Nouveau record pour l'or : quels sont les produits sur le métal précieux les plus achetés par les clients d'EasyBourse ?

(Easybourse.com) Le 16 août dernier, l'or a franchi le seuil de 2 500 dollars l'once pour la première fois de son histoire et a grimpé à 2510 dollars l'once en séance sur le marché au comptant, dépassant le dernier pic de 2.459,22 dollars établi en juillet dernier. Ce nouveau sommet de l'or est un signal fort. Alors que les marchés boursiers peinent à atteindre de nouveaux sommets, l'or continue de s'affirmer comme un actif refuge incontournable. Aujourd'hui, la question se pose de savoir si l'or, qui a progressé de 21% depuis le début de l'année, pourra poursuivre son ascension et atteindre de nouveaux sommets ? Une réponse positive semble envisagée par les opérateurs de marché les amenant à se positionner massivement sur certains produits spécifiquement adossés au métal précieux. Dans une démarche pédagogique, EasyBourse vous fournit dans ce papier une visibilité sur les produits financiers sur l'or les plus achetés par ses clients.

Les arguments en faveur d’une poursuite du rallye de l’or sont multiples et divers.



La demande de bijoux



Sur le plan fondamental tout d’abord, La demande de bijoux est l'épine dorsale de la demande d'or. Elle dépasse souvent 50 % au cours d'un trimestre.

Selon le rapport du World Gold Council "Gold Demand Trends Q2 2024", au premier semestre 2024, la demande en joaillerie est la plus faible depuis 2020, et la demande en général est la plus faible depuis 2021.

L'offre excédentaire, c'est-à-dire la différence entre l'offre et la demande totale, s'élève à plus de 300 tonnes au deuxième trimestre de cette année. La production minière de 929 tonnes a été un record pour un deuxième trimestre. et l'offre de recyclage a été la plus élevée pour un deuxième trimestre depuis 2012.

Cette configuration est probablement le résultat de prix élevés de l'or, d'un dollar relativement fort et de l'incertitude économique en Chine qui a conduit, pour ce dernier argument, les investisseurs particuliers chinois à à placer une moindre quantité d’argent dans un segment considéré comme relativement à l'abri des difficultés de l'immobilier et du risque extérieur de dévaluation du yuan.

Néanmoins, cette situation devrait s'améliorer, étant donné que la saison des mariages en Inde, deuxième plus grand consommateur d'or au monde, approche et qu'il n'y a pas de mariage indien sans une grande quantité d'or. Qui plus est, les droits d'importation sur les barres d'or en Inde sont enclins à diminuer, ce qui devrait encore stimuler la demande au second semestre. La demande d'or dans ce pays pourrait atteindre in fine entre 800 et 900 tonnes en 2024 observe le World Gold Council.

L’accumulation des réserves des banques centrales

L’investissement massif dans les ETF

Vers une baisse des taux d’intérêt

Des tensions politiques et géopolitiques très palpables

Conclusion



A noter qu’’une récente étude réalisée par Nicolas Delourme, data-journaliste spécialisé en économie patrimoniale indique que depuis 1999, depuis l'introduction de l'euro', l’or en euros affiche une rentabilité moyenne de +8,69 % par an.



Il est est également à rappeler qu'un positionnement sur l'or peut également être obtenue via des sociétés minières aurifères qui, en plus de leurs coûts d'exploitation, sont sensibles aux prix de l'or. Or, les actions aurifères ont largement rattrapé la hausse du prix physique, compte tenu de leur

Novembre 2023, la société Newmont a annoncé la finalisation de l'acquisition de Newcrest Mining Limited créant ainsi la première société aurifère mondiale. Le secteur est de loin le moins consolidé de tous les grands métaux. Selon le cabinet CRU, cabinet de conseil londonien en produits de base, les dix premiers mineurs d'or ne représenteraient que 28 % de la production totale. D’autres opérations pourraient voir le jour afin de renforcer les poids respectifs sur le marché grâce à la combinaison d’opérations et de projets ; à la génération de





De toute évidence, une correction ou une prise de bénéfices n'est pas à exclure, à court, moyen terme mais de primes abords l'or conserve une bonne image et peut protéger contre la volatilité d'autres actifs.

Imen Hazgui