La Fed est de nouveau prête à soutenir les marchés (LBPAM)

(Easybourse.com) Telle est le constat effectué par Xavier Chapard, stratégiste chez LBPAM dans une note transmise ce lundi 26 août. Cette nouvelle est clairement positive pour les marchés à moyen terme. Cependant, à court terme, une surréaction des investisseurs appelle plutôt à la prudence.

A l’occasion de son discours annuel très attendu à Jackson Hole ce vendredi 23 août, le président de la Réserve fédérale américaine, Jerome Powell, a confirmé que la banque centrale allait enfin commencer à baisser ses taux directeurs, vraisemblablement de 25 pb, lors de sa prochaine réunion le 18 septembre.



La raison principale à cela réside dans le fait que les risques à la baisse sur l’emploi égalent, voire dépassent, les risques à la hausse sur l’inflation. « Nous ne cherchons ni ne souhaitons que le marché du travail se détende davantage » a précisé Jerome Powell. « De façon plus structurelle, son discours indique que la Fed pense en avoir fini avec sa campagne de lutte contre l’inflation et qu’elle souhaite désormais éviter un ralentissement abrupt de l’économie », commente Xavier Chapard.



Conséquence sur les marchés financiers



Consécutivement à cette annonce, lundi 26 août au matin, la baisse des actions de plus de 8 % en début de mois a été totalement annulée. La correction avait principalement deux origines – tout d’abord des craintes de récession aux États-Unis (suite à une hausse du taux de chômage et un ralentissement des créations d’emplois) ; ensuite, un débouclage de positions spéculatives financées en yen après la remontée des taux de la Banque du Japon. « Indéniablement, le retour du soutien de la Fed est clairement positif pour les marchés à moyen terme », affirme Xavier Chapard.



Cependant, pour ce dernier, à court terme, la prudence est de mise car les marchés ont déjà intégré des baisses de taux agressives de la Fed, avec un taux directeur qui baisserait de plus de 1 point d’ici la fin de l’année. Le taux à 10 ans américain a d’ailleurs reculé, en début de semaine, à un plus bas depuis un an à 3,8 %, quasiment 50 pb sous son niveau de mi-juillet.



En l’absence de choc financier ou de signe clair de récession, le stratégiste de LBPAM estime qu’il est peu probable que la Fed baisse ses taux de plus de 75 pb lors des trois prochaines réunions. Plusieurs facteurs sont avancés en appui à cette anticipation. En particulier, les conditions financières se sont, au final, nettement assouplies cet été avec la baisse des taux, la dépréciation du dollar et le rebond des actifs risqués. Et les dernières données économiques disponibles (ventes au détail, PMI composite à 54,1…) n’indiquent pas le scénario d’un effondrement de l’économie américaine mais plutôt celui d’un ralentissement net.

Par ailleurs, cette hypothèse est corroborée par le fait que l’emploi reste en hausse, même après révision, à +1,3 % sur un an et les demandes d’allocations chômage demeurent, quant à elles, basses.



Ainsi, le marché a peut-être intégré « trop » de bonnes nouvelles pour l’instant suppose Xavier Chapard.



Qu’en est-il de la zone euro ?



Pour la zone euro, les dernières données économiques sont plutôt rassurantes après les signes de stagflation du début de l’été, énonce le stratégiste de LBPAM.



Sur le front de la conjoncture économique, l’indice PMI ressort en hausse au mois d’août après deux fortes baisses et reste en territoire d’expansion (51,2 points) sous l’impulsion du rebond de l’activité dans les services, aidée par l’effet des Jeux olympiques en France, mais aussi de l’activité solide dans les pays périphériques.

Au sein de l’Hexagone, le PMI composite est repassé en expansion pour la première fois depuis 4 mois, et atteint même un plus haut depuis mi-2022 (à 52,7 points). Le PMI services a bondi à 55 points alors qu’il indiquait une stagnation du secteur depuis 3 mois.

Cela suggère que le scénario central reste celui d’une reprise progressive et d’une lente désinflation.



Dans ce contexte, la BCE devrait pouvoir continuer à baisser graduellement ses taux, à commencer par septembre, entrevoit le stratégiste de LBPAM.

A ce propos, dans les dernières minutes de la réunion de juillet, le conseil des gouverneurs a mentionné à plusieurs reprises qu’il procéderait « avec prudence » en attendant une confirmation supplémentaire que la désinflation était sur la bonne voie, tout en ne voulant pas « nuire indûment à l’économie »





Imen Hazgui