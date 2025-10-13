Fermeture CAC 40: gain modeste, l'apaisement des tensions entre Washington et Pékin rassure

publié le 13/10/2025

(Zonebourse.com) - Après s'être arrogé jusqu'à près de 1% en tout début de séance, frôlant ainsi les 8000 points, la Bourse de Paris a vu ses gains s'éroder lentement au fil de la journée. Au gong final, l'indice parisien doit se contenter d'un gain plus modeste de 0,21%, à 7934 points, soutenu par STMicro (+3,1%), Stellantis (+2,8%) ou encore Saint-Gobain (+2%).

Dans l'Hexagone, la nomination, ce week-end, d'un nouveau gouvernement a permis de rassurer - temporairement - les investisseurs, même si le 'socle commun' sur lequel se tient en équilibre le Premier ministre semble de plus en plus étroit. Une censure dans les prochains jours n'est donc pas à exclure...Alors que les marchés mondiaux ont brusquement décroché vendredi sur fond de guerre commerciale USA/Chine - Trump ayant une énième fois brandi la menace de droits de douane exorbitants à l'encontre de Pékin - le président états-unien a adopté un ton plus conciliant ces dernières heures, indiquant vouloir 'aider la Chine et non lui nuire' et laissant la porte ouverte à une solution négociée entre Pékin et Washington.

Il n'en fallait pas plus pour rassurer les investisseurs : outre-Atlantique, le Nasdaq gagne 2%, devant le S&P500 (+1,5%) et le Dow Jones (+0,9%).Pointant une 'dissonance entre valorisations et signaux de tension sous-jacents', Dorian Raimond, Directeur du Trading et de la Stratégie obligataire chez Hilbert Investment Solutions, estime toutefois que la prudence reste de mise. 'La concentration extrême des performances et le tarissement des flux mécaniques plaident pour une phase d'ajustement, alors que les fissures apparentes dans le monde du non coté pourraient faire caisse de résonance en cas de correction', analysait-il ce matin.Rappelons par ailleurs que le 'shutdown' persiste aux Etats-Unis, faute d'accord sur le budget, limitant ainsi la parution des statistiques habituellement publiées par des agences gouvernementales.

L'agenda économique ne sera toutefois pas totalement dénué de 'stats', puisque sont attendus demain l'indice des prix à la consommation (CPI) final en Allemagne ainsi que l'indice ZEW, un indicateur important du climat économique.Par ailleurs, la Réserve fédérale publiera mercredi son 'Beige Book', qui présentera l'évolution de la situation économique dans le pays.Dans ce contexte, la saison des résultats trimestriels de sociétés, qui commence cette semaine, sera suivie avec beaucoup d'attention par les investisseurs. Plusieurs poids lourds doivent d'ailleurs annoncer leurs comptes trimestriels dès demain, à l'instar de Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Citigroup et Wells Fargo.Sur le compartiment obligataire, pas de cotations sur les 'T-Bonds' ce lundi : les marchés de taux sont fermés pour cause de célébration du 'Columbus Day'.

Les marchés européens expédient les affaires courantes (OAT et Bunds figés à 3,467% et 2,6300% respectivement), et c'est l'or qui se distingue avec un nouveau record absolu de 4100 USD l'once (+2%).À Londres, le Brent s'envole de 2,2%, à 63,5 USD le baril. L'euro reste stable face au billet vert, à 1,156 USD.Dans l'actualité des sociétés tricolores, Nexans annonce que le Conseil d'administration a décidé de nommer Julien Hueber au poste de Directeur Général et de se séparer de Christopher Guérin. Ces décisions sont à effet immédiat.Canal+ et MultiChoice Group (MCG) ont annoncé les résultats de l'Offre Publique d'Achat Obligatoire lancée par Canal+ sur l'ensemble des actions de MultiChoice Group. À l'issue de l'Offre, Canal+ détiendra environ 94,39% de l'ensemble des actions de MCG. L'offre a été acceptée par plus de 90% des autres actionnaires de MultiChoice.

TF1 Le Groupe acquiert auprès de World Rugby les droits de diffusion exclusifs de la Coupe du Monde de Rugby 2027 en Australie.Enfin, Forvia rapporte avoir été sélectionné en vue de fournir au constructeur automobile sud-coréen Hyundai et à sa filiale Kia des sièges qui seront destinés à des modèles produits et commercialisés à l'international, une première dans le partenariat qui lie les deux groupes depuis 2002.Copyright (c) 2025 Zonebourse.com - All rights reserved.