacune représentant 9,22 % de l'allocation. Pesant plus de 27 % du portefeuille, elles confirment ainsi leur rôle stratégique dans la construction de la performance.

Une orientation résolument “risk-on”

Le portefeuille affiche un profil offensif, avec 90 % investi en actions et seulement 10 % en liquidités.

Cette forte pondération accordée au secteur financier allemand reflète un pari assumé sur la solidité de son système bancaire, l’attrait de ses infrastructures de marché et la robustesse de ses champions de l’assurance.



Des performances boursières qui soutiennent la thèse

• Commerzbank

Valorisé actuellement à 36 €, le titre est en hausse de +7,22 % sur les sept derniers jours et de 127,73% depuis le début de l’année, soutenu par un environnement de taux encore porteur et une transformation interne visant à renforcer la rentabilité.

• Deutsche Börse

Cotée 252 €, l’action a progressé d’environ 18% depuis janvier et de 42% sur un an. L’entreprise bénéficie de la hausse des volumes d’échanges et de la demande croissante pour les produits dérivés, renforçant son statut d’acteur incontournable des marchés financiers européens.

• Allianz

Le géant de l’assurance, qui traite autour de 364 €, affiche une performance de près de 6% sur sept jours et de près de 23% depuis le début de l’année. La valeur est notamment portée par des résultats trimestriels record et un dividende généreux (rendement estimé à près de 5,7 %).



(Cliquez sur chacun des libellés pour accéder à la fiche valeur achat/vente du titre)



Trois piliers, trois moteurs de performance

Cette triple exposition offre au portefeuille trois leviers distincts :

• Le crédit et la banque de détail via Commerzbank.

• Les infrastructures de marché via Deutsche Börse.

• La couverture assurantielle et l’épargne via Allianz.

Chacun de ces piliers bénéficie d’une position concurrentielle forte, d’une génération régulière de flux de trésorerie et d’une politique actionnariale attractive.



Des valeurs qui cochent aussi la case durabilité

Au-delà de leurs fondamentaux financiers, ces trois sociétés répondent également à des critères de durabilité.

Selon le modèle propriétaire de notation extra-financière GREAT développé par LBPAM, qui évalue les entreprises sur quatre piliers majeurs — Gouvernance responsable, gestion durable des Ressources, transition Énergétique et développement des Territoires —, Commerzbank, Deutsche Börse et Allianz obtiennent toutes une note de 5 sur 10.

Ce score reflète un engagement notable en matière de responsabilité sociétale, tout en laissant une marge de progression pour renforcer leurs pratiques environnementales, sociales et de gouvernance.



Conclusion

En accordant plus d’un quart de son poids total à trois grandes financières allemandes, le portefeuille Europe PEA d’EasyBourse envoie un signal clair : la confiance dans la solidité et le potentiel de ces acteurs reste intacte.

Dans un contexte européen où la croissance demeure modérée mais stable, cette orientation “risk-on” pourrait offrir un relais de performance significatif, avec en prime une exposition à des entreprises qui répondent aussi à des critères de durabilité reconnus.



Imen Hazgui