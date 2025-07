Fermeture Records de clôture à Wall Street, Delta alimente l'optimisme

publié le 10/07/2025

par Sinéad Carew et Pranav Kashyap

(Reuters) - La Bourse de New York a fini en hausse jeudi, avec de nouveaux pics pour le S&P-500 et le Nasdaq, alors que les investisseurs ont fait fi des derniers avertissements du président américain Donald Trump à propos des droits de douane, tandis que les prévisions solides de Delta ont nourri l'optimisme.

L'indice Dow Jones a gagné 0,43%, ou 192,34 points, à 44.650,64 points.

Le S&P-500, plus large, a pris 17,20 points, soit 0,27%, à 6.280,46 points.

Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 19,33 points (0,09%) à 20.630,67 points

Il s'agit du cinquième record de clôture enregistré par le S&P-500 depuis le 27 juin, confirmant sa remontée à la suite du creux survenu début avril quand Donald Trump a annoncé de vastes taxes douanières dites "réciproques" contre des dizaines de partenaires commerciaux des Etats-Unis - des mesures pour la plupart reportées dans la foulée. Le Nasdaq signe lui un sixième record de clôture en deux semaines.

Wall Street a été soutenue également par Nvidia. Le fabriquant de semi-conducteurs s'est établi au-dessus du seuil de 4.000 milliards de dollars de valorisation boursière qu'il avait brièvement franchi, pour la première fois, la veille.

A l'approche du début de la saison des résultats, Delta a dit dans la journée anticiper un bénéfice supérieur aux attentes pour le trimestre en cours et pour l'ensemble de l'année. Son titre a bondi de 12%.

Cela a contribué à l'optimisme sur le marché et profité à tout le secteur aérien, d'autres compagnies aériennes telles United Airlines et American Airlines marquant respectivement des hausses de 14,3% et 12,7%.

Des données publiées jeudi montrent que les inscriptions hebdomadaires au chômage aux Etats-Unis ont été inférieures aux attentes, constituant un plus bas de sept semaines - il est toutefois courant que ces données soient volatiles en cette période, autour de la fête nationale américaine le 4 juillet.

Les prévisions de Delta et les données sur le chômage ont contribué à rassurer les investisseurs, a commenté Mark Luschini, stratégiste en chef de Janney Montgomery Scott, à Philadelphie.

"Cela a favorisé le retour du risque (...)", a-t-il dit, ajoutant que les investisseurs étaient "de plus en plus insensibles" à l'égard des possibles répercussions des droits de douane sur l'inflation et l'emploi. "Pour l'heure, ils ne prennent pas cette menace en compte, et ne devraient pas le faire tant qu'il n'y aura pas de preuve tangible".

S'il a commencé à adresser des lettres à des partenaires commerciaux pour les avertir d'importants droits de douane à venir, Donald Trump a également repoussé au 1er août la date d'entrée en vigueur de ces taxes. Le président américain a dit vouloir prélever des droits de douane de 50% sur les produits en provenance du Brésil ainsi que sur toutes les importations de cuivre aux Etats-Unis à compter du mois prochain.

D'après le compte-rendu publié mercredi, les responsables de la Réserve fédérale (Fed) ont dit lors de la dernière réunion de la banque centrale américaine s'attendre à ce que les pressions inflationnistes engendrées par les droits de douane soient "temporaires ou modestes". Ils sont convenus que des baisses des taux cette année seraient appropriées.

Les marchés misent sur une première réduction des taux en septembre, alors que l'hypothèse d'une baisse en juillet est quasiment exclue, les "minutes" de la Fed ayant montré que seule une petite minorité de responsables y étaient favorables.

Neuf des onze secteurs majeurs du S&P-500 ont fini jeudi dans le vert. Les services de communication et les technologies ont reculé légèrement.

Si Nvidia a progressé de 0,7%, d'autres géants technologiques ont en effet marqué des replis - Netflix, Microsoft et Meta.

(Rédigé par Jean Terzian)