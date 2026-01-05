Pré-ouverture CAC 40: le bon début d'année devrait se poursuivre avant de nouveaux indicateurs

publié le 06/01/2026

(Zonebourse.com) - La Bourse de Paris devrait poursuivre sa progression mardi à l'ouverture, les investisseurs continuant de se positionner à l'achat avant la publication de nouveaux indicateurs économiques, dont les derniers chiffres de l'inflation en Allemagne.

Une demi-heure avant le coup d'envoi de la séance, le contrat "future" sur l'indice CAC 40 - livraison fin janvier - gagne 4,5 points à 8 222 points, laissant entrevoir un prolongement de la tendance favorable de la veille.Le marché parisien avait signé hier une hausse timide de 0,2%, mais toutefois suffisante pour le porter au-dessus du seuil des 8 200 points et confirmer son début d'année réussi, avec déjà 0,8% gagnés en deux séances.

A Wall Street, les places américaines ont également confirmé leur solide entame d'exercice, en dépit des complications liés au dossier vénézuélien, le Dow Jones ayant progressé de 1,2% pour se hisser vers de niveaux records tandis que le S&P 500 prenait 0,6% et que le Nasdaq avançait de 0,7%.Aux Etats-Unis comme en Europe, la séance a été marquée par un mouvement de rotation vers les secteurs cycliques, en particulier vers les valeurs des matières premières, de l'industrie et de la finance, tandis que les secteurs défensifs comme les services collectifs, la santé et la consommation de base étaient clairement boudés, un phénomène typique d'un contexte d'appétit pour le risque.

Sur les autres marchés, la séance a pris des allures d'achat quasiment tous azimuts puisque les rendements obligataires ont reculé sur l'ensemble de la courbe et que les métaux précieux ont poursuivi leur envolée, l'or étant repassé au-dessus de 4 400 dollars l'once et l'argent au-delà de 78 dollars grâce à un bond de 8%.Le pétrole s'est joint à la fête avant de ralentir un peu l'allure ce matin."Clairement, le marché haussier tourne encore à plein régime en ce début d'année en dépit des mauvaises nouvelles qui commencent à pointer leur nez", note Michael Brown, analyste chez Pepperstone.Les investisseurs ont non seulement fait fi des incertitudes géopolitiques, mais aussi des déceptions sur le front macroéconomique, puisque l'ISM manufacturier américain est ressorti hier à 47,9, un niveau assez préoccupant, d'autant que la composante mesurant l'emploi s'est établie à 44,9 et les nouvelles commandes à 47,7, soit bien ancrées en zone de contraction.

"Le fait que le rally n'ait pas dévié de sa course en dépit de la déception liée à l'ISM montre bien à quel point les investisseurs sont de plus en plus enclins à ignorer les mauvaises nouvelles", renchérit-on chez Danske Bank.Les investisseurs attendent désormais l'ISM des services, qui sera publié demain après-midi et qui est considéré comme un indicateurs bien plus représentatif de l'économie américaine.D'ici là, les indices PMI définitifs des services pour l'Europe se trouveront au coeur de l'attention ce mardi, avec les chiffres qui devraient confirmer la poursuite d'une croissance modeste sur le Vieux Continent en ce début 2026.Les chiffres provisoires de l'inflation allemande pour le mois de décembre seront également publiés dans la matinée, avant la publication demain des données sur l'inflation dans l'ensemble de la zone euro, des chiffres qui devraient conforter l'idée que l'inflation reflue sans toutefois remettre en question l'idée que le cycle d'assouplissement de la BCE appartient désormais au passé.

